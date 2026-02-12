Advertisement
trendingNow13107378
Hindi Newsबॉलीवुडमहिलाओं के यौन शोषण मुद्दे पर बनी है तापसी की अस्सी, अनुभव सिन्हा को लेकर बोलीं- गलत होने की गुंजाइश बहुत कम

महिलाओं के यौन शोषण मुद्दे पर बनी है तापसी की 'अस्सी', अनुभव सिन्हा को लेकर बोलीं- गलत होने की गुंजाइश बहुत कम

अनुभव सिन्हा की फिल्म 'अस्सी' लगातार चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म में तापसी लीड रोल में है. फिल्म का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है इसे लेकर लगातार बातचीत हो रही है. ऐसे में एक्ट्रेस ने फिल्म को लेकर खुलकर बात की.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 12, 2026, 07:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तापसी पन्नू
तापसी पन्नू

Taapsee Pannu on Anubhav Sinha Aassi: तापसी पन्नू इन दिनों अपनी फिल्म 'अस्सी' को लेकर सुर्खियों में है. ये फिल्म भारत में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन शोषण और कोर्टरूम ड्रामा के जरिए न्याया व्यवस्था पर बेस्ड है. जब से इस फिल्म का ट्रेलर आउट हुआ है तब से फिल्म को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. इसका डायरेक्शन अनुभव सिन्हा ने किया है. जिसे लेकर अब तापसी पन्नू ने खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने ना केवल अनुभव की तारीफ की बल्कि ये भी कहा कि वो कहानी को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश करते हैं.

कोर्टरूम ड्रामा तक सीमित नहीं
अस्सी से पहले तापसी पन्नू अनुभव सिन्हा संग कई मूवीज में काम कर चुकी हैं. जिसमें  'मुल्क','थप्पड़' और 'आर्टिकल 15'शामिल है. ऐसे में एक्ट्रेस अस्सी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. तापसी ने अनुभव सिन्हा के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को शानदार बताया. एक्ट्रेस ने कहा- 'मैं अनुभव सिन्हा को सिर्फ कोर्टरूम ड्रामा तक सीमित नहीं रखना चाहती. उन्हें बहुत सी ऐसी चीजों को बेहतरीन तरीके से सामने लाने की कला आती है जो उनकी फिल्मों को ड्रामाई रूप से रियल और शानदार बनाती हैं. चाहे 'मुल्क' या 'अस्सी' जैसे कोर्टरूम ड्रामा हों या ‘थप्पड़’ और ‘आर्टिकल 15’ जैसी कहानियां, उनकी कहानी कहने का अंदाज बेहतरीन है और वह सच को सहजता से सामने लाते हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taapsee Pannu (@taapsee)

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्में असरदार 

उन्होंने आगे बताया कि अनुभव सिन्हा जिंदगी की सच्चाई को इतनी आसानी से दिखाते हैं कि एक बार सामने आने के बाद उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. यही वजह है कि उनकी फिल्में इतनी असरदार बनती हैं. तापसी का मानना है कि जब कोई डायरेक्टर सबसे साधारण कहानियों को भी दमदार तरीके से पेश कर सकता है तो एक्टर उसके साथ सबसे सुरक्षित महसूस करता है.

 2026 की सबसे तगड़ी एक्शन थ्रिलर 'द पैराडाइज' की रिलीज डेट खिसकी आगे, अब फैंस को करना होगा और इंतजार

20 फरवरी को होगी रिलीज

उन्होंने कहा- 'मुझे नहीं लगता कि कोई यह कह सकता है कि अनुभव की फिल्मों में किसी एक्टर ने अच्छा काम नहीं किया. अनुभव जो मटेरियल और सीन देते हैं, उनमें अगर एक्टर पूरी तरह कमिटेड है तो गलत होने की गुंजाइश बहुत कम रहती है.'आपको बता दें, ‘अस्सी’ में तापसी पन्नू के साथ लीड रोल में कनी कुसरुति, रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा और मोहम्मद जीशान अय्यूब नजर आएंगे. फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा के स्पेशल अपीयरेंस भी हैं. ये 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

इनपुट-एजेंसी

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Taapsee PannuAnubhav Sinha

Trending news

जलकर राख हो जाएंगे दुश्मनों के मंसूबे, चीनी बॉर्डर के पास बना पहला हाईवे एयरस्ट्रिप
Airstrip on National Highway in India
जलकर राख हो जाएंगे दुश्मनों के मंसूबे, चीनी बॉर्डर के पास बना पहला हाईवे एयरस्ट्रिप
कर्नाटक के दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि की पूजा पर SC ने सुनवाई से किया इनकार!
Karnataka News
कर्नाटक के दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि की पूजा पर SC ने सुनवाई से किया इनकार!
PM मोदी पर ट्रंप के बयान से बांग्लादेश चुनाव तक...सवालों की झड़ी पर MEA का जवाब
MEA
PM मोदी पर ट्रंप के बयान से बांग्लादेश चुनाव तक...सवालों की झड़ी पर MEA का जवाब
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
Rahul Gandhi
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
mata vaishno devi bhawan video
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
General MM Naravane
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
Telangana Municipal Elections
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
Rahul Gandhi
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
MHA guidelines national song
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल
DK Shivakumar
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल