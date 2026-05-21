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Hindi Newsबॉलीवुडअनन्या पांडे की Chand Mera Dil तोड़ेगी सारे रोमांटिक फिल्मों के रिकॉर्ड? ओपनिंग कलेक्शन को लेकर ट्रेड एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन

अनन्या पांडे की 'Chand Mera Dil' तोड़ेगी सारे रोमांटिक फिल्मों के रिकॉर्ड? ओपनिंग कलेक्शन को लेकर ट्रेड एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन

Ananya Panday Chand Mera Dil: अनन्या पांडे और लक्ष्य की अपकमिंग रोमांटिक फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ रिलीज से पहले काफी चर्चा में बनी हुई है. फिल्म के गाने, विजुअल्स और मॉडर्न लव स्टोरी को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. ट्रेड एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत कर सकती है और लंबे समय बाद बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों का दौर फिर से लौटा सकती है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 21, 2026, 06:13 AM IST
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Ananya Panday Lakshya Chand Mera Dil
Ananya Panday Lakshya Chand Mera Dil

Ananya Panday Lakshya Chand Mera Dil: अनन्या पांडे और लक्ष्य की अपकमिंग रोमांटिक फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक खूब चर्चा हो रही है. लंबे समय बाद ऐसी रोमांटिक फिल्म आ रही है, जिसे लेकर दर्शकों के बीच अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. फिल्म का माहौल पूरी तरह लव स्टोरी वाला है, लेकिन इसमें आज के दौर का मॉडर्न टच भी देखने को मिलेगा. यही वजह है कि यंग ऑडियंस इस फिल्म को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. ट्रेलर और गानों में जो फील दिखी है, उसने पहले ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. 

कई लोगों को लग रहा है कि ये फिल्म पुराने दौर वाले रोमांस की याद दिला सकती है. फिल्म को लेकर ट्रेड एक्सपर्ट्स भी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं. उनका मानना है कि ‘चांद मेरा दिल’ पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत कर सकती है. खास बात ये है कि आज के समय में ज्यादातर लोग रोमांटिक कंटेंट ओटीटी पर देखना पसंद करते हैं, लेकिन इस फिल्म को थिएटर में देखने का क्रेज अलग दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर इसके गानों और क्लिप्स को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. एडवांस बुकिंग को लेकर भी अच्छे हिंट मिलने शुरू हो गए हैं. अगर ये यंगटर्स को पसंद आती है, तो अच्छी ओपनिंग कर सकती है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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अनन्या पांडे के करियर के लिए अहम फिल्म

अनन्या पांडे के लिए भी ये फिल्म काफी जरूरी मानी जा रही है. पिछले कुछ समय में उन्होंने अपनी एक्टिंग पर काफी काम किया है और कई प्रोजेक्ट्स में उनकी एक्टिंग को लोगों ने पसंद भी किया. पहले जहां उन्हें सिर्फ स्टार किड के तौर पर देखा जाता था, वहीं अब धीरे-धीरे उनकी पहचान एक परफॉर्मर के रूप में बनने लगी है. ‘चांद मेरा दिल’ में उनका अलग अंदाज देखने को मिल सकता है. फिल्म के प्रमोशन में भी उनका कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है. अगर ये फिल्म हिट हो जाती है, तो उनके करियर को बड़ा फायदा मिल सकता है और इंडस्ट्री में उनकी पोजीशन पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है.

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फिल्म के गाने बने सबसे बड़ा प्लस पॉइंट

किसी भी रोमांटिक फिल्म की जान उसका म्यूजिक माना जाता है और ‘चांद मेरा दिल’ इस मामले में पहले से मजबूत दिखाई दे रही है. फिल्म के गाने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं. इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट वीडियो में लोग इन गानों का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं. यही चीज फिल्म को रिलीज से पहले बड़ा फायदा दे रही है. जब गाने लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं, तो दर्शकों का थिएटर तक पहुंचना आसान हो जाता है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि फिल्म का म्यूजिक इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बड़ा रोल निभा सकता है. कई बार सिर्फ गानों की वजह से भी रोमांटिक फिल्में लंबी रेस का घोड़ा बन जाती हैं.

कहानी में दिखेगा मॉडर्न रिलेशनशिप का एंगल

बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी सिर्फ एक सीधी-सादी लव स्टोरी नहीं होगी. इसमें आज के रिश्तों की उलझनें और इमोशनल कनेक्शन भी दिखाया जाएगा. यही चीज इसे बाकी रोमांटिक फिल्मों से अलग बना सकती है. आज के दर्शक सिर्फ गाने और रोमांस नहीं, बल्कि ऐसी कहानी भी चाहते हैं जिसमें उन्हें अपनी जिंदगी की झलक दिखाई दे. फिल्म में इमोशन के साथ हल्का-फुल्का मजाक और रिलेशनशिप की परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं. अगर कहानी दर्शकों से जुड़ गई, तो फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलने में देर नहीं लगेगी. यही चीज लंबे समय तक इसकी कमाई को मजबूत बना सकती है.

बॉक्स ऑफिस पर बदल सकती है रोमांटिक फिल्मों का ट्रेंड

पिछले कुछ सालों में हिंदी सिनेमा में एक्शन और बड़े बजट वाली फिल्मों का दबदबा ज्यादा देखने को मिला है. रोमांटिक फिल्में पहले जैसा कमाल नहीं दिखा पा रही थीं. ऐसे में ‘चांद मेरा दिल’ के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह दर्शकों को फिर से थिएटर तक खींच पाए. हालांकि फिल्म की स्टार कास्ट, शानदार लोकेशन और हाई प्रोडक्शन वैल्यू इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाती है. अगर पहले वीकेंड में फिल्म ने मजबूत कमाई कर ली, तो यह जल्दी अपना बजट निकाल सकती है. ट्रेड पंडितों का मानना है कि पॉजिटिव रिव्यू मिलने पर यह फिल्म रोमांटिक जॉनर के लिए नया रास्ता खोल सकती है.

फिल्म को लेकर बना हुआ है पॉजिटिव माहौल

फिलहाल जिस तरह का माहौल और बज ‘चांद मेरा दिल’ को लेकर बना हुआ है, उसे देखकर यही लग रहा है कि फिल्म रिलीज के बाद अच्छा परफॉर्म कर सकती है. दर्शकों के बीच इसका म्यूजिक, कहानी और स्टार पावर पहले से चर्चा में है. सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ती बातचीत भी फिल्म के पक्ष में जाती दिख रही है. हालांकि, असली फैसला रिलीज के बाद दर्शक ही करेंगे, लेकिन शुरुआती हिंट काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं. अगर फिल्म उम्मीदों पर खरी उतर गई, तो ये सिर्फ अनन्या पांडे के करियर के लिए नहीं, बल्कि बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्मों के लिए भी बड़ी वापसी साबित हो सकती है.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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