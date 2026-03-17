Matrubhoomi Song Teaser: 'मातृभूमि' के नए गाने का टीजर आउट, ‘चांद देख लेना’ में दिखी सलमान-चित्रांगदा की केमिस्ट्री

Tum Chand Dekh Lena Teaser From Maatrubhumi: सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि’ के गाने 'तुम चांद देख लेना' का टीजर रिलीज हो चुका है. यह गाना सलमान और चित्रांगदा सिंह पर फिल्माया गया है.
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Matrubhoomi Song Teaser: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान एक बार फिर अपने फैंस के लिए कुछ खास लेकर आए हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म मातृभूमि का नया गाना चांद देख लेना का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. इस छोटे से टीजर ने ही फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट को कई गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि इसमें रोमांस, इमोशन और म्यूजिक का जबरदस्त मेल देखने को मिल रहा है. टीजर की शुरुआत ही ऐसे विजुअल्स से होती है जो सीधे दिल को छू जाते हैं.
सलमान खान की आगामी फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ का नया गाना 'चांद देख लेना तुम्हें हम नजर आएंगे...' की झलक आज जारी कर दी गई है. इस गाने में सलमान और चित्रांगदा का रोमांटिक अंदाज नजर आ रहा है. इस गाने में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह के बीच एक ऐसे रोमांटिक पहलू को दिखाया गया है, जो इस फिल्म में इन दोनों की रोमांटिक प्रेम कहानी को बयां करता है. इस गाने में चित्रांगदा गुलाबी ड्रेस में सजी-धजी, सलमान का इंतजार करती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि सलमान खान पास ही में उनके सामने इस गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं, जिसके बैकग्राउंड में चमकता हुआ चांद दिखाई दे रहा है.
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पिछले कुछ समय से अपनी आने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर लगातार चर्चा में हैं. इस फिल्म की कहानी भारत और चीन के बीच हुए गलवान घाटी के घटनाक्रम से प्रेरित बताई जा रही है. लेकिन अब इस फिल्म को लेकर एक नया और बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल, फिल्म के मेकर्स ने रिलीज से पहले इसका नाम बदल दिया है, जिससे फैंस के बीच फिर से चर्चा तेज हो गई है.
दरअसल, सोमवार को सलमान खान की प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान फिल्म्स ने आधिकारिक तौर पर इस फिल्म के नए नाम की घोषणा की. अब यह फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के नाम से रिलीज होगी. पहले इस प्रोजेक्ट को 'बैटल ऑफ गलवां' के नाम से जाना जा रहा था. नाम बदलने के साथ ही मेकर्स ने फिल्म का एक नया पोस्टर भी जारी किया, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही लोगों का ध्यान खींच लिया.
फिल्म में सलमान खान कर्नल संतोष बाबू की भूमिका निभाते नजर आएंगे, जो 16 बिहार रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति संभालते हैं. वहीं उनके साथ अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. इसके अलावा, अभिनेता अभिलाष चौधरी और अंकुर भाटिया भी फिल्म में अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे.
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