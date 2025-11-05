Advertisement
हाथ में राइफल, आंखों में जज्बा,चेहरे पर क्रोध.... 'बॉर्डर 2' से वरुण धवन का फर्स्ट लुक आउट, पोस्टर देख उड़ जाएंगे होश

Border 2 First Poster: बॉर्डर 2 से वरुण धवन का फर्स्ट लुक आखिरकार सामने आ गया है और यह एक जबरदस्त वॉर ड्रामा का वादा करती नजर आ रही है. फिल्म से एक्टर का पहला लुक सामने आ गया है. वरुण और मेकर्स दोनों ने सोशल मीडिया पर इसका पोस्टर रिलीज किया है. वरुण ने इसके साथ ही अपने किरदार की डिटेल भी दी है. 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 05, 2025, 04:20 PM IST
Border 2 First Poster: सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसमें उनके साथ अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार नजर आएंगे. बुधवार 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती के मौके पर वरुण धवन का 'बॉर्डर 2' से फर्स्ट लुक आउट कर दिया गया है और इसी के साथ मेकर्स ने फिल्म में एक्टर के किरदार के नाम का भी खुलासा कर दिया है. आमतौर पर अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसाने वाले वरुण इस पोस्टर में बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं. फिल्म में सनी देओल लीड रोल में नजर आएंगे, जबकि दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी अहम भूमिका में दिखेंगे. 

वरुण धवन का फर्स्ट लुक 
पोस्टर के साथ मेकर्स ने फिल्म में वरुण धवन के किरदार से भी पर्दा उठा दिया है. वरुण धवन ने फिल्म में होशियार सिंह दहिया की भूमिका निभा रहे हैं. वरुण के फैंस इस पोस्टर को काफी पसंद कर रहे है. इस पोस्टर के साथ मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है. मेकर्स द्वारा जारी पोस्टर के मुताबिक, फिल्म 'बॉर्डर 2' गणतंत्र दिवस से 3 दिन पहले 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फिल्म का निर्माण भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने टी-सीरीज फिल्म्स और जेपी फिल्म्स के बैनर तले किया है.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ब्लॉकबस्टर थी 'बॉर्डर'
बता दें कि साल 1997 में आई 'बॉर्डर' लोंगेवाला की लड़ाई की घटनाओं पर आधारित थी. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और ये उस साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी. 'बॉर्डर' फिल्म में सनी देओल के साथ सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना जैसे बड़े सितारे नजर आए थे. सैकनिल्क के मुताबिक, 'बॉर्डर' फिल्म 10 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और इसने दुनियाभर में 64.98 करोड़ रुपये की कमाई की थी, उस दौर की बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी. 

जबरदस्त है वरुण धवन का लुक 
वहीं 'बॉर्डर 2' से वरुण धवन का लुक उनके फैंस काफी पसंद कर रहे है. कई सेल्बस भी वरुण के इस लुक की सराहना कर रहे है. पोस्टर में वरुण सेना की वर्दी में हाथ में बंदूक लिए, चेहरे पर देशप्रेम की चमक और दुश्मनों की तरफ जज्बे से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. वरुण के चारों तरफ आग की लपटें भी नजर आ रही हैं.

