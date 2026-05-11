सस्पेंस का तूफान लौटा! मोहनलाल की 'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग ने मचाया बवाल, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों

Drishyam 3 Advance Booking: मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित इस फिल्म में साउथ एक्टर मोहनलाल लीड रोल में नजर आएंगे. ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दृश्यम' फ्रैंचाइज़ी का यह तीसरा पार्ट आ रहा है. इससे पहले 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' आ चुकी हैं. फिल्म से फैंस को बहुत उम्मीदें हैं. इसी के साथ 'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. ऐसे में आइए आपको बताते हैं फिल्म ने रिलीज से पहले कितना कलेक्शन कर लिया है.

'दृश्यम 3' की कैसी है एडवांस बुकिंग?

मोहनलाल स्टारर अपकमिंग फिल्म 'दृश्यम 3' की केरल में प्री-सेल्स 1 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग में एक बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है. फिल्म इंडस्ट्री पर नजर रखने वाली वेबसाइट एबी जॉर्ज के मुताबिक, केरल में पहले दिन की प्री-सेल्स 1 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है. ये आंकड़े काफी पॉजिटिव हैं. वहीं इस फिल्म ने दुनियाभर की एडवांस बुकिंग में 4 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.

पहले ही फिल्म ने कर डाली जबरदस्त एडवांस बुकिंग

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की फुल फ्लेज्ड प्री-टिकट सेल अभी शुरू नहीं हुई है, उसके बावजूद इसने अच्छी एडवांस बुकिंग कर डाली है. इस एडवांस बुकिंग को देखते हुए लग रहा है कि यह फिल्म रिलीज होने के बाद बंपर कमाई कर सकती है. एबी जॉर्ज ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि 'दृश्यम 3 के केरल में लिमिटेड शो के साथ पहले दिन की प्री-सेल्स 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है. दुनियाभर में एडवांस बुकिंग कलेक्शन 4 करोड़ रुपये से ऊपर है और काफी शानदार रहा है.'

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बता दें कि 'दृश्यम 3' जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार की कहानी को आगे बढ़ाती है. मीना, अंसीबा हसन और एस्थर अनिल एक बार फिर अपने किरदार को दोहराते हुए नजर आएंगे. फिल्म में सपोर्टिंग कलाकारों में सिद्दीकी, आशा शरत और मुरली गोपी भी नजर आएंगे.

'दृश्यम 3' का जबरदस्त ट्रेलर

'दृश्यम 3' के ट्रेलर को शनिवार को कोच्चि में लॉन्च किया गया था. इस इवेंट के दौरान, जीतू जोसेफ ने खुलासा किया कि इस बार जॉर्जीकुट्टी को एक बिल्कुल अलग तरह के खतरे का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा था, 'पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में यह अंतर है कि जॉर्ज कुट्टी को नहीं पता कि कोई उसका पीछा कर रहा है या नहीं, और अगर कर रहा है तो कौन?' निर्देशक ने आगे बताया, 'पहले दो पार्ट्स में उसे पता था कि पुलिस और मृत लड़के का परिवार पीछे पड़ा है, लेकिन इस भाग में उसे नहीं पता कि कौन है. मैं यह नहीं कह रहा कि इसमें आपको चौंकाने वाले एलिमेंट नहीं होंगे.'