O’ROMEO Trailer: शाहिद कपूर का इंटेंस अवतार, 'कबीर सिंह' और 'कमीने' का मिक्स वर्जन लगे एक्टर; रिलीज हुआ फिल्म का धांसू ट्रेलर

'तेरी बातों में उलझा जिया' के बाद खूंखार अवतार में शाहिद कपूर पर्दे पर धमाका मचाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनकी मच अवेटेड फिल्म ‘ओ रोमियो’ का ट्रेलर सामने आ चुका है. फिल्म में फरीदा जलाल और नाना पाटेकर को दमदार डायलॉग बोलते भी देखा जा रहा है. कुल मिलाकर ट्रेलर की झलक में 'कबीर सिंह' और 'कमीने' दोनों की झलक देखने को मिल रही है.

रिलीज हुआ ओ रोमियो’ का धांसू ट्रेलर

फिल्म ‘ओ रोमियो’ का ट्रेलर रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर छा गया है और फिल्म में कबीर सिंह से मिलते-जुलते शाहिद को दिखाया गया है, जो पहले से कहीं ज्यादा खूंखार हो गए हैं. हाथों में बंदूक और खून से लथपथ शाहिद एक साथ कई गुंडों से लड़ते दिख रहे हैं. वहीं ट्रेलर में विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी और तृप्ति डिमरी की झलक दिखाई गई है. ट्रेलर में फरीदा जलाल, अभिनेता से कहती हैं, "इश्क में जो तर जाए वो रोमियो और मर जाए वो .....". ऐसा पहली बार है जब सीधी साधे रोल निभाने वाली फरीदा को बोल्ड डायलॉग बोलते हुए देखा गया है.

इंटेंस अवतार में दिखे शाहिद कपूर

ट्रेलर में नाना पाटेकर की भी झलक दिखाई गई है, वो अपने पुराने व्यंगात्मक अंदाज में दिखे हैं. बताया जा रहा है कि फिल्ममेकर-कंपोजर विशाल भारद्वाज की फिल्म 'ओ रोमियो' गैंग वॉर और गैंगस्टर पर बेस्ड होने वाली है और फिल्म की कहानी को एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाने के लिए लव स्टोरी का सहारा लिया गया है. ये फिल्म कुछ-कुछ 'कबीर सिंह' वाली वाइब दे रही है, जिसमें पहले शाहिद प्रीति के पीछे पागल थे और इसमें वो तृप्ति डिमरी के लिए लोगों का गला काट रहे हैं.

ट्रेलर से पहले फिल्म का पोस्टर भी रिलीज हुआ था, जिसमें अभिनेता खून से लथपथ, चीखते-चिल्लाते दिखे थे. फिल्म को वैलेंटाइन वीक पर रिलीज किया जाएगा, जब पहले ही देशभर में 'लव इन द एयर' होगा. ऐसे में 13 फरवरी को रिलीज होने वाली आज के आशिकों को कितनी पसंद आती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा. हालांकि अब ट्रेलर रिलीज के बाद फैंस फिल्म के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.