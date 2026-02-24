आंखों पर काला चश्मा और गले में रुद्राक्ष की माला...अक्षय ने फैंस को दिलाई 'भूल भुलैया' की याद; 'भूत बंगला' का मोशन पोस्टर आउट

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडआंखों पर काला चश्मा और गले में रुद्राक्ष की माला...अक्षय ने फैंस को दिलाई भूल भुलैया की याद; भूत बंगला का मोशन पोस्टर आउट

Akshay Kumar In Bhooth Bangla: प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' का एक नया मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसमें अक्षय कुमार सिंहासन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं. उनके गले में रुद्राक्ष की ढेरों मालाएं हैं और उन्हें देख लोगों को 'भूल भुलैया' की याद आ रही है.

 

Feb 24, 2026
अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' की घोषणा के बाद से ही यह प्रोजेक्ट लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस हॉरर-कॉमेडी के जरिए अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की हिट जोड़ी करीब 16 साल बाद बड़े पर्दे पर साथ लौट रही है. इससे पहले दोनों ने 'हेरा फेरी' और 'भागम भाग' जैसी फिल्मों में साथ काम किया था, जिन्हें आज भी पसंद किया जाता है.  ऐसे में 'भूत बंगला' को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है. फिल्म की रिलीज डेट पहले ही घोषित की जा चुकी है, लेकिन अब अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नया मोशन पोस्टर शेयर किया है. 

इस मोशन पोस्टर में अक्षय कुमार का अंदाज बिल्कुल अलग और डरावना नजर आ रहा है. पोस्टर में वह एक खौफनाक सिंहासन पर बैठे नजर आ रहे हैं. इस सिंहासन को खास तौर पर डरावना बनाने के लिए उस पर भूतों के सिर जैसी आकृतियां बनाई गई हैं. इस पर बैठे एक्टर ने आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ है और गले के साथ-साथ हाथों में कई रुद्राक्ष और अन्य मालाएं पहनी हुई हैं. एक हाथ में वह माला जपते दिखाई देते हैं, जिससे उनका लुक किसी तांत्रिक जैसा लगता है. उन्होंने धोती पहनी हुई है.

'भूत बंगला' का मोशन पोस्टर

बैकग्राउंड में हल्का अंधेरा और धुंधला माहौल है, जो इस सस्पेंस को बनाए रख रहा है. इस पोस्टर को शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने एक मजेदार कैप्शन भी लिखा, जिसने फैंस की जिज्ञासा को बढ़ा दिया है. कैप्शन में लिखा गया है, "दस को देंगे दस्तक, इंतजार करो तब तक. मस्ती शुरू होने दो." 'भूत बंगला' फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है.

ये भी पढ़ें: द केरल स्टोरी 2 पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, CBFC ने करवाए 16 बड़े बदलाव; रेप सीन किए कम और विज़ुअल्स भी हटाए

फैंस को बेसब्री से इंतजार  

मोशन पोस्टर के सामने आते ही फैंस ने कमेंट की बरसात कर दी है. फैंस ने अक्षय और प्रियदर्शन की वापसी को लेकर खुशी जाहिर की. एक फैन ने कमेंट में लिखा, ''यानी अब मुझे 'भूल भुलैया' जैसी कॉमेडी फिल्म फिर से देखने को मिलेगी.'' वहीं, दूसरे फैन ने लिखा, ''मैं रिलीज डेट को लेकर काउंटडाउन शुरू कर रहा हूं.'' अन्य फैंस ने अक्षय के इस नए लुक को 'खतरनाक' और 'एकदम अलग' बताया.

