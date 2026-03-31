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Hindi Newsबॉलीवुडबॉलीवुड में एक्टर्स का ज्यादा दबदबा... हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर प्रियदर्शन का तीखा बयान, बोले- क्रिएटर्स को नहीं आजादी

'बॉलीवुड में एक्टर्स का ज्यादा दबदबा...' हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर प्रियदर्शन का तीखा बयान, बोले- क्रिएटर्स को नहीं आजादी

Bhooth Bangla फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने बॉलीवुड में सितारों के बढ़ते दबदबे और क्रिएटर्स की क्रिएटिविटी को लेकर खुलकर बात की. इस दौरान फिल्म मेकर ने कुछ ऐसा कह दिया कि उनका बयान मिनटों में वायरल हो गया.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 31, 2026, 01:16 PM IST
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प्रियदर्शन
प्रियदर्शन

Priyadarshan On Bollywood Content: प्रियदर्शन इन दिनों 'भूत बंगला' फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म के साथ अक्षय कुमार संग उनकी जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर 14 साल बाद वापस लौट रही है. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म का प्रमोशन जोरो से चल रहा है. इस दौरान फिल्म मेकर ने बॉलीवुड कंटेट और मेकर्स की क्रिएटिविटी को लेकर बात की. 

मैं 25 साल बाद...

'भूत बंगला' फिल्म के शूटिंग डेज के बारे में बात करते हुए प्रियदर्शन ने कहा- 'इतने लंबे वक्त बाद मिलना काफी यादगार एक्सपीरियंस था. लेकिन, जब पहला शॉट लिया तो लग ही नहीं रहा था कि सिर्फ 6 महीने से बात हो रही हो. इन सभी लोगों से मेरे पर्सनल रिलेशन है. तब्बू के साथ मैं 25 साल बाद मूवी कर रहा था. उनके साथ मेरी आखिरी फिल्म हेरा फेरी थी.'

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कुछ भी बड़ा बदलाव नहीं

फिल्म इंडस्ट्री में हुए बदलावों के बारे में प्रियदर्शन ने बात की. इन्होंने कहा कि 'सोसाइटी और समाज में काफी चेजेंस हुए हैं. लेकिन, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ. भारत में सिनेमा के साथ एक नई पीढ़ी आ रही है. मैंने देखा है कि मलयालम फिल्में इसलिए अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं क्योंकि भले ही उनके पास बजट कम हो लेकिन, उनकी कहानी लोगों का ध्यान खींच लेती है.मलयालम फिल्मों के यंग कलाकार अपनी कहानियों को बेहद दिलचस्प तरीके से पेश करते हैं. ओटीटी के जरिए उन्हें अब एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है.बॉलीवुड में मैंने इस तरह का बदलाव नहीं देखा है.'

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बॉलीवुड में कोई नए प्रयोग नहीं होते
फिल्म मेकर का कहना है कि हिंदी सिनेमा अभी भी कहानी को बेहतरीन तरीके से पेश करने की बजाय सितारों को ज्यादा प्राथमिकता देता है. अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए प्रियदर्शन ने कहा- 'मुझे बॉलीवुड में कोई नए प्रयोग नजर नहीं आ रहे हैं. मुझे लगता है कि यहां एक्टर्स का ज्यादा दबदबा है. इसी वजह से क्रिएटर्स को क्रिएटिविटी करने की आजादी नहीं मिलती.'आपको बता दें, प्रियदर्शन ने अपने करियर की शुरुआत 80s में मलयालम सिनेमा से की. इसके बाद हिंदी सिनेमा में कदम रखा और एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाई. जिसमें 'हेरा फेरी' से लेकर 'गरम मसाला' और 'भूल भुलैया' शामिल है.

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About the Author
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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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