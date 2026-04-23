OTT का 'फैमिली मैन' अब बनेगा बॉक्स ऑफिस का 'गवर्नर', बर्थडे के दिन ‘एक्टिंग किंग’ ने अनाउंस की नई फिल्म, पोस्टर आउट!

मनोज बाजपेयी की नई अपकमिंग हाई-वोल्टेज लीगल ड्रामा फिल्म 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' (Governor: The Silent Saviour) का पहला पोस्टर आज एक्टर के जन्मदिन के दिन रिलीज कर दिया गया है, जिसने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. फिल्ममेकर विपुल अमृतलाल शाह ने एक्टर के जन्मदिन के खास मौके पर आने वाली फिल्म के पोस्टर को रिवील किया है, जिसमें फिल्म के नाम के साथ-साथ एक्टर का लुक भी सस्पेंस बना हुआ है.

टैग लाइन ने किया सस्पेंस क्रिएट

एक्टिंग किंग की इस फिल्म को मशहूर डायरेक्टर चिन्मय मांडलेकर द्वारा डायरेक्ट किया गया है. वहीं फिल्म के पोस्ट में मनोज बाजपेयी पीछे से नजर आ रहे हैं, जो हाथ में एक सूटकेस लिए कॉरिडोर में चल रहे हैं. मेकर्स ने इस पोस्टर के साथ एक टैग लाइन दी है, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘अगर मैं फेल हुआ... तो इंडिया फेल हो जाएगा’ जो एक हाई-वोल्टेज लीगल ड्रामा की झलक पेश करती है. वहीं इस फिल्म के दूसरे पोस्टर में कुर्सी पर फोकस किया गया है. जिस पर टैगलाइन है, ‘इंडिया दिवालिया होने की कगार पर है और ये सिर्फ कुर्सी नहीं... जिम्मेदारी है.’

कब होगी सिनेमाघरों में रिलीज?

मनोज बाजपेयी और विपुल अमृतलाल शाह पहली बार साथ में काम करने वाले हैं. ‘सनशाइन पिक्चर्स' के बैनर तले बनी ये फिल्म एक इंटेंस ड्रामा होने वाली है. वहीं इस फिल्म की कहानी को सुवेंदु भट्टाचार्जी, सौरभ भरत, रवि असरानी और विपुल अमृतलाल शाह ने साथ मिलकर लिखा है, इसके गीतकार जावेद अख्तर हैं. बात करें फिल्म की रिलीज डेट के बारे में तो, ये फिल्म इस साल 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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OTT पर मचा चुके तहलका

मनोज बाजपेयी इससे पहले OTT प्लेटफॉर्म पर The Family Man जैसी सुपरहिट सीरीज से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं. अब वो एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जादू चलाने के लिए तैयार हैं. उनके फैंस इस नए अवतार को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्शन दे रहे हैं. इस अनाउंसमेंट के साथ मनोज बाजपेयी कंटेंट-ड्रिवेन सिनेमा को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. वहीं Governor: The Silent Saviour से लोगों को एक और दमदार और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी देखने को मिल सकती है.