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Hindi Newsबॉलीवुडदेश कंगाल होने वाले हैं… मनोज बाजपेयी की The Silent Saviour GOVERNOR ने इंटरनेट पर मचाई हलचल, दमदार कहानी के साथ टीजर रिलीज

देश कंगाल होने वाले हैं… मनोज बाजपेयी की The Silent Saviour GOVERNOR ने इंटरनेट पर मचाई हलचल, दमदार कहानी के साथ टीजर रिलीज

The Silent Saviour: Governor Teaser Out: वर्सेटाइल एक्टर के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले मनोज बाजपेयी एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. उनकी अपकमिंग पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म The Silent Saviour: Governor के टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मच गई है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 07, 2026, 11:45 AM IST
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देश कंगाल होने वाले हैं… मनोज बाजपेयी की The Silent Saviour GOVERNOR ने इंटरनेट पर मचाई हलचल, दमदार कहानी के साथ टीजर रिलीज

‘फैमिली मेन’ से ओटीटी पर धमाल मचाने के बाद एक्टर मनोज बायपेयी सिनेमाघरों में धमाकेदार वापसी करने को तैयार हैं. जल्द ही उनकी पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म द साइलेंट सेवियर गवर्नर (The Silent Saviour: Governor) रिलीज होने वाली है. लेकिन उससे पहले विपुल अमृतलाल शाह के सनशाइन पिक्चर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है, जो रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर है.

मनोज बाजपेयी की इस फिल्म का निर्देशन मराठी सिनेमा के पावर-परफॉर्मर चिन्मय मांडलेकर ने किया है. ये 'द केरला स्टोरी' और 'द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' के निर्माताओं की एक और दमदार पेशकश है. 

गवर्नर टीजर आउट
विपुल अमृतलाल शाह ने मनोज बाजपेयी के जन्मदिन पर फिल्म 'द साइलेंट सेवियर गवर्नर' का पोस्टर रिलीज किया था, जिसके बाद फिल्म को लेकर इंटरनेट पर चर्चा होने लगी थी. वहीं, अब मेकर्स ने इसका दमदार टीजर भी जारी कर दिया है, जो बेहद दिलचस्प और आंखें खोलने वाला है. फिल्म के टीजर के शुरुआत में सुनाई देने वाला एक डायलॉग  ‘देश कंगाल होने वाले हैं…’ इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.  

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रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर है गर्वनर
'द साइलेंट सेवियर गवर्नर' सच्ची घटना पर आधारित है,जो साल 1990 के दशक में भारत के सबसे बड़े आर्थिक संकट (इकोनॉमिक मेल्टडाउन) की कहानी को सामने लाती है. इसमें नेशनल अवॉर्ड विनर मनोज बाजपेयी एक आरबीएल (राष्ट्रीय बैंक ऑफ इंडिया) गवर्नर के रोल में हैं, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं निभाया.

कब होगी फिल्म रिलीज?
फिल्म को सनशाइन पिक्चर्स ने पेश किया है. इसे विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है और चिन्मय मांडलेकर ने डायरेक्ट किया है. आशिम ए. शाह को-प्रोड्यूसर हैं और इसकी कहानी सुवेंदु भट्टाचार्जी, सौरभ भारत, रवि असरानी और विपुल अमृतलाल शाह ने लिखी है. जावेद अख्तर के बोल और अमित त्रिवेदी के संगीत वाली ये फिल्म 12 जून 2026 को रिलीज होगी.

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