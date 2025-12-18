Advertisement
यही वो जगह है जहां वो एक मास्टर हैं... संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर पर बोले विक्की कौशल, पहली बार दिखेगी इन 3 की तिकड़ी

'यही वो जगह है जहां वो एक मास्टर हैं...' संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' पर बोले विक्की कौशल, पहली बार दिखेगी इन 3 की तिकड़ी

संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है. ऐसे में विक्की कौशल ने फिल्म के अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और भंसाली के बारे में कई बातें बताईं.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 18, 2025, 06:49 PM IST
लव एंड वॉर फिल्म

Vicky Kaushal Love & War: 'छावा' के बाद फैंस विक्की कौशल की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. संजय लीला भंसाली की इस मचअवेटेड फिल्म में एक्टर आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे.यानी कि इन तीनों की तिकड़ी पहली बार स्क्रीन पर एक साथ नजर आएगी. ऐसे में संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को एक्टर ने बताया. साथ ही ये भी कहा कि वो सेट पर एक अलग तरह की आजादी देते हैं.

भंसाली पर बोले विक्की कौशल

विक्की कौशल ने भंसाली के बारे में बात करते हुए कहा- 'मुझे लगता है कि मैं सेट पर कहीं ज्यादा रिलैक्स होकर जाता हूं. मुझे अपने किरदार को लेकर अपनी सोच को जबरदस्ती तय करने की जरूरत महसूस नहीं होती. मुझे अपना किरदार पता होता है. लेकिन सीन में कैसे जाना है, उसे कैसे निभाना है, इमोशनल तौर पर उससे कैसे जुड़ना है, यही वो जगह है जहां वो एक मास्टर हैं.'

वो सब महसूस करवाते हैं

विक्की कौशल ने आगे कहा- 'संजय लीला भंसाली इस बात के मास्टर हैं कि किसी एक किरदार,दो किरदारों या तीन किरदारों को किसी खास हालात में क्या-क्या करने की गुंजाइश हो सकती है. उस तलाश में बहुत खुशी होती है,बहुत जोश होता है, और एक एक्टर के तौर पर वह आपको सच में यह सब महसूस करवाते हैं.शुरुआत में यह काफी घबराने वाला होता है.खासकर तब जब किसी सीन के लिए अभी तक कोई एक पक्की इमोशनल दिशा तय नहीं होती. कुछ इमोशंस अपने आप नहीं आतीं, लेकिन फिर भी आप उन्हें तलाशते हैं. उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं.'

 

इस साल की सबसे बड़ी स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी, जिसने आते ही बना दी कई फिल्मों की चटनी, 13वें दिन तोड़ा ऐसा रिकॉर्ड, हिला डाला पूरा बॉलीवुड

अगले साल होगी रिलीज
संजय लीला भंसाली की थिएटर में आखिरी फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' थी. ये मूवी 2022 में आई थी. जिसमें आलिया भट्ट लीड रोल में थी. इसके बाद भंसाली ने ओटीटी पर हीरामंडी वेब सीरीज से डेब्यू किया था. ये सीरीज 2024 में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी. जिसकी खूब तारीफ हुई थी. ऐसे में अब भंसाली की इस फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर लोग काफी एक्साइटेड हैं. ये फिल्म अगले साल मार्च में रिलीज होगी.

 

 

