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एक और फिल्म पर गिरी कानूनी गाज! काजल अग्रवाल-श्रेयस तलपड़े की ‘द इंडिया स्टोरी’ की रिलीज पर मंडराया संकट, मेकर्स को मिला लीगल नोटिस

The India Story Film Controversy: काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की आने वाली फिल्म ‘द इंडिया स्टोरी’ रिलीज से पहले ही एक बड़े कानूनी पचड़े में फंस गई है. फिल्म में भारतीय खेती और डेयरी इंडस्ट्री को ‘धीमा जहर’ दिखाने पर एक एग्री बिजनेस मालिक ने मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा है. क्या 24 जुलाई को ये फिल्म रिलीज हो पाएगी?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 18, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:13 AM IST
एक और फिल्म पर गिरी कानूनी गाज! काजल अग्रवाल-श्रेयस तलपड़े की ‘द इंडिया स्टोरी’ की रिलीज पर मंडराया संकट, मेकर्स को मिला लीगल नोटिस
Image Credit: The India Story Film Faced Legal Trouble

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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