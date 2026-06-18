The India Story Film Faced Legal Trouble: काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की आने वाली फिल्म ‘द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस’ रिलीज से पहले ही कानूनी पचड़े में फंस गई है. इस फिल्म में भारतीय खेती और हमारे खान-पान की चीजों को जिस तरह पेश किया गया है, उस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. इसी वजह से फिल्म के मेकर्स को एक कानूनी नोटिस भेजा गया है. इस नोटिस के बाद अब फिल्म की रिलीज पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं और ऑडियंस के बीच इसे लेकर सस्पेंस काफी बढ़ गया है.
एग्री बिजनेस सेंटर के मालिक भावेश सोधा ने एक फिल्म के मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजा है. उनके वकील की तरफ से ये नोटिस जी स्टूडियोज, एमआईजी प्रोडक्शन और फिल्म से जुड़े बाकी निर्माताओं को 15 जून को थमाया गया है. शिकायत में साफ आरोप लगाया गया है कि फिल्म के टीजर और प्रमोशन में खेती और डेयरी इंडस्ट्री को बेहद गलत तरीके से दिखाया गया है. भावेश का मानना है कि इस तरह के सीन्स से पूरे कृषि और डेयरी सेक्टर की इमेज खराब हो रही है और समाज में इसकी बदनामी की जा रही है.
नोटिस के मुताबिक, इस फिल्म के अंदर हमारे देश की खेती-किसानी को 'स्लो पॉइजन' यानी धीमे जहर की तरह पेश किया गया है. शिकायत करने वाले भावेश सोधा का साफ कहना है कि फिल्म में फसलों पर कीटनाशकों के बेहिसाब छिड़काव, खान-पान में मिलावट और कैंसर जैसी घातक बीमारियों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है, जिसका कोई पक्का साइंटिफिक एविडेंस या आधार नहीं है. उनका मानना है कि इस तरह की अधूरी और बिना सिर-पैर की बातें परदे पर दिखाने से आम लोगों के दिलों में एक अनजाना डर बैठ जाएगा.
साथ ही, दिन-रात मेहनत करने वाले हमारे अन्नदाता किसानों की समाज में इमेज भी खराब होगी. साथ ही दर्ज की गई शिकायत में फिल्म के कुछ सीन्स पर भी गंभीर आपत्ति जताई गई है. कानूनी नोटिस के मुताबिक, भारत में कीटनाशकों का इस्तेमाल दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम होता है. इसके बावजूद फिल्म में इस बात को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है. इसके अलावा, कहानी में नकली दूध बनाने और चिकन में इंजेक्शन लगाने वाले जो सीन दिखाए गए हैं, उन्हें पूरी तरह से गलत और मनगढ़ंत बताया गया है.
नोटिस का कहना है कि ये सीन्स दर्शकों को गुमराह करने वाले हैं और इनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है. ऐसे सीन्स समाज में गलतफहमी फैला सकते हैं. इतना ही नहीं, मेकर्स से साफ तौर पर कहा गया है कि वे फिल्म में दिखाए गए सभी आंकड़ों, रिसर्च और साइंटिफिक क्लेम्स (वैज्ञानिक दावों) को जनता के सामने लाएं. इसके साथ ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म से फिल्म का टीजर और सभी प्रमोशन मटेरियल तुरंत हटाने की मांग भी की गई है. नोटिस में मेकर्स को कड़ी चेतावनी दी गई है कि जब तक सभी जरूरी सुधार नहीं होते, तब तक इसे रिलीज न किया जाए.
इस कदम से फिल्म की रिलीज पर फिलहाल संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं. अब देखना ये है कि मेकर्स इस कानूनी नोटिस का क्या जवाब देते हैं और फिल्म में क्या बदलाव करते हैं. बता दें, चेतन डीके के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म खाने-पीने की चीजों में मिलावट के मुद्दे पर आधारित है. सागर बी. शिंदे ने इसे लिखा और प्रोड्यूस किया है. जी स्टूडियोज के बैनर तले बनी ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है, लेकिन अब इस पर विवाद गहरा गया है. फिल्म में काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े नजर आएंगे.