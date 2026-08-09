2 घंटे 21 मिनट की इस फिल्म ने दो दिन में कमा लिए 2 करोड़, लोगों को लुभा रही इमोशनल कहानी; IMDb पर भी रेटिंग मिली 7.8

हर साल सिनेमाघरों और ओटीटी पर सैकड़ों फिल्में आती हैं, लेकिन दिल में जगह वही बना पाती हैं, जिनमें शानदार कहानी और दमदार किरदार हों. आज के समय में लोग सिर्फ शोर-शराबे वाली फिल्में ही नहीं, बल्कि ऐसी कहानियां भी देखना चाहते हैं, जिनमें आपको कुछ अलग और नया देखने को मिले. यही वजह है कि अब अच्छे कंटेंट वाली छोटे बजट की फिल्में भी लोगों को खूब पसंद आ रही हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत परड़ बना लेती हैं और अच्छी कमाई के बाद ओटीटी पर लोगों को एंटरटेन करती हैं.
इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लोगों का दिल जीत रही है, जिसमें इंसान और बेज़ुबान जनवारों की अनोखी कहानी और रिश्ते को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है. इस फिल्म का बेहतरीन डायरेक्शन अमित राय ने किया है, जो पहले भी सोशल और सेंसिटिव मुद्दों पर फिल्में बना चुके हैं. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, पवन मल्होत्रा और बाल कलाकार माही राय लीड रोल में नजर आ रहे हैं. सभी कलाकारों का अभिनय इतना दमदार है कि लोग खुद को इस कहानी का हिस्सा महसूस करने लगते हैं.
यहां जिस फिल्म की बात हो रही है, उसका नाम ‘ओह माय डॉग’ (Ohh My Dog) है. फिल्म की पूरी कहानी एक छोटे बच्चे और उसके प्यारे कुत्ते के इर्द-गिर्द बुनी गई है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान और बेज़ुबान जानवर के बीच प्यार का एक ऐसा अटूटा रिश्ता बन जाता है, जो हर मुश्किल की घड़ी एक दूसरे का साथ देते हैं और मरते दमकर साथ निभाते हैं. फिल्म में इमोशन, स्ट्रगल, फैमिली जुड़ाव और जानवरों के लिए दया के भाव को बेहद ही खूबसूरती से दिखाया गया है, जो लोगों का दिल जीत लेता है.
फिल्म का सबसे मजबूत और खूबसूरत बात इसके सिंपल और दिल को छू लेने वाले सीन हैं. ये केवल एंटरटेन नहीं करती, बल्कि समाज को ये भी सिखाती है कि बेज़ुबानों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए. बच्चे और कुत्ते के बीच का मासूम जुड़ाव लोगों को शुरुआत से आखिर तक बांधे रखता है. हर उम्र के लोग, खासकर बच्चे इस कहानी से आसानी से कनेक्ट हो रहे हैं. यही इमोशनल पहलू इस फिल्म को आज की बाकि फिल्मों से अलग बना रहा है. यही वजह है कि इसे देखने के बाद लोग इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं.
अगर इसके बजट और कमाई के बारे में बात करें तो लगभग 25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 85 लाख की कमाई की थी, जबकि दूसरे दिन इसका कलेक्शन बढ़कर 1.10 करोड़ रुपये रहा. इस तरह दो दिनों में फिल्म का कुल भारत नेट कलेक्शन लगभग 2.00 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि भारत का टोटल ग्रॉस कलेक्शन ₹2.40 Cr दर्ज किया गया है. दूसरे दिन तक ये फिल्म करीब 20 शो में चल रही है और लाइव ₹0.00 Cr का नेट कलेक्शन हुआ है, जबकि अंतिम आंकड़े आने अभी बाकी हैं.
फिल्म को ऑडियंस, खासकर परिवारों और डॉग लवर्स की तरफ से बहुत प्यार मिल रहा है. सोशल मीडिया पर लोग बाल कलाकारों की नेचुरल एक्टिंग, पंकज त्रिपाठी के अभिनय और कुत्ते की बेहतरीन परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं. इसे एक साफ-सुथरी फैमिली फिल्म माना जा रहा है, जिसे सब साथ बैठकर देख सकते हैं. IMDb पर भी इस फिल्म को 7.8/10 की बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है, जो ये साफ दिखाती है कि ये कहानी लोगों के दिलों में उतर चुकी है. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये बॉक्स ऑफिस पर कितनी लंबी रेस तय करती है.