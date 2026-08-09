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2 घंटे 21 मिनट की इस फिल्म ने दो दिन में कमा लिए 2 करोड़, लोगों को लुभा रही इमोशनल कहानी; IMDb पर भी रेटिंग मिली 7.8

Ohh My Dog Collection Day 2: इस वक्त सिनेमाघरों में एक बेहद इमोशनल फैमिली एंटरटेनर फिल्म लगी हुई है, जिसे ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. पहले दिन फिल्म की धीमी कमाई हुई थी, लेकिन दूसरे दिन फिल्म ने अच्छी कमाई कर मेकर्स की उम्मीदों पर खरी उतरी नजर आ रही है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 09, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:48 AM IST
2 घंटे 21 मिनट की इस फिल्म ने दो दिन में कमा लिए 2 करोड़, लोगों को लुभा रही इमोशनल कहानी; IMDb पर भी रेटिंग मिली 7.8
Image Credit: Ohh My Dog Box Office Collection Day 2

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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