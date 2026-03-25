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Hindi Newsबॉलीवुडइस हफ्ते एंटरटेनमेंट का मिलेगा डबल डोज, अनोखे टाइल्स के साथ OTT पर रिलीज होंगी ये 3 फिल्में, देखना ना भूलें

इस हफ्ते एंटरटेनमेंट का मिलेगा डबल डोज, अनोखे टाइल्स के साथ OTT पर रिलीज होंगी ये 3 फिल्में, देखना ना भूलें

OTT releases 2026: इस हफ्ते OTT प्लेटफॉर्म्स पर की फिल्में-सीरीज रिलीज हो रही हैं, जिसमें साउथ और रीजनल का कंटेंट भी शामिल है. वहीं इस हफ्ते कई ऐसी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिसके टाइटल्स काफी अनोखे हैं. अगर आप नई और एक्साइटिंग फिल्मों का मजा लेना चाहते हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए परफेक्ट है. चलिए देखते हैं कौन-कौन सी फिल्में देखने लायक हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 25, 2026, 05:24 PM IST
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इस हफ्ते एंटरटेनमेंट का मिलेगा डबल डोज, अनोखे टाइल्स के साथ OTT पर रिलीज होंगी ये 3 फिल्में, देखना ना भूलें

इस हफ्ते की रिलीज देखकर कहा जा सकता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स अब सिर्फ बड़े बजट फिल्मों तक सीमित नहीं रह गए हैं. साउथ और रीजनल फिल्मों में भी बहुत क्वालिटी कंटेंट आ रहा है. चाहे आप एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर या कॉमेडी पसंद करें, इस हफ्ते सबके लिए कुछ न कुछ है.

‘फाति ने’ (Faati Ne?)
‘फाति ने’ (Faati Ne?) एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसकी कहानी मेलबर्न में तैनात दो पुलिस ऑफिसर, परमलाल और पद्मलाल की कहानी है, जिनका करियर उनकी गलतियों के बाद बर्बाद हो जाता है, उनके लिए अपने सम्मान को वापस पाने का एक मौका है. वो फैसला लेते हैं कि एक भूतिया हवेली में रूक कर वो एक रात बिताएंगे और साबित करेंगे की वहां कोई भूत नहीं है. लेकिन आगे चलकर यह कहानी एक डरावना रूप ले लेती है. 

काट्टान (Kaattaan)
‘महाराजा’ एक्टर विजय सेतुपति की फिल्म ‘काट्टान’ 27 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म जिओ हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी. ये एक ऐसे इंसान की फिल्म है जिसकी यादें दो टुकटों में बिखरी हुई हैं, जिसके चलते कुछ लोग उसे अच्छी इंसान मानते हैं, तो कुछ उसके दोहरे रूप पर सवाल उठाते हैं.  

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प्रजापति (Projapati) 
Projapati 2 एक बंगाली फैमिली ड्रामा है, जो मिथुन चक्रवर्ती और देव को एक बार फिर साथ लाते हुए, सिंगल पैरेंट्स होने की मुश्किलों को दिखाता है. जॉय, एक विधवा पिता जो जिम्मेदारी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, पेशेवर असफलता के बाद अपनी जड़ों की ओर लौट जाता है. वहीं, कोलकाता में उसके पिता अपनी पुरानी रीति-रिवाज के हिसाब से जिंदगी जी रहे होते हैं. 

कई और फिल्में होगी रिलीज
इसके अलावा इस हफ्ते और भी कई रोमांचक रीजनल और साउथ फिल्म्स रिलीज हो रही हैं. हर फिल्म की अपनी अलग पहचान है. कुछ पूरी तरह एंटरटेनमेंट के लिए हैं, जबकि कुछ कहानी और किरदारों पर जोर देती हैं. OTT प्लेटफॉर्म्स पर इनका कॉन्टेंट काफी वैरायटी देता है, जिससे हर तरह के दर्शक खुश हो सकते हैं.

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