आज विजय की दुल्हनिया बनेंगी रश्मिका, होने वाले पति संग ‘अंगारों’ पर डांस कर ‘श्रीवल्ली’ ने लूटी महफिल, सासू मां ने दिया खास तोहफा

Rashmika-Vijay Wedding: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की रस्में उदयपुर में धूमधाम से चल रही हैं. संगीत सेरेमनी में रश्मिका ने खास परफॉर्मेंस देकर सबका दिल जीत लि. परिवार और करीबी दोस्तों के बीच हो रही इस शादी में कई खास पल देखने को मिले. आखिर कौन सा रहा इस जश्न का सबसे यादगार लम्हा चलिए बताते है.
Trending Photos
Rashmika-Vijay Wedding: साउथ सिनेमा के फेमस कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अब जिंदगी भर के लिए एक होने जा रहे हैं. दोनों की शादी रस्में उदयपुर के आईटीसी मेमेंटोज होटल में पूरे जश्न के साथ चल रही हैं. दोनों की शादी का जश्न 4 दिनों तक चलेगा, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्तों को बुलाया गया है. 26 फरवरी को दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे और मार्च में दोनों बाकी फिल्मों सितारों के लिए एक ग्रैंड रिसेप्शन रखेंगे. प्री-वेडिंग की ढेरों फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
24 फरवरी को हुई संगीत सेरेमनी ने माहौल ने इस शादी को और भी खास बना दिया. हर तरफ शानदाक सजावट, दिल खुश कर देने वाली लाइटिंग और जश्न का रंग देखने को मिला. संगीत की रात सबसे खास पल तब आया, जब रश्मिका ने अपने होने वाले पति के लिए खास परफॉर्मेंस दी. उन्होंने अपनी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ के हिट गाने ‘अंगारों’ पर डांस किया. इस फिल्म में वे अल्लू अर्जुन के साथ नजर आई थीं. गाना पहले ही काफी वायरल हो चुका था, लेकिन इस मौके पर इसका मतलब और भी खास हो गया.
रश्मिका ने विजय संग खूब लगाए ठुमके
रश्मिका-विजय का जोश चरम पर था. इस खास शाम में दोनों की एंट्री भी यादगार रही. विजय और रश्मिका हाथों में हाथ डाले वेन्यू में पहुंचे. जगह को उनकी तस्वीरों वाले बड़े पोस्टर और बैनर से सजाया गया था. माहौल पूरी तरह प्यार और खुशी से भरा हुआ था. मेहमानों ने दोनों को साथ देखकर खूब तालियां बजाईं. हर तरफ हंसी, संगीत और परिवार की गर्मजोशी देखने को मिली, जिसने इस पल को और यादगार बना दिया. इवेंट के दौरान एक इमोशनल भी आया, जब विजय की मां ने रश्मिका को पारंपरिक खानदानी चूड़ियां गिफ्ट कीं.
Rashmika-Vijay Wedding LIVE Updates: आज दो रीति-रिवाजों से शादी करेंगे विजय-रश्मिका, पीएम मोदी ने दी बधाई, उदयपुर पहुंचे संदीप रेड्डी वांगा
आज होगी शादी, 4 मार्च को होगा ग्रैंड रिसेप्श
ये गिफ्ट दोनों परिवारों के जुड़ने का प्रतीक माना गया. इस रस्म ने माहौल को और भी इमोशनल बना दिया. रश्मिका ने बड़े सम्मान के साथ ये गिफ्ट एक्सेप्ट किया. परिवार के सदस्यों की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी. ये पल शादी की सबसे प्यारी यादों में शामिल हो गया. 26 फरवरी को उदयपुर में शादी के बाद 4 मार्च को हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन रखा जाएगा. शादी में फिल्म इंडस्ट्री से कुछ खास मेहमान शामिल हुए हैं. निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा, राहुल रविंद्रन और थारुन भास्कर भी पहुंचे.
पिछले हफ्ते ही कंफर्म की अपनी शादी
एक्ट्रेस आशिका रंगनाथ, ईशा रेब्बा और स्टाइलिस्ट श्राव्या वर्मा को भी इमेंट में देखा गया. हालांकि, मेहमानों की संख्या ज्यादा नहीं थी. बता दें, विजय और रश्मिका कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. लेकिन दोनों ने अपने रिश्तों को प्राइवेट रखा. पिछले हफ्ते ही दोनों ने अपनी शादी का ऐलान किया और अपनी शादी के नाम ‘विरोश’ का खुलासा किया. इस खबर से फैंस काफी खुश हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं मिल रही हैं. इंडस्ट्री के लोग भी इस जोड़ी को नई शुरुआत के लिए बधाई दे रहे हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.