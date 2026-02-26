Advertisement
trendingNow13122805
Hindi Newsबॉलीवुडआज विजय की दुल्हनिया बनेंगी रश्मिका, होने वाले पति संग ‘अंगारों’ पर डांस कर ‘श्रीवल्ली’ ने लूटी महफिल, सासू मां ने दिया खास तोहफा

आज विजय की दुल्हनिया बनेंगी रश्मिका, होने वाले पति संग ‘अंगारों’ पर डांस कर ‘श्रीवल्ली’ ने लूटी महफिल, सासू मां ने दिया खास तोहफा

Rashmika-Vijay Wedding: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की रस्में उदयपुर में धूमधाम से चल रही हैं. संगीत सेरेमनी में रश्मिका ने खास परफॉर्मेंस देकर सबका दिल जीत लि. परिवार और करीबी दोस्तों के बीच हो रही इस शादी में कई खास पल देखने को मिले. आखिर कौन सा रहा इस जश्न का सबसे यादगार लम्हा चलिए बताते है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 26, 2026, 06:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rashmika-Vijay Wedding
Rashmika-Vijay Wedding

Rashmika-Vijay Wedding: साउथ सिनेमा के फेमस कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अब जिंदगी भर के लिए एक होने जा रहे हैं. दोनों की शादी रस्में उदयपुर के आईटीसी मेमेंटोज होटल में पूरे जश्न के साथ चल रही हैं. दोनों की शादी का जश्न 4 दिनों तक चलेगा, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्तों को बुलाया गया है. 26 फरवरी को दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे और मार्च में दोनों बाकी फिल्मों सितारों के लिए एक ग्रैंड रिसेप्शन रखेंगे. प्री-वेडिंग की ढेरों फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. 

24 फरवरी को हुई संगीत सेरेमनी ने माहौल ने इस शादी को और भी खास बना दिया. हर तरफ शानदाक सजावट, दिल खुश कर देने वाली लाइटिंग और जश्न का रंग देखने को मिला. संगीत की रात सबसे खास पल तब आया, जब रश्मिका ने अपने होने वाले पति के लिए खास परफॉर्मेंस दी. उन्होंने अपनी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ के हिट गाने ‘अंगारों’ पर डांस किया. इस फिल्म में वे अल्लू अर्जुन के साथ नजर आई थीं. गाना पहले ही काफी वायरल हो चुका था, लेकिन इस मौके पर इसका मतलब और भी खास हो गया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

Add Zee News as a Preferred Source

रश्मिका ने विजय संग खूब लगाए ठुमके

रश्मिका-विजय का जोश चरम पर था. इस खास शाम में दोनों की एंट्री भी यादगार रही. विजय और रश्मिका हाथों में हाथ डाले वेन्यू में पहुंचे. जगह को उनकी तस्वीरों वाले बड़े पोस्टर और बैनर से सजाया गया था. माहौल पूरी तरह प्यार और खुशी से भरा हुआ था. मेहमानों ने दोनों को साथ देखकर खूब तालियां बजाईं. हर तरफ हंसी, संगीत और परिवार की गर्मजोशी देखने को मिली, जिसने इस पल को और यादगार बना दिया. इवेंट के दौरान एक इमोशनल भी आया, जब विजय की मां ने रश्मिका को पारंपरिक खानदानी चूड़ियां गिफ्ट कीं. 

Rashmika-Vijay Wedding LIVE Updates: आज दो रीति-रिवाजों से शादी करेंगे विजय-रश्मिका, पीएम मोदी ने दी बधाई, उदयपुर पहुंचे संदीप रेड्डी वांगा

आज होगी शादी, 4 मार्च को होगा ग्रैंड रिसेप्श

ये गिफ्ट दोनों परिवारों के जुड़ने का प्रतीक माना गया. इस रस्म ने माहौल को और भी इमोशनल बना दिया. रश्मिका ने बड़े सम्मान के साथ ये गिफ्ट एक्सेप्ट किया. परिवार के सदस्यों की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी. ये पल शादी की सबसे प्यारी यादों में शामिल हो गया. 26 फरवरी को उदयपुर में शादी के बाद 4 मार्च को हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन रखा जाएगा. शादी में फिल्म इंडस्ट्री से कुछ खास मेहमान शामिल हुए हैं. निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा, राहुल रविंद्रन और थारुन भास्कर भी पहुंचे. 

पिछले हफ्ते ही कंफर्म की अपनी शादी

एक्ट्रेस आशिका रंगनाथ, ईशा रेब्बा और स्टाइलिस्ट श्राव्या वर्मा को भी इमेंट में देखा गया. हालांकि, मेहमानों की संख्या ज्यादा नहीं थी. बता दें, विजय और रश्मिका कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. लेकिन दोनों ने अपने रिश्तों को प्राइवेट रखा. पिछले हफ्ते ही दोनों ने अपनी शादी का ऐलान किया और अपनी शादी के नाम ‘विरोश’ का खुलासा किया. इस खबर से फैंस काफी खुश हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं मिल रही हैं. इंडस्ट्री के लोग भी इस जोड़ी को नई शुरुआत के लिए बधाई दे रहे हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Rashmika MandannaVijay Deverakonda

Trending news

Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
Instagram
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
Meghalaya Assembly Viral Video
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
ISRO
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
jammu kashmir news
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
Asaduddin Owaisi
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
Maharashtra
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
E Library Inauguration in Goa
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
Indian diplomacy
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन
Nitesh Rane
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन