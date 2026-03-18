'अनजाने में हुई इस गलती के लिए...'नोरा फतेही के अश्लील गाने की तारीफ करने के बाद पलटी सिंगर मांगली, अब पोस्ट कर मांगी माफी

Sarke Chunar Teri Song Controversy: नोरा फतेही के 'सरके चुनर तेरी' गाने को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है. नोरा ने इस गाने को लेकर सफाई दी तो वहीं इस गाने को गाने वाली सिंगर मांगली ने इसकी कुछ दिन पहले जमकर तारीफ की थी. मांगली ने ये गाना ना केवल हिंदी में गाया बल्कि कन्नड़ में भी आवाज दी है. इस गाने पर गंदे और अश्लील बताने के बाद इसे सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया. जिसके बाद गाने की तारीफ करने वाली गायिका मांगली ने यू-टर्न लिया और अब सोशल मीडिया पर माफीनामा शेयर किया है. इस माफीनामा में सिंगर ने ऐसा कुछ लिखा जो मिनटों में वायरल हो गया.

सिंगर ने मांगी माफी

प्लेबैक सिंगर सत्यवती राठौड़ को लोग मांगली नाम से भी जानते हैं. ऐसे में सिंगर ने लोगों से माफी मांगते हुए पोस्ट लिखा जो पलभर में वायरल हो गया. मांगली ने लिखा- 'जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए गाने को सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है. अनजाने में हुई इस गलती के लिए मैं आप सभी से तहे दिल से माफी मांगती हूं. हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था. हमें इस गलती का अफसोस है.'

Add Zee News as a Preferred Source

रिवाइज्ड वर्जन जल्द होगा अपलोड

मांगली ने आगे लिखा- 'गाने का रिवाइज्ड वर्जन आज शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा. हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आएगी. मैं इस अवसर पर फिल्म के निर्माताओं और संगीत निर्देशक अर्जुन जन्या सर को थैंक्यू कहना चाहती हूं. इनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है.'

पहली की तारीफ अब लिया यू-टर्न

खास बात है कि मांगली ने बढ़ते विवाद को शांत करने के लिए ये पोस्ट तो लिख दिया... लेकिन, कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया. ताकि कोई भी उनके पोस्ट पर किसी भी तरह का कमेंट ना कर पाए. दरअसल, मांगली तेलुगू की एक फेमस फोक सिंगर हैं. इन्होंने कई तेलुगू गाने गाए हैं. खास बात है कि यू-टर्न लेने वाली मांगली ने कुछ दिन पहले ही इस गाने को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था और इस गाने की जमकर तारीफ भी की थी.

'बिना इजाजत मेरा चेहरा इस्तेमाल किया', 'सरके चुनर तेरी' विवाद पर नोरा फतेही ने तोड़ी चुप्पी; लोगों से की ये अपील

'केडी द डेविल' का है ये गाना

जिस गाने पर इतना बवाल हो रहा है वो 'केडी द डेविल' मूवी का है. इसमें ध्रुव सर्जा, संजय दत्त के अलावा नोरा फतेही और शिल्पा शेट्टी भी हैं. जबरदस्त स्टारकास्ट के बावजूद ये फिल्म गाने को लेकर विवाद में फंसी हुई है. इस गाने और इस पर किए गए डांस को लोग अश्लील बता रहे हैं.