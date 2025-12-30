सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर देख भड़के चीनी, बताया 'ओवर द टॉप' ड्रामा, फैक्ट से छेड़छाड़ का लगाया आरोप

Salman Khan Battle of Galwan: सलमान खान ने अपने बर्थडे पर 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर रिलीज किया था. जिसे देखने के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया.लेकिन, जहां ये टीजर भारतीयों खूब पसंद आ रहा है तो वहीं चीनी इसे देखकर भड़क गए हैं. इसकी वजह भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की है जिसमें भारतीय जवानों ने चीनियों के युद्ध में होश उड़ा दिए थे. ऐसे में इस टीजर को देखने के बाद चीनी अखबार ने इसे लेकर एक आर्टिकल छापा है. जिसमें तथ्यों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है.

टीजर देख भड़के चीनी

ग्लोबल टाइम्स ने इस आर्टिकल में ऐसी बात लिखी है जिससे फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारतीय सेना के ऑफिसर कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू की शौर्यपूर्ण शहादत को खारिज किया है साथ ही इसे तथाकथित लीड रोल बताया गया है. इसमें कहा गया है कि इस टीजर को लेकर चीनी लोगों में पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है. यहां तक कि कई लोगों ने चीन में इसे ओटीटी ड्रामा बताया है.

जानबूझकर भड़काने की कोशिश

इसके साथ ही चीनी मीडिया का कहना है- 'गलवान वैली पर फिल्म बनाना उन्हें जानबूझकर भड़काने की कोशिश है. साथ ही रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारतीय सेना ने शांत हालातों को छेड़ा और चीनी लोगों की जिंदगी को लेकर धमकी दी. जहां एक ओर चीनी मीडिया इस फिल्म का विरोध कर रही है तो वहीं भारत में सलमान खान स्टारर इस फिल्म का लोगों में जबरदस्त क्रेज है.'

100 करोड़ी फिल्म

27 दिसंबर को सलमान ने इस मूवी का टीजर रिलीज किया जिसके बाद फैंस इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह, अंकुर भाटिया और बिपिन भारद्वाज मुख्य किरदार में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट करीबन 100 करोड़ है. ये मूवी थिएटर में अगले साल रिलीज होगी.