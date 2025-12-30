Advertisement
trendingNow13058398
Hindi Newsबॉलीवुडसलमान खान की बैटल ऑफ गलवान का टीजर देख भड़के चीनी, बताया ओवर द टॉप ड्रामा, फैक्ट से छेड़छाड़ का लगाया आरोप

सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर देख भड़के चीनी, बताया 'ओवर द टॉप' ड्रामा, फैक्ट से छेड़छाड़ का लगाया आरोप

Battle of Galwan फिल्म के टीजर ने चीनियों को खौफ में ला दिया है. इस टीजर को देखने के बाद भारतीय जहां गदगद है तो वहीं चीनियों का कहना है कि इसमें तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है. ये मूवी साल 2026 की मोस्ट अवेटेड बॉलीवुड फिल्मों में से एक है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 30, 2025, 01:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान खान
सलमान खान

Salman Khan Battle of Galwan: सलमान खान ने अपने बर्थडे पर 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर रिलीज किया था. जिसे देखने के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया.लेकिन, जहां ये टीजर भारतीयों खूब पसंद आ रहा है तो वहीं चीनी इसे देखकर भड़क गए हैं. इसकी वजह भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की है जिसमें भारतीय जवानों ने चीनियों के युद्ध में होश उड़ा दिए थे. ऐसे में इस टीजर को देखने के बाद चीनी अखबार ने इसे लेकर एक आर्टिकल छापा है. जिसमें तथ्यों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है.

टीजर देख भड़के चीनी

ग्लोबल टाइम्स ने इस आर्टिकल में ऐसी बात लिखी है जिससे फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारतीय सेना के ऑफिसर कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू की शौर्यपूर्ण शहादत को खारिज किया है साथ ही इसे तथाकथित लीड रोल बताया गया है. इसमें कहा गया है कि इस टीजर को लेकर चीनी लोगों में पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है. यहां तक कि कई लोगों ने चीन में इसे ओटीटी ड्रामा बताया है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

जानबूझकर भड़काने की कोशिश 

इसके साथ ही चीनी मीडिया का कहना है-  'गलवान वैली पर फिल्म बनाना उन्हें जानबूझकर भड़काने की कोशिश है. साथ ही रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारतीय सेना ने शांत हालातों को छेड़ा और चीनी लोगों की जिंदगी को लेकर धमकी दी. जहां एक ओर चीनी मीडिया इस फिल्म का विरोध कर रही है तो वहीं भारत में सलमान खान स्टारर इस फिल्म का लोगों में जबरदस्त क्रेज है.'

आमिर खान की बेबाकी बनी खतरा, मिली जान से मारने की धमकी! भांजे इमरान ने किया चौंकाने वाला खुलासा

100 करोड़ी फिल्म
27 दिसंबर को सलमान ने इस मूवी का टीजर रिलीज किया जिसके बाद फैंस इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह, अंकुर भाटिया और बिपिन भारद्वाज मुख्य किरदार में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट करीबन 100 करोड़ है. ये मूवी थिएटर में अगले साल रिलीज होगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanBattle Of Galwan

Trending news

एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
Angel Chakma
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
West Bengal news
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
BMC elections
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
Jammu Kashmir
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग
Jammu Kashmir
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग
कोलकाता से शाह की हुंकार, बोले- बंगाल से घुसपैठ करेंगे खत्म, एक-एक को निकालेंगे बाहर
bengal elections
कोलकाता से शाह की हुंकार, बोले- बंगाल से घुसपैठ करेंगे खत्म, एक-एक को निकालेंगे बाहर
चुनाव से पहले खेला? बंगाल में शाह, दिल्ली में मोदी से मिले कांग्रेस के चौधरी
bengal vidhansabha chunav
चुनाव से पहले खेला? बंगाल में शाह, दिल्ली में मोदी से मिले कांग्रेस के चौधरी
एकनाथ शिंदे करेंगे फैसला...अफवाहों के बीच अजित पवार से मिले रवींद्र धंगेकर
Ajit Pawar
एकनाथ शिंदे करेंगे फैसला...अफवाहों के बीच अजित पवार से मिले रवींद्र धंगेकर
बीएमसी चुनाव में एक और 'सेना' मैदान में, वोट बैंक कैसे बचाएंगे उद्धव और राज ठाकरे?
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव में एक और 'सेना' मैदान में, वोट बैंक कैसे बचाएंगे उद्धव और राज ठाकरे?
शरद पवार की NCP ने BMC चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट की जारी, जानें किसे दिया टिकट
BMC Elections 2026
शरद पवार की NCP ने BMC चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट की जारी, जानें किसे दिया टिकट