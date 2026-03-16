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Hindi Newsबॉलीवुडसलमान खान का सबसे बड़ा फैसला, रिलीज से कुछ महीने पहले बदला बैटल ऑफ गलवान का नाम, नया पोस्टर वायरल

सलमान खान का सबसे बड़ा फैसला, रिलीज से कुछ महीने पहले बदला 'बैटल ऑफ गलवान का' नाम, नया पोस्टर वायरल

सलमान खान ने अपनी मच अवेटेड फिल्म को लेकर बड़ा फैसला लिया है. एक्टर ने रिलीज से कुछ महीने पहले ही फिल्म का टाइटल चेंज कर दिया है. इसके साथ ही फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 16, 2026, 01:57 PM IST
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सलमान खान की फिल्म का नाम बदला
सलमान खान की फिल्म का नाम बदला

Salman Khan Battle of Galwan Name Changed: सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का नाम बदल गया है. इस फिल्म का नए नाम के साथ एक पोस्ट बॉलीवुड के दबंग खान ने शेयर किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस मूवी का नाम चेंज करके मेकर्स ने 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' रखा है.

ये रखा नाम

भाईजान ने अपनी सबसे चर्चित फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का नया नाम आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया पर ऐलान किया. जो अब 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' होगा. मेकर्स ने दमदार नया पोस्टर जारी किया है, जो न सिर्फ फिल्म के नाम में बदलाव को दिखाता है, बल्कि एक ऐसा संदेश भी देता है जो आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है.

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क्यों बदला नाम?

इस नए टाइटल की सबसे खास बात इसकी टैगलाइन है- 'मे वॉर रेस्ट इन पीस.' इसका मतलब है कि युद्ध को शांति मिले या युद्ध पर विराम लगाया जाए. इस सोच के साथ,मेकर्स ने ऐसी बात कही है जिस पर अमल करना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है. यानी कि ये सिर्फ लड़ाई-झगड़े की बात न करके, पूरी दुनिया में शांति की उम्मीद को जगाती है.

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इस पर बेस्ड है मूवी

ये फिल्म गलवान घाटी की ऐतिहासिक घटना से इंस्पायर है. वहीं, इसके नाम के पीछे छिपा संदेश रणभूमि की सीमाओं से कहीं आगे जाता है. 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के जरिए सलमान खान एक ऐसी सोच सामने लाए हैं, जो दर्शकों के दिलों को गहराई से छू रही है. सोशल मीडिया पर इस एलान ने अभी से चर्चा छेड़ दी है. इस पोस्टर में सलमान खान खून से लथपथ लकड़ी पर कटीली तार के ऊपर अपना जख्मी हाथ रखे हुए हैं. इस फिल्म का एक गाना 'मातृभूमि' कुछ वक्त पहले रिलीज हुआ था जो लोगों को खूब पसंद आया था. इस मूवी में सलमान के अपोजिट चित्रांगदा सिंह हैं. ये मूवी इसी साल रिलीज होगी.

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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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