4 मई की वो रात... जब करण जौहर का डेब्यू और दीपिका-रणवीर संग ये सितारे मचाएंगे मेट गाला में तहलका, जानिए कब-कहां देखें लाइव

Met Gala 2026 India Timing: दुनिया का सबसे बड़ा फैशन इवेंट मेट गाला 2026 इस साल 4 मई को न्यूयॉर्क के मशहूर म्यूजियम Metropolitan Museum of Art में होने जा रहा है. हर साल की तरह इस बार भी ये फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा और खास इवेंट माना जा रहा है. भारत से भी कई बड़े सितारों के पहुंचने की चर्चा है. खबर है कि करण जौहर पहली बार इस इवेंट में नजर आ सकते हैं. उनके अलावा दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा जोनस, आलिया भट्ट, ईशा अंबानी, नताशा पूनावाला और मनीष मल्होत्रा जैसे नाम भी शामिल हो सकते हैं.

इस बार मेट गाला की थीम ‘Costume Art’ रखी गई है और ड्रेस कोड ‘Fashion is Art’ है. यानी सितारे ऐसे कपड़े पहनेंगे जो किसी आर्ट पीस की तरह दिखें. भारत में रहने वाले लोग भी इस ग्लैमरस इवेंट को लाइव देख सकते हैं. यह रेड कार्पेट 5 मई को सुबह करीब 3:30 बजे से वोग के यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम होगा. इस बार इवेंट को खास बनाने के लिए बेयोंसे, निकोल किडमैन, वीनस विलियम्स और एना विंटूर को को-चेयर बनाया गया है, जबकि लिसा होस्ट कमेटी में शामिल हैं. मेट गाला असल में एक बड़ा फंडरेजिंग इवेंट है, जो हर साल फैशन को सपोर्ट करने के लिए होता है.

भारत में इसे कब-कहां देखें लाइव

इसका आयोजन Costume Institute के लिए फंड जुटाने के मकसद से किया जाता है. इसे अक्सर ‘fashion’s biggest night out’ कहा जाता है. इस इवेंट में सिर्फ वही लोग शामिल होते हैं जिन्हें खास इनवाइट मिलता है. फिल्म स्टार्स, डिजाइनर, खिलाड़ी और बड़े कलाकार यहां आते हैं और अपनी ड्रेस से थीम को दिखाते हैं. ये इवेंट फैशन को एक आर्ट के तौर पर दुनिया के सामने पेश करता है. अगर मेट गाला की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 1948 में न्यूयॉर्क में हुई थी. इसे मशहूर फैशन पब्लिसिस्ट Eleanor Lambert ने शुरू किया था.

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कब हुई थी Met Gala की शुरुआत?

शुरुआत में ये एक छोटा सा इवेंट हुआ करता था, जहां टिकट की कीमत करीब 50 डॉलर थी और सिर्फ न्यूयॉर्क के हाई सोसाइटी लोग ही आते थे. लेकिन समय के साथ ये इवेंट बड़ा होता गया. साल 1995 में Anna Wintour ने इसकी कमान संभाली और यहीं से इसका ग्लोबल लेवल पर विस्तार हुआ. भारतीय सितारों की बात करें तो उन्होंने मेट गाला में अपनी पहचान पिछले कुछ सालों में बनाई है. साल 2017 में प्रियंका चोपड़ा जोनस पहली भारतीय सेलिब्रिटी मानी जाती हैं, जिन्होंने इस इवेंट में हिस्सा लिया और खूब सुर्खियां बटोरीं. उनके बाद धीरे-धीरे और भी भारतीय सितारे यहां नजर आने लगे.

Met Gala में बॉलीवुड सेलेब्स का जलवा

दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, ईशा अंबानी और नताशा पूनावाला जैसे नाम इस लिस्ट में शामिल हो गए. इन सभी ने इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय फैशन और स्टाइल को नई पहचान दी. आज के समय में मेट गाला सिर्फ फैशन शो नहीं, बल्कि एक ग्लोबल कल्चर का हिस्सा बन चुका है. यहां जो भी होता है, वे दुनियाभर में बड़ी खबर बन जाता है. खास बात ये है कि ये इवेंट हर साल करोड़ों डॉलर का फंड इकट्ठा करता है. भारत के सितारों की बढ़ती मौजूदगी भी यह दिखाती है कि अब भारतीय फैशन और टैलेंट दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी मजबूत जगह बना चुका है.