Advertisement
trendingNow13201236
Hindi Newsबॉलीवुड4 मई की वो रात... जब करण जौहर का डेब्यू और दीपिका-रणवीर संग ये सितारे मचाएंगे मेट गाला में तहलका, जानिए कब-कहां देखें लाइव

4 मई की वो रात... जब करण जौहर का डेब्यू और दीपिका-रणवीर संग ये सितारे मचाएंगे मेट गाला में तहलका, जानिए कब-कहां देखें लाइव

Met Gala 2026: 4 मई को न्यूयॉर्क में होने जा रहा मेट गाला 2026 एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार करण जौहर के डेब्यू के साथ हर बार की तरह कई बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी इस इवेंट में चार-चांद लगाने का काम करेगी. इस बार इवेंट का थीम ‘Costume Art’ है, जिसमें अतरंगी फैशन और ग्लैमर का जबरदस्त मेल दिखाने को मिलेगा. चलिए बताते हैं भारत में आप इसे कब और कहां लाइव देख सकते हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 02, 2026, 09:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Met Gala 2026 India Timing
Met Gala 2026 India Timing

Met Gala 2026 India Timing: दुनिया का सबसे बड़ा फैशन इवेंट मेट गाला 2026 इस साल 4 मई को न्यूयॉर्क के मशहूर म्यूजियम Metropolitan Museum of Art में होने जा रहा है. हर साल की तरह इस बार भी ये फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा और खास इवेंट माना जा रहा है. भारत से भी कई बड़े सितारों के पहुंचने की चर्चा है. खबर है कि करण जौहर पहली बार इस इवेंट में नजर आ सकते हैं. उनके अलावा दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा जोनस, आलिया भट्ट, ईशा अंबानी, नताशा पूनावाला और मनीष मल्होत्रा जैसे नाम भी शामिल हो सकते हैं.

इस बार मेट गाला की थीम ‘Costume Art’ रखी गई है और ड्रेस कोड ‘Fashion is Art’ है. यानी सितारे ऐसे कपड़े पहनेंगे जो किसी आर्ट पीस की तरह दिखें. भारत में रहने वाले लोग भी इस ग्लैमरस इवेंट को लाइव देख सकते हैं. यह रेड कार्पेट 5 मई को सुबह करीब 3:30 बजे से वोग के यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम होगा. इस बार इवेंट को खास बनाने के लिए बेयोंसे, निकोल किडमैन, वीनस विलियम्स और एना विंटूर को को-चेयर बनाया गया है, जबकि लिसा होस्ट कमेटी में शामिल हैं. मेट गाला असल में एक बड़ा फंडरेजिंग इवेंट है, जो हर साल फैशन को सपोर्ट करने के लिए होता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Met Gala 2026 (@metgalaofficial_)

Add Zee News as a Preferred Source

भारत में इसे कब-कहां देखें लाइव

इसका आयोजन Costume Institute के लिए फंड जुटाने के मकसद से किया जाता है. इसे अक्सर ‘fashion’s biggest night out’ कहा जाता है. इस इवेंट में सिर्फ वही लोग शामिल होते हैं जिन्हें खास इनवाइट मिलता है. फिल्म स्टार्स, डिजाइनर, खिलाड़ी और बड़े कलाकार यहां आते हैं और अपनी ड्रेस से थीम को दिखाते हैं. ये इवेंट फैशन को एक आर्ट के तौर पर दुनिया के सामने पेश करता है. अगर मेट गाला की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 1948 में न्यूयॉर्क में हुई थी. इसे मशहूर फैशन पब्लिसिस्ट Eleanor Lambert ने शुरू किया था. 

दूसरी बार मुनव्वर फारूकी के घर गूंजी किलकारी, पत्नी मेहजबीन ने दिया नन्हीं परी को जन्म, खुशी से भर आईं कॉमेडियन की आंखें

कब हुई थी Met Gala की शुरुआत? 

शुरुआत में ये एक छोटा सा इवेंट हुआ करता था, जहां टिकट की कीमत करीब 50 डॉलर थी और सिर्फ न्यूयॉर्क के हाई सोसाइटी लोग ही आते थे. लेकिन समय के साथ ये इवेंट बड़ा होता गया. साल 1995 में Anna Wintour ने इसकी कमान संभाली और यहीं से इसका ग्लोबल लेवल पर विस्तार हुआ. भारतीय सितारों की बात करें तो उन्होंने मेट गाला में अपनी पहचान पिछले कुछ सालों में बनाई है. साल 2017 में प्रियंका चोपड़ा जोनस पहली भारतीय सेलिब्रिटी मानी जाती हैं, जिन्होंने इस इवेंट में हिस्सा लिया और खूब सुर्खियां बटोरीं. उनके बाद धीरे-धीरे और भी भारतीय सितारे यहां नजर आने लगे. 

Met Gala में बॉलीवुड सेलेब्स का जलवा

दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, ईशा अंबानी और नताशा पूनावाला जैसे नाम इस लिस्ट में शामिल हो गए. इन सभी ने इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय फैशन और स्टाइल को नई पहचान दी. आज के समय में मेट गाला सिर्फ फैशन शो नहीं, बल्कि एक ग्लोबल कल्चर का हिस्सा बन चुका है. यहां जो भी होता है, वे दुनियाभर में बड़ी खबर बन जाता है. खास बात ये है कि ये इवेंट हर साल करोड़ों डॉलर का फंड इकट्ठा करता है. भारत के सितारों की बढ़ती मौजूदगी भी यह दिखाती है कि अब भारतीय फैशन और टैलेंट दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी मजबूत जगह बना चुका है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Met Gala 2026

Trending news

बंगाल चुनाव LIVE: बंगाल में काउंटिंग से पहले इन बूथों पर री-पोलिंग जारी, गड़बड़ी की शिकायतों के बाद EC ने लिया था मतदान का फैसला
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव LIVE: बंगाल में काउंटिंग से पहले इन बूथों पर री-पोलिंग जारी, गड़बड़ी की शिकायतों के बाद EC ने लिया था मतदान का फैसला
डूबती नाव, देर से मिली जैकेट… जबलपुर हादसे के बाद गुस्सा-गम और सिस्टम पर बड़े सवाल
Jabalpur
डूबती नाव, देर से मिली जैकेट… जबलपुर हादसे के बाद गुस्सा-गम और सिस्टम पर बड़े सवाल
परमाणु से बच्चों की सुरक्षा? जंग के बीच ईरान ने दिखाई वो चीज, जो 5 देशों के पास है
iran us war
परमाणु से बच्चों की सुरक्षा? जंग के बीच ईरान ने दिखाई वो चीज, जो 5 देशों के पास है
हिजबुल्‍लाह का कबूलनामा- ISI को भेजी थी RSS के दफ्तरों की लोकेशन
hizbullah
हिजबुल्‍लाह का कबूलनामा- ISI को भेजी थी RSS के दफ्तरों की लोकेशन
अपनी नाक यहां मत अड़ाओ! जामिया पर ज्ञान देने वाले पाकिस्तान को J&K के छात्रों ने धोया
jamia protests
अपनी नाक यहां मत अड़ाओ! जामिया पर ज्ञान देने वाले पाकिस्तान को J&K के छात्रों ने धोया
बंगाल में आज फिर डाले जा रहे वोट, इधर SC में ममता...काउंटिंग से पहले क्या हैं हालात?
Mamata Banerjee
बंगाल में आज फिर डाले जा रहे वोट, इधर SC में ममता...काउंटिंग से पहले क्या हैं हालात?
गर्मी के बीच बारिश और तेज हवाओं का 'ट्विस्ट', वीकेंड पर कैसा रहने वाला है मौसम?
weather update
गर्मी के बीच बारिश और तेज हवाओं का 'ट्विस्ट', वीकेंड पर कैसा रहने वाला है मौसम?
कैसे कबाड़ से सीधा दुनियाभर में धूम मचा रही ब्रह्मोस मिसाइल? जानें पूरी कहानी
DNA
कैसे कबाड़ से सीधा दुनियाभर में धूम मचा रही ब्रह्मोस मिसाइल? जानें पूरी कहानी
बंगाल में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने का क्या मतलब? प्रोटेस्ट में छिपी कोई स्क्रिप्ट!
DNA
बंगाल में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने का क्या मतलब? प्रोटेस्ट में छिपी कोई स्क्रिप्ट!
अब टोल पर नहीं लगेगा ब्रेक! कैमरा देखेगा गाड़ी, खुद काट लेगा फास्टैग से पैसा
DNA
अब टोल पर नहीं लगेगा ब्रेक! कैमरा देखेगा गाड़ी, खुद काट लेगा फास्टैग से पैसा