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क्या होगी Met Gala 2026 की थीम, कितनी महंगी होगी एंट्री, कौन करेगा होस्ट... बेहद खास होने वाली है फैशन की ये रात

Met Gala 2026: ‘मेट गाला 2026’ न्यूयॉर्क में 4 मई को होने जा रहा है, जहां दुनिया के बड़े सितारे एक जगह रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरते नजर आएंगे. हर बार की तरह इस बार भी इस दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट की थीम कुछ अलग और अतरंगी होगी. इसके अलावा इस इवेंट को कौन होस्ट करेगा और कितनी इसकी टिकट होगी. इसके बारे में आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 04, 2026, 06:59 AM IST
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2026 World Biggest Fashion Event Night Met Gala (Image AI)
2026 World Biggest Fashion Event Night Met Gala (Image AI)

Met Gala 2026: न्यूयॉर्क में होने वाले ‘मेट गाला 2026’ (Met Gala 2026) शुरू होने से पहले ही काफी चर्चा है. फैशन, फिल्म, म्यूजिक और बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज का ये सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है. हर साल की तरह इस बार भी लोग इसके रेड कार्पेट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. यहां सितारे ऐसे-ऐसे आउटफिट्स पहनकर आते हैं जो पूरी दुनिया में ट्रेंड बन जाते हैं. ‘मेट गाला’ को फैशन की सबसे बड़ी रात कहा जाता है. हर साल की तरह इस साल भी इस इवेंट में कुछ अलग और खास देखने को मिलने वाला है. 

इस साल ‘मेट गाला 2026’ सोमवार, 4 मई 2026 को आयोजित होगा. ये इवेंट हर साल मई के पहले सोमवार को ही होता है और इस परंपरा को इस बार भी जारी रखा गया है. इसका आयोजन न्यूयॉर्क के ‘मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट’ में होगा, जहां हर साल ये खास फंक्शन होता है. इस जगह को खास तौर पर इस इवेंट के लिए सजाया जाता है और इसे एक ग्लोबल स्टेज बना दिया जाता है, जिसे पूरी दुनिया देखती है. हर बार की तरह इस बार भी इस इवेंट की थीम, ड्रेस कोड और टिकट प्राइज के बारे में लोग जानना चाहते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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क्या होगी Met Gala 2026 की थीम? 

इस बार की एग्जीबिशन की थीम ‘कॉस्ट्यूम आर्ट’ रखी गई है, जबकि ड्रेस कोड ‘फैशन इज आर्ट’ है. इसका मतलब है कि इस बार सेलिब्रिटीज अपने कपड़ों के जरिए आर्ट को दिखाएंगे. इस थीम में कपड़ों और कला के बीच के कनेक्शन को समझाने की कोशिश की जाएगी. म्यूजियम में नई ‘कोंडे एम. नैस्ट गैलरी’ में ये एग्जीबिशन शुरू होगी, जहां करीब 5000 साल पुराने फैशन और आर्ट का अनोखा मेल देखने को मिलेगा. इस बार रेड कार्पेट पर कुछ बहुत ही अलग और क्रिएटिव आउटफिट्स देखने को मिल सकते हैं.

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इवेंट की बड़ी टीम और खास नाम

इस इवेंट के को-चेयर्स में बेयोंसे, निकोल किडमैन, वीनस विलियम्स और अन्ना विंटूर जैसे बड़े और पॉपुलर नाम शामिल हैं. ये सभी अपने-अपने फील्ड में काफी मशहूर हैं और इनके जुड़ने से इवेंट की चर्चा और बढ़ गई है. वहीं होस्ट कमेटी की कमान डिजाइनर एंथनी वैकारेलो और फिल्ममेकर जोई क्रैविट्ज संभाल रहे हैं. इस टीम में सबरीना कारपेंटर, तेयाना टेलर, लीना डनहम और मिस्टी कोपलैंड जैसे कई जाने-माने चेहरे भी शामिल हैं. इसके अलावा जेफ बेजोस और लॉरेन सांचेज बेजोस इस इवेंट के ऑनरेरी चेयर्स होंगे. 

मेट गाला टिकट और एंट्री नियम

अब अगर टिकट की बात करें, तो ‘मेट गाला’ में जाना हर किसी के बस की बात नहीं है. इसकी टिकट की कीमत अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक एक टिकट करीब 75 हजार से 80 हजार डॉलर तक हो सकती है. वहीं, अगर कोई पूरा टेबल बुक करना चाहे, तो उसकी कीमत 3.5 लाख डॉलर से भी ज्यादा बताई जाती है. सबसे खास बात ये है कि यहां कोई भी सीधे पैसे देकर एंट्री नहीं ले सकता. इस इवेंट में आने के लिए खास इनविटेशन जरूरी होता है, जिसे ‘वोग’ की टीम खुद तय करती है और उसी के आधार पर मेहमानों को बुलाया जाता है.

कब और कहां देखें लाइव? 

अगर आप इसे लाइव देखना चाहते हैं, तो इसका रेड कार्पेट 4 मई को शाम 6 बजे ईटी से शुरू होगा, जो भारत में 5 मई को सुबह करीब 3:30 बजे देखा जा सकेगा. आप इसे पीकॉक, हुलु प्लस लाइव टीवी और डायरेकटीवी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन देख सकते हैं. भारत में दर्शकों के लिए वोग का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी एक आसान ऑप्शन रहेगा. हर साल की तरह इस बार भी ये इवेंट सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड करेगा और नए फैशन स्टाइल लोगों के बीच चर्चा में आएंगे. फैशन लवर्स के लिए ये एक बड़ा और खास मौका माना जाता है.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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