ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026: दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक इवेंट, इस रैपर को मिले सबसे ज्यादा नॉमिनेशन, जानें कब और कहां देखें लाइव

Grammy Awards 2026: 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 इस वीकेंड लॉस एंजिल्स में होने जा रहे हैं. ट्रेवर नोआ आखिरी बार होस्ट करेंगे, जस्टिन बीबर 4 साल बाद परफॉर्म करेंगे और नए कैटेगरी बदलाव चर्चा में हैं. बड़े सितारों की मौजूदगी ने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. चलिए बताते हैं ये इवेंट और कब औक कहां देख सकते हैं.
Trending Photos
Grammy Awards 2026: इस वीकेंड म्यूजिक की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट ‘ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026’ लॉस एंजिल्स में होने जा रहा है. 68वें एनुअल ग्रैमी अवॉर्ड्स में एक बार फिर ग्लैमर, स्टार पावर और शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी. पॉप म्यूजिक के बड़े नामों से लेकर हिप-हॉप के दिग्गज और नए उभरते कलाकार तक, सभी इस मंच पर नजर आएंगे. हर साल की तरह इस बार भी फैंस को कई यादगार पल मिलने की उम्मीद है.
68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स का आयोजन रविवार, 1 फरवरी को लॉस एंजिल्स के ‘Crypto.com Arena’ में होगा. इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए ये शो CBS चैनल पर रात 8 बजे से 11.30 बजे तक ET टाइम के मुताबकि दिखाया जाएगा. वहीं, भारत में दर्शक इसे 2 फरवरी की सुबह 6.30 बजे से जिया हॉटस्टार और स्टार मूवीज पर देख सकेंगे. इसके अलावा, प्रीमियम यूजर्स के लिए ये अवॉर्ड शो पैरामाउंट+ पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.
आखिरी बाद होस्ट करेंगे ट्रेवर नोआ
इस साल भी मशहूर कॉमेडियन और होस्ट ट्रेवर नोआ ग्रैमी अवॉर्ड्स की मेजबानी करते नजर आएंगे. ये उनका लगातार छठा साल होगा, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उनका आखिरी ग्रैमी होस्टिंग शो भी है. साल 2021 से ट्रेवर नोआ अपनी समझदार कॉमेडी और बैलेंस्ड अंदाज से दर्शकों का दिल जीतते आ रहे हैं. इस बार वे सिर्फ होस्ट ही नहीं, बल्कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की भूमिका में भी नजर आएंगे, जिससे शो और खास हो सकता है.
शिव भक्ति के रंग में रंगीं 20 साल की राशा थडानी, एक्टिंग के बाद सिंगिंग डेब्यू से जीता दिल, 3 दिन में बटोरे लाखों व्यूज
ग्रैमी 2026 में कौन-कौन करेगा परफॉर्म?
वहीं, अगर ग्रैमी 2026 परफॉर्मर की बात करें बात करें तो ऑर्गनाइजर्स की 26 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नाम सामने आए हैं. हैरी स्टाइल्स और डोची को अब तक कन्फर्म प्रेजेंटर बताया गया है. वहीं जस्टिन बीबर चार साल के लंबे ब्रेक के बाद ग्रैमी स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हैं. इसके अलावा सबरीना कारपेंटर, कैट्सआई, ओलिविया डीन, लियोन थॉमस, एडिसन रे, सोमब्र, लोला यंग, द मारियाज और एलेक्स वॉरेन जैसे यंग आर्टिस्ट भी परफॉर्म करेंगे.
इस रैपर को मिले सबसे ज्यादा नॉमिनेशन
इसके अलावा, अगर नॉमिनेशन की बात करें तो इस साल रैपर केंड्रिक लैमर सबसे आगे हैं. उन्हें टोटल 9 नॉमिनेशन मिले हैं, जिसमें ‘एल्बम ऑफ द ईयर’ भी शामिल है. लेडी गागा और मशहूर प्रोड्यूसर-जैक एंटोनॉफ को 7-7 नॉमिनेशन मिले हैं. इनके बाद बैड बनी और सबरीना कारपेंटर जैसे कलाकारों का नाम भी लिस्ट में शामिल है. इस बार मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है, क्योंकि कई बड़े कलाकार एक ही कैटेगरी में आमने-सामने होंगे.
ग्रैमी 2026 में किए गए कुछ बड़े बदलाव
ग्रैमी 2026 में कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं. पहली बार ‘बेस्ट एल्बम कवर’ नाम की नई कैटेगरी जोड़ी गई है. इसके अलावा ‘ बेस्ट कंट्री एल्बम’ को दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें ‘बेस्ट ट्रेडिशनल कंट्री एल्बम’ और ‘बेस्ट कंटेम्पररी कंट्री एल्बम’ शामिल हैं. वहीं ‘रिकॉर्ड ऑफ द ईयर’, ‘एल्बम ऑफ द ईयर’, ‘सॉन्ग ऑफ द ईयर’ और ‘बेस्ट न्यू आर्टिस्ट’ कैटेगरी में अब 10 नॉमिनेशन होंगे, जो पहले सिर्फ 5 हुआ करते थे. बस अब इसके टेलीकास्ट का इंतजार है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.