Advertisement
trendingNow13091362
Hindi Newsबॉलीवुडग्रैमी अवॉर्ड्स 2026: दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक इवेंट, इस रैपर को मिले सबसे ज्यादा नॉमिनेशन, जानें कब और कहां देखें लाइव

ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026: दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक इवेंट, इस रैपर को मिले सबसे ज्यादा नॉमिनेशन, जानें कब और कहां देखें लाइव

Grammy Awards 2026: 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 इस वीकेंड लॉस एंजिल्स में होने जा रहे हैं. ट्रेवर नोआ आखिरी बार होस्ट करेंगे, जस्टिन बीबर 4 साल बाद परफॉर्म करेंगे और नए कैटेगरी बदलाव चर्चा में हैं. बड़े सितारों की मौजूदगी ने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. चलिए बताते हैं ये इवेंट और कब औक कहां देख सकते हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 30, 2026, 11:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जानें कब और कहां देखें लाइव देखें ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक इवेंट
जानें कब और कहां देखें लाइव देखें ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक इवेंट

Grammy Awards 2026: इस वीकेंड म्यूजिक की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट ‘ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026’ लॉस एंजिल्स में होने जा रहा है. 68वें एनुअल ग्रैमी अवॉर्ड्स में एक बार फिर ग्लैमर, स्टार पावर और शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी. पॉप म्यूजिक के बड़े नामों से लेकर हिप-हॉप के दिग्गज और नए उभरते कलाकार तक, सभी इस मंच पर नजर आएंगे. हर साल की तरह इस बार भी फैंस को कई यादगार पल मिलने की उम्मीद है.

68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स का आयोजन रविवार, 1 फरवरी को लॉस एंजिल्स के ‘Crypto.com Arena’ में होगा. इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए ये शो CBS चैनल पर रात 8 बजे से 11.30 बजे तक ET टाइम के मुताबकि दिखाया जाएगा. वहीं, भारत में दर्शक इसे 2 फरवरी की सुबह 6.30 बजे से जिया हॉटस्टार और स्टार मूवीज पर देख सकेंगे. इसके अलावा, प्रीमियम यूजर्स के लिए ये अवॉर्ड शो  पैरामाउंट+ पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GRAMMYS (@grammys)

Add Zee News as a Preferred Source

आखिरी बाद होस्ट करेंगे ट्रेवर नोआ

इस साल भी मशहूर कॉमेडियन और होस्ट ट्रेवर नोआ ग्रैमी अवॉर्ड्स की मेजबानी करते नजर आएंगे. ये उनका लगातार छठा साल होगा, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उनका आखिरी ग्रैमी होस्टिंग शो भी है. साल 2021 से ट्रेवर नोआ अपनी समझदार कॉमेडी और बैलेंस्ड अंदाज से दर्शकों का दिल जीतते आ रहे हैं. इस बार वे सिर्फ होस्ट ही नहीं, बल्कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की भूमिका में भी नजर आएंगे, जिससे शो और खास हो सकता है.

शिव भक्ति के रंग में रंगीं 20 साल की राशा थडानी, एक्टिंग के बाद सिंगिंग डेब्यू से जीता दिल, 3 दिन में बटोरे लाखों व्यूज

ग्रैमी 2026 में कौन-कौन करेगा परफॉर्म? 

वहीं, अगर ग्रैमी 2026 परफॉर्मर की बात करें बात करें तो ऑर्गनाइजर्स की 26 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नाम सामने आए हैं. हैरी स्टाइल्स और डोची को अब तक कन्फर्म प्रेजेंटर बताया गया है. वहीं जस्टिन बीबर चार साल के लंबे ब्रेक के बाद ग्रैमी स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हैं. इसके अलावा सबरीना कारपेंटर, कैट्सआई, ओलिविया डीन, लियोन थॉमस, एडिसन रे, सोमब्र, लोला यंग, द मारियाज और एलेक्स वॉरेन जैसे यंग आर्टिस्ट भी परफॉर्म करेंगे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GRAMMYS (@grammys)

इस रैपर को मिले सबसे ज्यादा नॉमिनेशन

इसके अलावा, अगर नॉमिनेशन की बात करें तो इस साल रैपर केंड्रिक लैमर सबसे आगे हैं. उन्हें टोटल 9 नॉमिनेशन मिले हैं, जिसमें ‘एल्बम ऑफ द ईयर’ भी शामिल है. लेडी गागा और मशहूर प्रोड्यूसर-जैक एंटोनॉफ को 7-7 नॉमिनेशन मिले हैं. इनके बाद बैड बनी और सबरीना कारपेंटर जैसे कलाकारों का नाम भी लिस्ट में शामिल है. इस बार मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है, क्योंकि कई बड़े कलाकार एक ही कैटेगरी में आमने-सामने होंगे.

ग्रैमी 2026 में किए गए कुछ बड़े बदलाव

ग्रैमी 2026 में कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं. पहली बार ‘बेस्ट एल्बम कवर’ नाम की नई कैटेगरी जोड़ी गई है. इसके अलावा ‘ बेस्ट कंट्री एल्बम’ को दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें ‘बेस्ट ट्रेडिशनल कंट्री एल्बम’ और ‘बेस्ट कंटेम्पररी कंट्री एल्बम’ शामिल हैं. वहीं ‘रिकॉर्ड ऑफ द ईयर’, ‘एल्बम ऑफ द ईयर’, ‘सॉन्ग ऑफ द ईयर’ और ‘बेस्ट न्यू आर्टिस्ट’ कैटेगरी में अब 10 नॉमिनेशन होंगे, जो पहले सिर्फ 5 हुआ करते थे. बस अब इसके टेलीकास्ट का इंतजार है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Grammy Awards 2026

Trending news

जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में मोबाइल सेवाओं को किया गया सस्पेंड
Jammu & Kashmir
जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में मोबाइल सेवाओं को किया गया सस्पेंड
सुप्रीम कोर्ट में अचानक बजा सायरन, बेंच ने सुनवाई रोकी, जो जहां था वहीं खड़ा रहा
Mahatma Gandhi Assasination
सुप्रीम कोर्ट में अचानक बजा सायरन, बेंच ने सुनवाई रोकी, जो जहां था वहीं खड़ा रहा
DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
DSP Rashmi Ranjan Das Red Hair
DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
P T Usha
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
Kumbh Melam
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
ajit pawar plane crash
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
mumbai airport
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
राहुल ने शशि थरूर को मना लिया? 2 घंटे बाद बंद दरवाजे से निकली मुस्कुराहट की कहानी
shashi tharoor news
राहुल ने शशि थरूर को मना लिया? 2 घंटे बाद बंद दरवाजे से निकली मुस्कुराहट की कहानी
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
Mehtab Hussain
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
India Energy Week
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय