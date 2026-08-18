2026 की सबसे बकवास फिल्म....जो फ्लॉप होते-होते बन गई ब्लॉकबस्टर, स्पाइडर-मैन और द ओडिसी को दे दी टक्कर

चीन की एक लो-बजट एनिमेटेड फिल्म निउ लाई (Niu Lai) रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन सोशल मीडिया ने इसकी किस्मत बदल दी. दरअसल, फिल्म की खराब क्वालिटी वाली एनीमेशन को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई. इसके बाद देखते ही देखते लोग इस फिल्म के बारे में बात करने लगे.
बता दें कि 'Niu Lai' का मतलब द काऊ इज कमिंग यानी 'गाय आ रही है'. 86 मिनट वाली ये फिल्म चीन में 5 अगस्त को रिलीज हुई थी. रिलीज के शुरुआती 10 दिनों में फिल्म ने सिर्फ 7700 युआन यानी लगभग 1.04 लाख रुपये की कमाई की थी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन में 300 से भी कम लोगों ने फिल्म के टिकट खरीदे थे. लेकिन, सोशल मीडिया पर फिल्म के एनीमेशन को लेकर शुरू हुई चर्चा ने इसे अचानक लोगों की नजरों में ला दिया. पहले तो दर्शकों ने फिल्म के खराब कंप्यूटर ग्राफ़िक्स, किरदारों की अकड़ी हुई चाल-ढाल, अजीब वॉइस एक्टिंग और उलझी हुई कहानी का मजाक उड़ाना शुरू किया. ऐसे में उन्हें शेयर करना शुरू कर दिया. कुछ लोगों ने इसके एनिमेशन की तुलना किसी स्टूडेंट प्रोजेक्ट से की. वहीं, कई यूजर्स इसे AI से भी खराब और 2026 की सबसे बुरी फिल्मों में से एक बताया.
A newly released animated film called “Niu Lai” is going viral for all the wrong reasons in China.
People are calling the visuals disaster-level , the entire production team was basically just two people: the director and the screenwriter. After 9 days in theaters, the… pic.twitter.com/l7RM9ZER67
हालांकि, ऑनलाइन रिएक्शन का असर इस फिल्म पर उल्टा हुआ. ऐसे में लोग सिनेमाघरों की ओर खिंचे चले गए. लोग खास तौर पर खुद इस फ़िल्म का देखने के लिए टिकट खरीदने लगे.
चीनी टिकटिंग प्लेटफ़ॉर्म माओयान के मुताबिक, निउ लाई ने अब तक 14.9 मिलियन युआन (लगभग 20 करोड़ रुपये) से ज्यादा की कमाई कर ली है. इसके बाद से इस फिल्म को चीन के बॉक्स ऑफिस पर क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' और 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' जैसी बड़ी फिल्मों से तुलना की जा रही है. इस फिल्म को बनाने की अनोखी कहानी ने भी लोगों का ध्यान खींचा है. कहा जाता है कि निउ लाई को पांच साल से ज्यादा समय में सिर्फ दो लोगों, शिन युमेंग और सन लिफ़ांग ने मिलकर बनाया है. इन दोनों ने ही इसके लेखक, निर्देशक, निर्माता और वॉइस एक्टर भी हैं.
यह फिल्म एक नवजात बछड़े और एक स्काईलार्क (पक्षी) की कहानी है, जिनके रिश्ते को एक अमूर्त (abstract) सपने के दृश्य के जरिए दिखाया गया है. रिलीज के बाद से ही इसके एनिमेशन की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है. फिल्म का बस एक विज्ञापन पोस्टर शेयर किया गया था, जिसमें पारंपरिक 'इंक-वॉश' आर्टवर्क का इस्तेमाल किया गया था. यह बेहतरीन आर्टवर्क फिल्म में दिखाए गए रफ एनिमेशन से बिल्कुल अलग था.