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Hindi Newsबॉलीवुड‘धुरंधर’ से बचने के लिए ‘टॉक्सिक’ की बदली थी रिलीज डेट? अब एक नहीं दो बड़ी फिल्मों से सीधे भिड़ेगी यश की फिल्म

‘धुरंधर’ से बचने के लिए ‘टॉक्सिक’ की बदली थी रिलीज डेट? अब एक नहीं दो बड़ी फिल्मों से सीधे भिड़ेगी यश की फिल्म

Toxic Film Box Office Clash: कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं और फैंस इस फिल्म के बेसब्री से रिलीज का वेट कर रहे हैं. पहले ये फिल्म ‘धुरंधर’ के साथ 19 मार्च को रिलीज हो रही थी, लेकिन अपनी रिलीज टालने के बाद अब इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक नहीं, बल्कि दो बड़ी फिल्मों से टकरारा होगा. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 01, 2026, 08:56 AM IST
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Toxic Film Box Office Clash
Toxic Film Box Office Clash

Toxic Film Box Office Clash: कन्नड़ सुपरस्टार यश के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ की रिलीज डेट को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है, लेकिन अब खबर है कि फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ा दिया गया है. पहले ये फिल्म रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ के साख 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी. ऐसे में लोग भी दोनों फिल्मों और उनके बीच क्लैश को लेकर काफी एक्साइटेड थे, लेकिन रिलीज से पहले मेकर्स ने ‘टॉक्सिक’ की रिलीज को टाल दिया और डेट आगे बढ़ा दी. 

इसके बाद खबर आई कि ये फिल्म 4 जून को रिलीज होगी, लेकिन किसी वजह से मेकर्स ने इसे पोस्टपोन करने का फैसला लिया. यश के चाहने वाले इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ‘केजीएफ’ के बाद ये उनकी अगली बड़ी फिल्म होने वाली है. फिल्म की रिलीज डेट टलने के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं. फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों की मानें तो यश और फिल्म की टीम नहीं चाहती कि ये किसी और बड़ी फिल्म के साथ टकराए. बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का क्लैश अक्सर कमाई पर असर डालता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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अगस्त में रिलीज हो सकती है ये ‘टॉक्सिक’

इसीलिए मेकर्स बहुत सोच-समझकर कदम उठा रहे हैं ताकि यश की इस फिल्म को सोलो रिलीज का फायदा मिल सके. फिलहाल फिल्म के पोस्ट-प्रोडक्शन का काम भी जोरों पर है और टीम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती. हालांकि, इस बार मेकर्स ने किसी भी नई तारीख का ऐलान नहीं किया, जिससे फैंस थोड़े मायूस हुए, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है. कुछ खबरों के मुताबिक, मेकर्स अब 13 या 14 अगस्त की तारीख पर विचार कर रहे हैं. मेकर्स को लगता है कि आजादी के जश्न वाला महीना ठीक रहेगा. 

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एक नहीं, दो फिल्मों से टकराएगी ‘टॉक्सिक’

लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस बार ‘टॉक्सिक’ को एक नहीं, बल्कि दो बड़ी फिल्मों से टकराना पड़ सकता है. जिनमें 13 अगस्त को रिलीज होने वाली सनी देओल की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ और 14 अगस्त को इमरान हाशमी और दिशा पटानी की 'आवारापन 2' है. सनी देओल इस वक्त ‘बॉर्डर 2’ की सक्सेस के बाद जबरदस्त फॉर्म में हैं और उनकी फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी क्रेज है. वहीं, इमरान हाशमी भी अपनी आने वाली फिल्म के साथ अपना पुराना जादू बिखेरने की तैयारी में हैं. फैंस को इन दोनों ही फिल्मों का इंतजार है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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फैंस ‘टॉक्सिक’ की रिलीज कर रहे इंतजार 

ऐसे में अगर यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ भी इसी बीच बड़े पर्दे पर दस्तक देती है, तो मुकाबला दर्शकों के साथ-साथ मेकर्स के लिए भी काफी मुश्किल और दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि तीनों फिल्में ही 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. मेकर्स को डर है कि तीन बड़ी फिल्में एक साथ आने से किसी को भी पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा. बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों के बीच इस तरह के बड़े क्लैश से अक्सर करोड़ों का नुकसान होता है. अब देखना होगा कि नई रिलीज डेट क्या होती है और ‘टॉक्सिक’ को कब खाली मैदान मिलता है.

‘टॉक्सिक’ में नजर आएंगी कई हसीनाएं

यश अपनी फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर काफी इमोशनल हैं और उन्होंने इसके हर एक सीन पर खुद बारीकी से काम किया है. वे नहीं चाहते कि उनकी फिल्म की रिलीज में कोई भी कमी रह जाए. ये फिल्म एक हाई-ऑक्टेन एक्शन ड्रामा बताई जा रही है, जिसमें यश का एक बिल्कुल अलग लुक देखने को मिलेगा. फैंस को लग रहा था कि वे जल्द ही पर्दे पर यश का जलवा देख पाएंगे, लेकिन अब उन्हें थोड़ा और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. बता दें, गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी हसीनाएं नजर आएंगी.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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