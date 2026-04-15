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Hindi Newsबॉलीवुडफिर टली ‘टॉक्सिक’ की रिलीज डेट? तारा सुतारिया का आया रिएक्शन, बताया अब कब होगी सिनेमाघरों में देगी दस्तक

फिर टली ‘टॉक्सिक’ की रिलीज डेट? तारा सुतारिया का आया रिएक्शन, बताया अब कब होगी सिनेमाघरों में देगी दस्तक

Toxic Release Date: कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर चल रही रिलीज डेट की अफवाहों पर तारा सुतारिया ने बड़ा खुलासा किया है. फिल्म टलेगी या नहीं, इस पर उनका बयान फैंस को चौंका सकता है. टीजर विवाद और बढ़ते बज को देखते हुए अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है? साथ ही इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 15, 2026, 10:42 AM IST
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Tara Sutaria on Toxic Release Date
Tara Sutaria on Toxic Release Date

Tara Sutaria on Toxic Release Date: कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ इन दिनों काफी चर्चा में है. फैंस इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और हर नई अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं. पहले ये फिल्म रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ के साथ 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई. इसके बाद मेकर्स ने नई रिलीज डेट 4 जून, 2026 तय की. हालांकि, बीच-बीच में फिल्म के फिर से टलने की खबरें सामने आती रहीं. 

जिससे फैंस थोड़े कंफ्यूज और परेशान नजर आए. इसी बीच फिल्म की लीड एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने इन सभी अफवाहों पर खुलकर बात की. उन्होंने इस बारे में बात करते हुए बताया, ‘‘टॉक्सिक’ की रिलीज डेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है’. हाल ही में वे फराह खान के यूट्यूब व्लॉग में नजर आईं, जहां उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई बातें शेयर कीं. बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म अपने तय समय यानी 4 जून 2026 को ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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रिलीज डेट को लेकर सारी अफवाहें गलत

फैंस को बेवजह चिंता करने की जरूरत नहीं है. दरअसल, फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अफवाहें उस समय तेज हो गई थीं जब सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स वायरल होने लगीं. इन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि फिल्म की शूटिंग और पोस्ट-प्रोडक्शन में देरी हो रही है, जिसकी वजह से रिलीज आगे खिसक सकती है. लेकिन तारा के बयान के बाद अब ये साफ हो गया है कि ये सारी खबरें सिर्फ अफवाह थीं. मेकर्स अपनी प्लानिंग के मुताबिक ही काम कर रहे हैं और फिल्म समय पर ही रिलीज होगी.

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टीजर को लेकर खूब हुआ था विवाद

फिल्म ‘टॉक्सिक’ का नाम उस समय भी चर्चा में आया था, जब इसका टीजर 8 जनवरी को रिलीज किया गया. इस टीजर में दिखाए गए एक कार सीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने इस सीन पर आपत्ति जताई थी. उनका कहना था कि इसमें महिलाओं को गलत तरीके से दिखाया गया है और उन्हें ‘ऑब्जेक्टिफाई’ किया गया है. इस मुद्दे ने सोशल मीडिया पर काफी बहस छेड़ दी थी. इस विवाद के चलते फिल्म की डायरेक्टर गीतू मोहनदास को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. 

विवादों के बीच मेकर्स का काम जारी 

कई लोगों ने सोशल मीडिया पर फिल्म और उसके कंटेंट को लेकर सवाल उठाए. हालांकि, मेकर्स ने इस मामले पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और अपने काम पर फोकस बनाए रखा. ऐसे विवाद अक्सर बड़ी फिल्मों के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन टीम ने इसे ज्यादा तूल नहीं दिया और शूटिंग व बाकी काम जारी रखा. अगर फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें कई बड़ी एक्ट्रेसेस नजर आने वाली हैं. कियारा आडवाणी फिल्म में ‘नादिया’ के किरदार में दिखेंगी. वहीं नयनतारा ‘गंगा’ का रोल निभा रही हैं. 

फिल्म में कई बड़ी एक्ट्रेसेस अहम रोल

हुमा कुरैशी ‘एलिजाबेथ’ के किरदार में नजर आएंगी, जबकि तारा सुतारिया ‘रेबेका’ के किरदार में दिखेंगी. इसके अलावा रुक्मिणी वसंत ‘मेलिसा’ की भूमिका निभा रही हैं, जो फिल्म को और मजबूत बनाती है. इन सबके अलावा फिल्म में कई और कलाकार भी अहम रोल में हैं. अक्षय ओबेरॉय, सुदेव नायर, डैरेल डी'सिल्वा, टोविनो थॉमस और बालाजी मनोहर भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. कुल मिलाकर ‘टॉक्सिक’ एक बड़ी मल्टीस्टारर फिल्म है, जिसमें एक्शन, ड्रामा और दमदार कहानी देखने को मिलेगी. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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