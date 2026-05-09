ZEE Bhojpuri Samman 2026: भोजपुरी अवॉर्ड शो में चमके खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह, मिला मोस्ट वर्सेटाइल टाइटल

ZEE Bhojpuri Samman 2026: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर अवॉर्ड शो 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' कल बिहार की राजधानी पटना में होस्ट किया गया. इस अवॉर्ड नाइट में इंडस्ट्री के कई सितारे नजर आए, इसी दौरान खेसारी लाल यादव को मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.
Trending Photos
भोजपुरी मूवी और गानों की जब भी बात होती है, तो न सिर्फ भोजपुरी दर्शक एक्साइटेड रहते हैं, बल्कि कई राज्यों की ऑडियंस भी इन खबरों में इंटरेस्ट दिखाती है. इस फिल्म इंडस्ट्री के सितारों ने अपने टैलेंट और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस से एक अलग पहचान बनाई है. वहीं कल देर रात इन सितारों को सम्मानित करने के लिए जी मीडिया ने 'जी भोजपुरी सम्मान 2026' का अवॉर्ड शो होस्ट किया था. ये शो बिहार की राजधानी पटना में होस्ट किया गया था, जहां कई कैटेगरी में अवॉर्ड दिए गए. इस अवॉर्ड नाइट में सबसे ज्यादा चर्चा में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह रहे.
'जी भोजपुरी सम्मान 2026' अवॉर्ड नाइट में खेसारी लाल यादव को फिल्मों में उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए सम्मानित किया गया, जहां उन्हें मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का टाइटल मिला. वहीं, इस अवॉर्ड शो में पॉपुलर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस का अवॉर्ड अपने नाम किया.
खेसारी के फैंस खुशी से झूमे
खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह को अवॉर्ड मिलने के बाद दोनों कलाकारों के फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिली. सोशल मीडिया पर भी दोनों सितारों को लगातार बधाइयां मिल रही हैं. भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी दमदार एक्टिंग, गायकी और अलग-अलग किरदारों के लिए पहचान बना चुके खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो इंडस्ट्री के सबसे वर्सेटाइल एक्टर में से एक हैं.
अक्षरा सिंह बनीं शो टॉप
अक्षरा सिंह ने भी अपनी एक्टिंग और स्टाइल से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है. फिल्मों के साथ-साथ म्यूजिक वीडियो, टीवी शोज और स्टेज परफॉर्मेंस में भी उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है. उन्हें इस शो में ‘मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस’ का सम्मान मिलना उनके करियर की बड़ी सफलता मानी जा रही है.
आम्रपाली दुबे-दिनेश लाल यादव भी चमके
ZEE Bhojpuri Samman 2026 में भोजपुरी सिनेमा से जुड़े कई कलाकारों को अलग-अलग कैटेगरी में सम्मानित किया गया. अवॉर्ड नाइट में दिनेश लाल यादव निरहुआ को पॉपुलर एक्टर का अवॉर्ड मिला. एक्टर को ये अवॉर्ड साल 2025 में रिलीज हुई उनकी फिल्म 'हमार नाम बा कन्हैया' के लिए दिया गया. वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड अपने नाम करने वाली एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे को फिल्म ‘मेरे हसबैंड की शादी’ में शानदार एक्टिंग के लिए इस अवॉर्ड से नवाजा गया.
गुलशन पांडे को मिला सम्मान
अवॉर्ड शो के दौरान कई कलाकार बेहद शानदार अंदाज में नजर आए. रेड कार्पेट पर उनकी एंट्री ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. वहीं मंच पर जब दर्शकों के पसंदीदा नाम की घोषणा हुई तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. इस अवॉर्ड शो में गुलशन पांडे और संजय पांडे को बेस्ट एक्टर इन निगेटिव रोल के लिए सम्मानित किया गया.
ZEE Bhojpuri Samman 2026 में भोजपुरी सिनेमा से जुड़े कई कलाकारों को इस अवॉर्ड नाइट में अलग-अलग कैटेगरी में सम्मानित किया गया. इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम, डांस परफॉर्मेंस और म्यूजिक ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए यह अवॉर्ड शो बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इससे कलाकारों को नई पहचान और सम्मान मिलता है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.