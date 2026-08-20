/अल्लू अर्जुन की ‘राका’ में होगी हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ की एंट्री? खूंखार विलेन बन तेलुगु सुपरस्टार से लेंगे टक्कर

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर एटली की नई साइंस-फिक्शन फिल्म ‘राका’ को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है. इसी बीच इस मेगा बजट प्रोजेक्ट को लेकर अब एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हॉलीवुड के फेमस ऑस्कर विनर एक्टर विल स्मिथ इस फिल्म में लीड खूंखार विलेन का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं. अगर ये खबर सच साबित होती है, तो भारतीय सिनेमा के पर्दे पर अल्लू अर्जुन और विल स्मिथ की जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी.
इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं और फिल्म से जुड़ी इस खबर पर मेकर्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं. फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, मेकर्स ने इस रोल के लिए सीधे विल स्मिथ से संपर्क किया है. फिलहाल उनकी शूटिंग की डेट्स को लेकर बातचीत का दौर चल रहा है. उनके शेड्यूल के आधार पर ही विदेश में होने वाली शूटिंग की सही लोकेशन तय की जाएगी. बताया जा रहा है कि उनके रोल के लिए कॉस्ट्यूम पर भी लगभग काम पूरा हो चुका है.
हालांकि, प्रोडक्शन टीम की तरफ से अभी तक इस बात की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इस प्रोजेक्ट को लेकर मेकर्स काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं. इसी बीच बॉलीवुड किंग शाहरुख खान को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सुर्खियों में है. पहले ऐसी अफवाहें थीं कि वे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि वे अल्लू अर्जुन की ‘राका’ में एक खास रोल में कैमियो करते नजर आएंगे. फिलहाल वे अपकमिंग फिल्म ‘किंग’ की शूटिंग निपटा रहे हैं.
इसके बाद वे साल के आखिर में एटली की इस फिल्म के इंटरनेशनल शूटिंग शेड्यूल का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे फिल्म का लेवल और बड़ा होने की उम्मीद है. फिल्म ‘राका’ को लेकर लोगों के बीच अल्लू अर्जुन के लुक और उनके किरदारों को लेकर भी खूब बातें हो रही है. कुछ समय पहले जारी हुए फर्स्ट लुक में वे भारी प्रोस्थेटिक मेकअप, आंखों में काजल, वूलन कपड़ों और हाथ में एक बड़े पंजे के साथ काफी अग्रेसिव लुक में नजर आए थे. इंडस्ट्री में ऐसी सुगबुगाहट है कि अल्लू अर्जुन इस फिल्म में 4 अलग-अलग पीढ़ियों के रोल निभा सकते हैं.
जिनमें दादा, पिता और दो बेटों के किरदार शामिल हैं. साथ ही कहानी में पैरेलल यूनिवर्स का दिलचस्प एंगल भी जोड़ा गया है. सन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही ये फिल्म भारी-भरकम बजट के साथ तैयार की जा रही है. एटली इस कहानी को ग्लोबल लेवल पर पेश करने की तैयारी में हैं. फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ-साथ बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेसेस दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना, जाह्नवी कपूर और मृणाल ठाकुर भी इस फिल्म का अहम हिस्सा होंगी. अब देखना ये है कि इस मल्टीस्टारर फिल्म को लोगों का कितना प्यार मिलता है.
ऐसे में अगर ‘हैंकॉक’, ‘मेन इन ब्लैक’, ‘आई एम लीजेंड’ और ‘अलादीन’ जैसी ढेरों शानदार फिल्में देने वाले विल स्मिथ की इस फिल्म में एंट्री फाइनल हो जाती है और शाहरुख खान भी शूटिंग में शामिल होते हैं, तो ‘राका’ भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में शुमार हो जाएगी. एटली का डायरेक्शन और अल्लू अर्जुन का यूनिक अवतार लोगों को थिएटर तक खींचने के लिए काफी है. अब हर किसी की निगाहें मेकर्स के अगले बड़े ऐलान पर टिकी हैं कि क्या सच में हॉलीवुड और बॉलीवुड का ये सबसे बड़ा मेल पर्दे पर एक नया इतिहास रचने में कामयाब होगा.