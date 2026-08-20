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अल्लू अर्जुन की ‘राका’ में होगी हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ की एंट्री? खूंखार विलेन बन तेलुगु सुपरस्टार से लेंगे टक्कर

Allu Arjun Raaka Villain: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर एटली की साइंस-फिक्शन फिल्म ‘राका’ को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. इसी बीच खबर आ रही है कि हॉलीवुड के बड़े स्टार फिल्म में खूंखार विलेन के रोल में नजर आने वाले हैं. चलिए जानते हैं आखिर इस खबर में कितनी है सच्चाई?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 20, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:15 AM IST
अल्लू अर्जुन की ‘राका’ में होगी हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ की एंट्री? खूंखार विलेन बन तेलुगु सुपरस्टार से लेंगे टक्कर
Image Credit: अल्लू अर्जुन की फिल्म में होगी हॉलीवुड स्टार की एंट्री (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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