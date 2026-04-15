2027 में आने वाली है सबसे बड़ी एक्शन फिल्म... लेकिन 12 महीने करना होगा इंतजार, मोशन पोस्टर देख वेट करना होगा भारी

John Abraham Force 3: जॉन अब्राहम एक बार फिर अपनी हिट फ्रेंचाइजी ‘फोर्स’ के तीसरे पार्ट के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं. काफी समय से इस फिल्म को लेकर चर्चा चल रही थी और अब ‘फोर्स 3’ को लेकर चीजें साफ होती नजर आ रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार भी जॉन अब्राहम लीड रोल में दिखेंगे और उनका वही दमदार एक्शन अवतार देखने को मिलेगा, जिसे दर्शकों ने पहले दो पार्ट्स में काफी पसंद किया था. यही वजह है कि फैंस इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफी एक्साइटेड हैं.

इस बार फिल्म में उनके साथ मीनाक्षी चौधरी नजर आएंगी, जो साउथ सिनेमा में अपनी पहचान बना चुकी हैं. ‘फोर्स 3’ से वे बॉलीवुड में एंट्री करने जा रही हैं. फिल्म की शूटिंग नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है. मेकर्स इस प्रोजेक्ट को बड़े लेवल पर तैयार कर रहे हैं, ताकि इसे पहले से ज्यादा दमदार बनाया जा सके. जॉन और मीनाक्षी की जोड़ी को लेकर भी लोगों में काफी दिलचस्पी देखी जा रही है. हाल ही में जॉन अब्राहम ने अपने इंस्टाग्राम पर ‘फोर्स 3’ का एक मोशन पोस्टर शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

2027 में रिलीज होगी ‘फोर्स 3’

इस पोस्टर ने आते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. ये पोस्टर एनिमेटेड अंदाज में बनाया गया है और इसमें फिल्म का टोन काफी पावरफुल नजर आता है. इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘जब अजेय का सामना अचल से होता है, तो एक तूफान पैदा होता है. द फोर्स आ रहा है. #Force3 सिनेमाघरों में 19 मार्च 2027 को रिलीज़ हो रही है’. इस लाइन ने फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दी है. फैंस इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं.

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एक्शन करती नजर आएंगी मीनाक्षी चौधरी

फैंस काफी समय से इस फिल्म की अपडेट जानने के लिए बेचैन थे, जो अब सामने आ चुकी है. ये फिल्म अगले साल मार्च में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. वहीं, अगर फिल्म में नजर आने वाली मीनाक्षी चौधरी की बात करें तो वे पहले ही कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिनमें ‘गोट’, ‘गुंटूर करम’, ‘हिट 2’, ‘लकी बसखार’ और ‘संक्रांति वस्तुनम’ जैसी फिल्में शामिल हैं. अब ‘फोर्स 3’ में वे एक नए अंदाज में नजर आएंगी. खास बात ये है कि इस फिल्म में उनका रोल भी एक्शन से भरपूर होगा, यानी वे भी एक्शन करती नजर आएंगी.

जॉन अब्राहम की ‘फोर्स’ फ्रेंचाइजी

अगर ‘फोर्स’ फ्रेंचाइजी की बात करें तो इसका पहला पार्ट साल 2011 में आया था, जिसे दिवंगत निर्देशक निशिकांत कामत ने डायरेक्टर किया था. इस फिल्म में जॉन अब्राहम का एक अलग और रफ-टफ अवतार देखने को मिला था. इसके बाद 2016 में ‘फोर्स 2’ रिलीज हुई, जिसे अभिनय देव ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और ताहिर राज भसीन भी नजर आए थे. दोनों फिल्मों को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और अब तीसरे पार्ट से उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं और इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है.