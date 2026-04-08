एस.एस. राजामौली की ‘वाराणसी’ की कहानी लीक? इंटरनेट पर वायरल हुआ स्क्रीनशॉट, शिव भक्त बने महेश बाबू!

Varanasi Story Leak: प्रियंका चोपड़ा, पृथ्वीराज सुकुमारन और महेश बाबू स्टारर फिल्म 'वाराणसी' को रिलीज होने में अभी लंबा समय बाकी है. राजामौली की इस फिल्म को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में काफी हलचल मची हुई है. हाल ही में फिल्म की कहानी ऑनलाइन लीक होने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसने फैंस का रोमांच सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. बताया जा रहा है कि फिल्म से जुड़ी एक वीएफएक्स कंपनी ने गलती से कहानी का एक छोटा सा हिस्सा शेयर कर दिया है, जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. इस फिल्म को काफी बड़े बजट पर बनाया जा रहा है. यह फिल्म डायरेक्टर एस.एस. राजामौली का ड्रीम प्रोजेक्ट है. इसके लिए उनकी टीम ने सालों मेहनत की है.

एस.एस. राजामौली का ड्रीम प्रोजेक्ट 'वाराणसी'

फिल्म के पीछे की मेहनत भी हर किसी को साफ दिखाई दे रही है. इस फिल्म के लिए वाराणसी के घाटों का एक पूरा सेट तैयार किया गया है, जिसके लिए राजामौली जाने जाते हैं. ऐसे में यह तो साफ है कि फिल्म एक अलग एक्सपीरियंस देने वाली है. इसी बीच इंटरनेट पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि फिल्म की कहानी लीक हो गई है. चलिए जानते हैं कि पूरी सच्चाई क्या है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा स्क्रीनशॉट

दरअसल, सोशल मीडिया पर सिनेसाइट नाम की एक वेबसाइट पर अपलोड की गई फिल्म की सिनोप्सिस का एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है. इस सिनोप्सिस में लिखा है, 'शिव का एक परम भक्त एक शक्तिशाली और खोए हुए आर्टिफैक्ट को खोजने के लिए समय की सीमाओं को लांघकर एक खतरनाक खोज पर निकलता है. जैसे-जैसे वह सदियों से छिपे प्राचीन रहस्यों को सुलझाता है, उसे अपने मिशन के पीछे का असली सच समझ आता है. जिस शक्ति ने उसे इस राह पर भेजा था, वह दरअसल एक खतरनाक और जोड़-तोड़ करने वाला मास्टरमाइंड है, जिसका एकमात्र लक्ष्य पूरी दुनिया पर हमेशा के लिए अपना राज जमाना है.'

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महेश बाबू के किरदार का नाम 'रुद्र'?

वहीं, इस सिनोप्सिस के मुताबिक, फिल्म में महेश बाबू के किरदार का नाम रुद्र है. रुद्र एक शिवभक्त है, जो पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार कुम्भ से मिलता है. कुम्भ उसे एक आर्टिफैक्ट ढूंढने की जिम्मेदारी देता है, लेकिन जैसे-जैसे रुद्र इस सफर में आगे बढ़ता है, उसे कुम्भ का असली मकसद पता लग जाता है और इसी सफर में प्रियंका का किरदार मंदाकिनी भी उसका साथ देती है. हालांकि, फिल्म की असली कहानी क्या है, वह तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही अगले साल पता चलेगा.