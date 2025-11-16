ये तो बस टीजर है, पूरा ट्रेलर अभी बाकी है... महेश बाबू की ‘वाराणसी’ का फैंस पर चला जादू, फिर राजामौली को क्यों मांगनी पड़ी माफी?

Varanasi Film 2027: महेश बाबू और एसएस राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘वाराणसी’ का पहला ग्लिम्प्स इवेंट से पहले लीक हो गया. हालांकि, फैंस इसको देखने के बाद फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, लेकिन इसी बीच राजामौली ने तमाम से फैंस से माफी मांगी. चलिए बताते हैं क्या है मामला?
Trending Photos
SS Rajamouli New Film Varanasi: ‘मगधीरा’ और ‘बाहुबली’ जैसी फिल्मों से लोगों के रोगंटे खड़े करने वाले साउथ के मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर एसएस राजामौली एक और नए धमाकेदार एडवेंचर्स प्रोजेक्ट के साथ मैदान में उतर चुके हैं. हालांकि, इस फिल्म के लिए फैंस अभी काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा. इस फिल्म का नाम है ‘वाराणसी’. फिल्म में सुपरस्टार महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएगी. साथ ही फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन भी विलेन के किरदार में नजर आएंगे.
हाल ही में फिल्म का टीजर जारी हुआ, जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए, जिसको रमोझी फिल्म सिटी में एक ग्रैंड इवेंट में रिलीज किया गया. इसमें महेश बाबू ‘रुद्रा’ के किरदार को रिवील किया गया. जिसमें वे हाथ में त्रिशूल पकड़े बैल की पीठ पर सवार नजर आ रहे हैं. ये टीजर टाइम-ट्रैवल और माइथोलॉजी का जबरदस्त मेल दिखाया गया है, जिसको देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म दो युग को जोड़ने का काम करती है. टीजर में VFX और बैकग्राउंड साउंड ने कमाल कर दिया, जिसके लोग दीवाने हो गए.
रिलीज से पहले ही लीक हुआ टीजर
हालाकिं, जैसे ही पहला ग्लिम्प्स रिलीज होने वाला था, उससे पहले ही कुछ लोगों ने इसे ऑनलाइन लीक कर दिया. इस वजह से फैंस में थोड़ी नाराजगी भी दिखी. राजामौली भी इस बात से काफी परेशान नजर आए और उन्होंने अपनी गलती के लिए फैंस से माफी मांगी. दरअसल, इवेंट के दौरान पहला ग्लिम्प्स बड़ी स्क्रीन पर चल नहीं पाया, जिस पर राजामौली खुद मंच पर आए और फैंस से माफी मांगी. उन्होंने कहा, ‘कल रात हम इस स्क्रीन पर वीडियो टेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि कोई ड्रोन उड़ा कर हमारी 1 साल की मेहनत वाला वीडियो लीक करने की कोशिश कर रहा था’.
क्या है वो पूरा मामला? जिसमें आया श्रद्धा कपूर और नोरा फतेही का नाम, दाऊद इब्राहिम से जुड़े तार, सुनकर नहीं कर पाएंगे यकीन
राजामौली ने फैंस से मांगी माफी
उन्होंने बताया कि बिना टेस्टिंग के उन्हें रिस्क लेना पड़ा और उसी के चलते स्क्रीन पर वीडियो प्ले होने में परेशानी आई. राजामौली ने आगे कहा, ‘इस स्क्रीन को चलाने के लिए हमें करीब 45 जेनरेटर लगाने पड़े’. उन्होंने बताया कि उनकी टीम देर रात 2 बजे तक काम करती रही, लेकिन अचानक कुछ लोग वहां पहुंच गए और ड्रोन के जरिए वीडियो शूट करने लगे. इससे बड़ी मेहनत से तैयार किया गया कंटेंट लीक हो गया. उन्होंने कहा कि हजारों लोगों की मेहनत, दिन-रात की तैयारी और करोड़ों रुपये लगे हैं, इसलिए वे चाहते थे कि इवेंट परफेक्ट हो.
टीजर ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
फिल्म के अनाउंसमेंट वीडियो में दिखाया गया है कि एक बड़ा एस्टेरॉइड धरती की तरफ गिरता है और उसके टुकड़े वाराणसी, अंटार्कटिका, अफ्रीका और कई जगहों पर फैलते हैं. वीडियो से साफ लगता है कि कहानी कई सदियों तक फैली हुई है. इसमें माइथोलॉजी कनेक्शन भी झलकता है, खासकर ‘रामायण’ से जुड़ी भावनाएं. वीडियो के आखिर में महेश बाबू का दमदार लुक दिखाया गया है, जो दर्शकों को काफी उत्साहित कर रहा है. आखिरी सीन में महेश बाबू को 'रुध्र' के किरदार में दिखाया गया है, जिनको देखने के रोंगटे खड़े हो जाते हैं.
2027 तक सिनेमाघरों में आएगी फिल्म
इस झलक के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर चर्चा तेजी से बढ़ गई है और फैंस इसे महेश बाबू के करियर की सबसे बड़ी फिल्म मान रहे हैं. फिल्म से संबंधित प्रिथ्वीराज सुकुमारन और प्रियंका चोपड़ा के फर्स्ट लुक पहले ही जारी हो चुके हैं, जिनमें वे ‘कुम्भ’ और ‘मंदाकिनी’ के किरदार निभा रहे हैं. इनके लुक्स ने भी दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होने की तैयारी में है. राजामौली की फिल्म होने के चलते दर्शकों को इससे बहुत उम्मीदें हैं और सभी इसे एक मेगा पैन-इंडिया प्रोजेक्ट मान रहे हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.