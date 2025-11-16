Advertisement
trendingNow13005745
Hindi Newsबॉलीवुड

‘वराणसी’ के इवेंट में अप्सरा बनकर पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू के फैंस की अटकी रह गईं निगाहें, तेलुगु में बोलीं- ‘थगाला पेट्टेद्दामा...’

Priyanka Chopra Varanasi: हैदराबाद में फिल्म एसएस राजामौली की फिल्म ‘वराणसी’ के इवेंट में ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा ने अपने लुक से महेश बाबू के फैंस को दीवाना बना दिया. इस दौरान वे ऑफ व्हाइट साड़ी में बिल्कुल अप्सरा सी लग रही थीं. साथ ही उन्होंने अपने स्पीच से फैंस को दिल मोह लिया.  

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 16, 2025, 08:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘वराणसी’ के इवेंट में अप्सरा बनकर पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा
‘वराणसी’ के इवेंट में अप्सरा बनकर पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा

Priyanka Chopra New Film Varanasi: हाल ही में हैदराबाद में एक ग्रैंड इवेंट में एसएस राजामौली की नई फिल्म ‘वराणसी’ के नाम के अनाउंसमेंट के साथ टीजर का लॉन्च किया गया. फिल्म के टीजर ने लोगों का दिल जीत लिया और उनकी एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया. इसके अलावा इवेंट में टीजर के साथ-साथ एक और चीज थी, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और वो थीं ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा, जो ऑफ व्हाइट साड़ी में बिल्कुल अप्सरा सी नजर आ रही थीं. 

प्रियंका ने अपने ‘देसी गर्ल’ वाले अवतार से महेश बाबू के फैंस को भी अपना दीवाना बना लिया. इतना ही नहीं, इस ग्रैंड इवेंट के दौरान उन्होंने फैंस से तेलुगु भाषा में बात की और कुछ ऐसा कहा कि हर कोई सीटी मारने और तालियां बजाने के लिए मजबूर हो गया. इवेंट में अपनी मौजूदगी से प्रियंका ने साफ कर दिया वे एक बार फिर भारतीय सिनेमा में अपने दमदार एंट्री करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं. स्टेज पर प्रियंका ने महेश बाबू के फैंस से मजाकिया अंदाज में पूछा, ‘थगाला पेट्टेद्दामा?’. 

प्रियंका चोपड़ा ने तेलुगु में की फैंस से बात 

इसका मतलब होता है, ‘आग लगा दें?’. उनकी इस लाइन ने तुरंत फैंस को जोश से भर दिया. प्रियंका ने कहा कि वे भारत में वापस शूटिंग करके बहुत खुश हैं और उन्हें लगता है कि अगर तेलुगु सिनेमा करना है तो इसे सिर्फ बेहतरीन लोगों के साथ ही करना चाहिए. उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि वे इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी उत्साहित हैं और भारतीय फिल्मों से उनका जुड़ाव कितना गहरा है. प्रियंका ने फिल्म की टीम की भी खूब तारीफ की और इसका हिस्सा बनाने के लिए दिल से धन्यवाद दिया. 

ये तो बस टीजर है, पूरा ट्रेलर अभी बाकी है... महेश बाबू की ‘वाराणसी’ का फैंस पर चला जादू, फिर राजामौली को क्यों मांगनी पड़ी माफी?

फिल्म की पूरी की जमकर की तारीफ 

उन्होंने म्यजूकि कंपजोर एमएम कीरवाणी से कहा कि इस फिल्म के लिए बना उनका ‘देसी गर्ल’ वाला वर्जन उन्हें बेहद पसंद आया है. उन्होंने अपने को-स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन के बारे में मजाक में कहा कि फिल्म में वे काफी डरावने लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में बिल्कुल इसके उलट, बहुत ही शांत और अच्छे इंसान हैं. अपनी बातों में प्रियंका ने बताया कि इस तरह की शानदार टीम के साथ काम करना किसी भी कलाकार के लिए बेहद खास एक्सपीरियंस होता है. उनकी इन बातों ने सभी का दिल जीत लिया. 

राजामौली को बताया ‘विजनरी’

प्रियंका ने आगे राजामौली की भी जमकर तारीफ की और उन्हें ‘विजनरी’ (Visionary) बताया. उन्होंने कहा कि राजामौली भारतीय सिनेमा को दुनिया भर में ले जाने वाले निर्देशकों में से एक हैं. उनकी फिल्मों की भव्यता और सोच हमेशा दर्शकों को कुछ नया दिखाती है. प्रियंका ने बताया कि वे हमेशा राजामौली के साथ काम करना चाहती थीं और अब जब मौका मिला है, तो ये उनके लिए बेहद स्पेशल और यादगार प्रोजेक्ट बन गया है. उनकी बातों से साफ था कि वे इस फिल्म की कहानी और डायरेक्शन से काफी प्रभावित हैं. 

2027 में रिलीज होगी राजामौली की ‘वराणसी’

महेश बाबू के फैंस के साथ बात करते हुए प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘आप लोग उन्हें क्या बुलाते हैं? बॉब? या फिर लायन? उनके कई नाम हैं, लेकिन मैं उन्हें एमबी कहती हूं’. फैंस तुरंत ‘बाबू’ के नारे लगाने लगे. प्रियंका ने बताया कि महेश बाबू और उनका परिवार, खासकर नम्रता और सितारा, ने उन्हें इतनी प्यारी तरीके से वेलकम किया कि उन्हें लगने लगा कि हैदराबाद अब उनका अपना घर है. उनकी बातों ने वहां मौजूद लोगों के दिल जीत लिए. ‘वराणसी’ एक टाइम-ट्रेवल एडवंचर्स फिल्म है, 2027 तक रिलीज हो सकती है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Priyanka ChopraSS RajamouliMahesh BabuVaranasi

Trending news

दिल्ली धमाका: जिसका जूनियर था मुजम्मिल, उसने बताया कैसे 'अलफलाह' बनी जिहादी फैक्ट्री
Delhi blast
दिल्ली धमाका: जिसका जूनियर था मुजम्मिल, उसने बताया कैसे 'अलफलाह' बनी जिहादी फैक्ट्री
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Bihar Election 2025
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
Delhi blast
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
Weather
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत
Nowgam Police Station Blast
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत
DNA: व्हाइट कोट आतंक के 'मास्टरमाइंड' की ब्रैन मैपिंग
DNA
DNA: व्हाइट कोट आतंक के 'मास्टरमाइंड' की ब्रैन मैपिंग
PoK से नजदीकी और कट्टर नेटवर्क, वो वजहें जिन्होंने नौगाम को बनाया ‘व्हाइट कॉलर टेरर’
DNA
PoK से नजदीकी और कट्टर नेटवर्क, वो वजहें जिन्होंने नौगाम को बनाया ‘व्हाइट कॉलर टेरर’
दिल्ली धमाके के बाद यूपी में सख्ती, मस्जिदों के वेरिफिकेशन से असहज हुए कट्टरपंथी
DNA
दिल्ली धमाके के बाद यूपी में सख्ती, मस्जिदों के वेरिफिकेशन से असहज हुए कट्टरपंथी
Digital Dulha: एक विवाह ऐसा भी! जापान में 32 साल की महिला ने कर ली AI दूल्हे से शादी
japan
Digital Dulha: एक विवाह ऐसा भी! जापान में 32 साल की महिला ने कर ली AI दूल्हे से शादी
'फिर से नहीं होगा ऑपरेशन सिंदूर...' दिल्ली धमाके पर फारूक अब्दुल्ला का बड़बोला बयान
delhi bomb blast news
'फिर से नहीं होगा ऑपरेशन सिंदूर...' दिल्ली धमाके पर फारूक अब्दुल्ला का बड़बोला बयान