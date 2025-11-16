‘वराणसी’ के इवेंट में अप्सरा बनकर पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू के फैंस की अटकी रह गईं निगाहें, तेलुगु में बोलीं- ‘थगाला पेट्टेद्दामा...’

Priyanka Chopra New Film Varanasi: हाल ही में हैदराबाद में एक ग्रैंड इवेंट में एसएस राजामौली की नई फिल्म ‘वराणसी’ के नाम के अनाउंसमेंट के साथ टीजर का लॉन्च किया गया. फिल्म के टीजर ने लोगों का दिल जीत लिया और उनकी एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया. इसके अलावा इवेंट में टीजर के साथ-साथ एक और चीज थी, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और वो थीं ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा, जो ऑफ व्हाइट साड़ी में बिल्कुल अप्सरा सी नजर आ रही थीं.

प्रियंका ने अपने ‘देसी गर्ल’ वाले अवतार से महेश बाबू के फैंस को भी अपना दीवाना बना लिया. इतना ही नहीं, इस ग्रैंड इवेंट के दौरान उन्होंने फैंस से तेलुगु भाषा में बात की और कुछ ऐसा कहा कि हर कोई सीटी मारने और तालियां बजाने के लिए मजबूर हो गया. इवेंट में अपनी मौजूदगी से प्रियंका ने साफ कर दिया वे एक बार फिर भारतीय सिनेमा में अपने दमदार एंट्री करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं. स्टेज पर प्रियंका ने महेश बाबू के फैंस से मजाकिया अंदाज में पूछा, ‘थगाला पेट्टेद्दामा?’.

Priyanka Chopra whips up fans into a frenzy at the #GlobeTrotter event pic.twitter.com/B2rXXFdjv5
— HT Entertainment (@htshowbiz) November 15, 2025

प्रियंका चोपड़ा ने तेलुगु में की फैंस से बात

इसका मतलब होता है, ‘आग लगा दें?’. उनकी इस लाइन ने तुरंत फैंस को जोश से भर दिया. प्रियंका ने कहा कि वे भारत में वापस शूटिंग करके बहुत खुश हैं और उन्हें लगता है कि अगर तेलुगु सिनेमा करना है तो इसे सिर्फ बेहतरीन लोगों के साथ ही करना चाहिए. उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि वे इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी उत्साहित हैं और भारतीय फिल्मों से उनका जुड़ाव कितना गहरा है. प्रियंका ने फिल्म की टीम की भी खूब तारीफ की और इसका हिस्सा बनाने के लिए दिल से धन्यवाद दिया.

ये तो बस टीजर है, पूरा ट्रेलर अभी बाकी है... महेश बाबू की ‘वाराणसी’ का फैंस पर चला जादू, फिर राजामौली को क्यों मांगनी पड़ी माफी?

फिल्म की पूरी की जमकर की तारीफ

उन्होंने म्यजूकि कंपजोर एमएम कीरवाणी से कहा कि इस फिल्म के लिए बना उनका ‘देसी गर्ल’ वाला वर्जन उन्हें बेहद पसंद आया है. उन्होंने अपने को-स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन के बारे में मजाक में कहा कि फिल्म में वे काफी डरावने लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में बिल्कुल इसके उलट, बहुत ही शांत और अच्छे इंसान हैं. अपनी बातों में प्रियंका ने बताया कि इस तरह की शानदार टीम के साथ काम करना किसी भी कलाकार के लिए बेहद खास एक्सपीरियंस होता है. उनकी इन बातों ने सभी का दिल जीत लिया.

राजामौली को बताया ‘विजनरी’

प्रियंका ने आगे राजामौली की भी जमकर तारीफ की और उन्हें ‘विजनरी’ (Visionary) बताया. उन्होंने कहा कि राजामौली भारतीय सिनेमा को दुनिया भर में ले जाने वाले निर्देशकों में से एक हैं. उनकी फिल्मों की भव्यता और सोच हमेशा दर्शकों को कुछ नया दिखाती है. प्रियंका ने बताया कि वे हमेशा राजामौली के साथ काम करना चाहती थीं और अब जब मौका मिला है, तो ये उनके लिए बेहद स्पेशल और यादगार प्रोजेक्ट बन गया है. उनकी बातों से साफ था कि वे इस फिल्म की कहानी और डायरेक्शन से काफी प्रभावित हैं.

2027 में रिलीज होगी राजामौली की ‘वराणसी’

महेश बाबू के फैंस के साथ बात करते हुए प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘आप लोग उन्हें क्या बुलाते हैं? बॉब? या फिर लायन? उनके कई नाम हैं, लेकिन मैं उन्हें एमबी कहती हूं’. फैंस तुरंत ‘बाबू’ के नारे लगाने लगे. प्रियंका ने बताया कि महेश बाबू और उनका परिवार, खासकर नम्रता और सितारा, ने उन्हें इतनी प्यारी तरीके से वेलकम किया कि उन्हें लगने लगा कि हैदराबाद अब उनका अपना घर है. उनकी बातों ने वहां मौजूद लोगों के दिल जीत लिए. ‘वराणसी’ एक टाइम-ट्रेवल एडवंचर्स फिल्म है, 2027 तक रिलीज हो सकती है.