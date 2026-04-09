प्रभास की 'स्पिरिट' के सेट पर लगी आग, शूटिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा, क्रू मेंबर घायल!

Prabhas Movie Spirit: 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' जैसी हिट फिल्में देने वाले सुपरस्टार प्रभास इस वक्त अपनी फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. लंबे समय से इस फिल्म पर काम चल रहा है. डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा इस फिल्म को बना रहे हैं, जो पहले 'एनिमल' और 'कबीर सिंह' जैसी दमदार फिल्में बना चुके हैं. अब इस फिल्म के सेट से एक बुरी खबर सामने आ रही है. दरअसल, शूटिंग सेट पर आग लग गई और इस हादसे में एक क्रू मेंबर के घायल होने की खबर है.

प्रभास के सेट पर हुआ बड़ा हादसा

दरअसल, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिस समय यह हादसा हुआ, उस वक्त प्रभास सेट पर मौजूद नहीं थे. कुछ दिनों से सेट पर उनके बिना ही शूटिंग हो रही है. राहत की बात यह रही कि यह हादसा ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन एक क्रू मेंबर घायल हो गया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. सेट पर बने कुछ टेंट, साथ ही कुछ शूटिंग मटेरियल भी जल गए हैं.

प्रभास के अपोजिट नजर आएंगी तृप्ति डिमरी

'स्पिरिट' एक एक्शन-ड्रामा फिल्म है, जिसमें प्रभास के अपोजिट तृप्ति डिमरी नजर आने वाली हैं. पहले इस फिल्म में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी शामिल थीं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड की थी, जिसके चलते मेकर्स ने उनकी बात नहीं मानी और उनके रास्ते फिल्म से अलग हो गए. एक्ट्रेस दीपिका के बाहर होने के बाद मेकर्स ने तृप्ति को कास्ट कर लिया, जो संदीप के साथ पहले भी 'एनिमल' में काम कर चुकी हैं.

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एक बड़े बजट की फिल्म है 'स्पिरिट'!

बता दें कि 'स्पिरिट' एक बड़े बजट की फिल्म है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म को बनाने में मेकर्स करीब 300 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं. साल 2027 में यह फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. प्रभास के फैंस को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं. हालांकि, उनकी पिछली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और फ्लॉप साबित हुई थी. प्रभास की आखिरी फिल्म 'द राजा साब' थी, जो एक हॉरर-कॉमेडी थी. दुनियाभर में इस फिल्म ने सिर्फ 208.39 करोड़ रुपये की कमाई की थी और इसका बजट लगभग 400 करोड़ रुपये था.