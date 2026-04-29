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Hindi Newsबॉलीवुड‘धुरंधर’ के ब्लॉकबस्टर होते ही रणवीर-आदित्य ने फिर मिलाया हाथ! नई फिल्म पर चल रही बात, क्या होगी इस बार कहानी?

‘धुरंधर’ के ब्लॉकबस्टर होते ही रणवीर-आदित्य ने फिर मिलाया हाथ! नई फिल्म पर चल रही बात, क्या होगी इस बार कहानी?

Aditya Ranveer New Film: ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी की बंपर सफलता के बाद रणवीर सिंह और आदित्य धर एक बार फिर साथ काम करते नजर आएंगे. इस धमाकेदार जोड़ी की अगली बड़ी फिल्म की शूटिंग शुरू होने की तारीख भी सामने आ गई है. इस खबर के सामने आने के बाद फैंस के मन में कई सवाल उठ रहे हैं. आखिर ये फिल्म कब फ्लोर पर आएगी और इसकी कहानी क्या होगी? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 29, 2026, 08:24 AM IST
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Aditya Dhar Ranveer Singh New Film
Aditya Dhar Ranveer Singh New Film

Aditya Dhar Ranveer Singh New Film: बॉलीवुड के गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रणवीर सिंह और आदित्य धर एक बार फिर से हाथ मिलाने जा रहे हैं. हाल ही में आई खबरों की मानें तो इन दोनों ने अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम करने की तैयारी शुरू कर दी है. रणवीर सिंह वैसे भी अपनी एनर्जी और जबरदस्त एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. वहीं, आदित्य धर ने ‘उरी’ जैसी फिल्म देकर अपनी काबिलियत साबित की. अब जब ये दोनों साथ आ रहे हैं, तो फैंस का एक्साइटेड सातवें आसमान में है.

बताया जा रहा है कि उनकी फिल्म ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी की बड़ी कामयाबी के बाद इस जोड़ी ने दोबारा साथ काम करने का मन बनाया है. फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा है कि इनकी पिछली फिल्म को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला, उससे दोनों काफी खुश हैं. आदित्य धर को लगता है कि रणवीर सिंह उनकी कहानियों के किरदारों को पर्दे पर बहुत बखूबी उतारते हैं. यही वजह है कि उन्होंने अपनी अगली बड़ी फिल्म के लिए किसी और के बजाय रणवीर को ही पहली पसंद माना है. इस खबर के सामने आने के बाद फैंस काफी खुश हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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फिल्म की शूटिंग को लेकर क्या है तैयारी

साथ ही उनके मन में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं. सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी? मिली जानकारी के मुताबिक, इस नए प्रोजेक्ट की शूटिंग अगले साल यानी 2027 के मार्च महीने में शुरू होने की उम्मीद है. आदित्य धर अभी फिल्म की स्क्रिप्ट और प्री-प्रोडक्शन के काम में बिजी हैं. वे चाहते हैं कि शूटिंग फ्लोर पर जाने से पहले हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो. मार्च का समय इसलिए चुना गया है ताकि तब तक रणवीर सिंह भी अपने दूसरे कमिटमेंट्स भी पूरे कर सकें.

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एक्शन और थ्रिलर का तड़का लगेगा इस बार

साथ ही बताया जा रहा है कि ये फिल्म भी एक बड़े लेवल की एक्शन-थ्रिलर हो सकती है. आदित्य धर अपनी फिल्मों में रियलिज्म और ग्रैंड विजुअल्स के लिए मशहूर हैं. खबर है कि इस फिल्म के लिए रणवीर सिंह को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्टंट्स हो सकते हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए. रणवीर ने भी इस रोल के लिए अपनी बॉडी और लुक्स पर काम करने की प्लानिंग शुरू कर दी है. फैन्स को उम्मीद है कि इस बार भी कुछ धमाकेदार देखने को मिलेगा, जो सोच से परे होगा और मजेदार भी. 

रणवीर सिंह का बिजी शेड्यूल और नई फिल्म

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के पास इस समय कई बड़े प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं. ‘सिंघम अगेन’ के बाद वे अपनी इमेज को और ज्यादा सीरियस और दमदार बनाना चाहते हैं. आदित्य धर की फिल्म उनके करियर के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है. वैसे भी रणवीर सिंह उन एक्टर्स में गिने जाते हैं जो एक समय में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान देना पसंद करते हैं. यही वजह है कि मार्च 2027 की तारीख को सोच-समझकर तय किया गया है, ताकि वे फिल्म को पूरा समय दे सकें और बेहतर तरीके से काम कर सकें.

टीम में शामिल हो सकते हैं कुछ और बड़े नाम

फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन खबरें हैं कि आदित्य धर इस प्रोजेक्ट में कुछ और बड़े ए-लिस्ट एक्टर्स को शामिल कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि ये फिल्म सिर्फ रणवीर के किरदार तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसमें बाकी कलाकारों के रोल भी काफी मजबूत और अहम होंगे. मेकर्स का मानना है कि किसी भी फिल्म को हिट बनाने के लिए पूरी टीम का दमदार होना बहुत जरूरी है. इसलिए सपोर्टिंग कास्ट पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है. जिनमें कई बड़े चेहरे नजर आ सकते हैं. 

फैंस को फिल्म से काफी उम्मीदें हैं

सोशल मीडिया पर इस खबर के सामने आते ही हलचल तेज हो गई है. लोग आदित्य धर और रणवीर सिंह की जोड़ी को पावरहाउस बता रहे हैं. वजह साफ है, क्योंकि इनकी पिछली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करते हुए झंडे गाड़ दिए थे. ऐसे में इस नई फिल्म से लोगों की उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं. अब सबकी नजर साल 2027 पर टिकी है, जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी. देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म पुराने रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं. फिलहाल फैंस मार्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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