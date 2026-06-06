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‘वाराणसी’ का वो 30 मिनट का महायुद्ध... आपस में टकराएंगे भगवान राम और कुंभकर्ण! ऐसा होगा दृश्य, देखती रह जाएगी पूरी दुनिया

SS Rajamouli Varanasi: ‘बाहुबली’ और ‘RRR’ के बाद डायरेक्टर एसएस राजामौली अब एक और धमाकेदार फिल्म ‘वाराणसी’ लेकर आ रहे हैं. इस फिल्म में ‘रामायण’ के राम और कुंभकर्ण के बीच एक बेहद खतरनाक युद्ध देखने को मिलेगा, जो पूरे 30 मिनट का होगा. महेश बाबू इसमें भगवान राम के रोल में नजर आएंगे, जिसे देखकर खुद राजामौली के रोंगटे खड़े हो गए थे.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 06, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:25 PM IST
‘वाराणसी’ का वो 30 मिनट का महायुद्ध... आपस में टकराएंगे भगवान राम और कुंभकर्ण! ऐसा होगा दृश्य, देखती रह जाएगी पूरी दुनिया
Image Credit: Varanasi War Sequence Between Rama Vs Kumbhkarna

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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