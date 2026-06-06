/‘वाराणसी’ का वो 30 मिनट का महायुद्ध... आपस में टकराएंगे भगवान राम और कुंभकर्ण! ऐसा होगा दृश्य, देखती रह जाएगी पूरी दुनिया

SS Rajamouli Varanasi Update: साउथ फिल्म को कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सौगात देने वाले लीजेंडरी डायरेक्टर एसएस राजामौली की आने वाली फिल्म ‘वाराणसी’ को लेकर दर्शकों के बीच भारी उत्सुकता बना हुआ है. इस फिल्म से जुड़ी एक बहुत बड़ी और दिलचस्प जानकारी सामने आई है. राजामौली के पिता और मशहूर राइटर विजयेंद्र प्रसाद ने खुद इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि फिल्म में ‘रामायण’ के श्रीराम और कुंभकर्ण के बीच एक बेहद जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा. ये कोई छोटा-मोटा सीन नहीं, बल्कि पूरे 30 मिनट का एक्शन सीक्वेंस होगा.
इतना ही नहीं, इस वॉर सीक्वेंस को ऐसा बनाया गया है कि पूरी दुनिया इसको देखती रहेगी. फिल्म में सुपरस्टार महेश बाबू भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे, जो उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है. वहीं दूसरी तरफ, ये चर्चा भी बहुत जोरों पर है कि फिल्म में कुंभकर्ण का रोल पृथ्वीराज सुकुमारन निभा सकते हैं. हालांकि, अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है. हाल ही में एक फिल्मी इवेंट के दौरान जब विजयेंद्र प्रसाद से इस 30 मिनट के सीन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये सीन राम और कुंभकर्ण के बीच के महायुद्ध पर आधारित है.
जब राइटर से इस फिल्म की कहानी और इसके टाइमलाइन के बारे में पूछा गया, तो उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही राज खोल दिए हैं. इसके बाद उन्होंने हंसते हुए कहा कि अब हमें इस पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए. वहीं, डायरेक्टर राजामौली ने भी पिछले साल एक इवेंट में बताया था कि जब महेश बाबू पहली बार भगवान राम के किरदार में फोटोशूट के लिए सामने आए थे, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए थे. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं. फैंस इस बड़ी फिल्म से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
डायरेक्टर एसएस राजामौली का मानना है कि सुपरस्टार महेश बाबू के चेहरे पर भगवान कृष्ण जैसी चमक और भगवान राम जैसी शांति एक साथ नजर आती है. उनके इस खास लुक को सीक्रेट रखने के लिए काफी सावधानी बरती गई. यहां तक कि इस लुक को छुपाने के लिए फोन का वॉलपेपर तक हटा दिया गया था. फिल्म में एक जबरदस्त युद्ध का सीन है. इसे शूट करने में पूरी टीम को 60 दिन का लंबा समय लगा. राजामौली को भरोसा है कि ये सीन उनके और महेश बाबू दोनों के करियर का अब तक का सबसे बेहतरीन और यादगार पल साबित होगा.
जब इस सीन की कुछ खास झलकियां इंटरनेट पर वायरल हुई थीं, तब सोशल मीडिया पर लोग ये कयास लगाने लगे थे कि कहानी टाइम ट्रेवल के ताने-बाने पर बुनी गई है. राइटर विजयेंद्र प्रसाद के इस ताजा खुलासे के बाद अब दर्शकों की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है. फिल्म के लीड किरदारों के साथ-साथ इस प्रोजेक्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भी दिखाई देंगी. वे इस बड़ी फिल्म के जरिए काफी लंबे वक्त के बाद भारतीय सिनेमा के पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं. इसे लेकर फैंस के बीच अभी से जबरदस्त माहौल बन गया है.
इस फिल्म का बजट इतना भारी-भरकम है और इसे इतने बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है कि काम पूरा होने में अच्छा-खासा समय लग रहा है. मेकर्स इसके हर एक सीन पर बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं और नई सोच के साथ प्लानिंग कर रहे हैं. उनकी पूरी कोशिश है कि दर्शकों को पर्दे पर कुछ ऐसा नया देखने को मिले, जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा हो. अब इस फिल्म में ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा की एंट्री भी हो चुकी है, जिसने फैंस का रोमांच दोगुना कर दिया है. सबका इंतजार खत्म करते हुए ये शानदार फिल्म 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.