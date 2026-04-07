'गोलमाल 5' में बड़ा ट्विस्ट! अजय देवगन रहेंगे सिंगल? अक्षय कुमार बनेंगे कॉमिक विलेन, बॉक्स ऑफिस पर होगा धमाका

Rohit Shetty Golmaal 5: रोहित शेट्टी अपनी फिल्म 'गोलमाल 5' से कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं. पहले उन्होंने शरमन जोशी की वापसी करवाई और फिर विलेन के तौर पर फिल्म में अक्षय कुमार की एंट्री करवाई. वहीं, अब जो खबर सामने आ रही है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है.
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Rohit Shetty Golmaal 5: बॉलीवुड की धमाकेदार फिल्म 'गोलमाल' के पांचवें पार्ट पर रोहित शेट्टी काम कर रहे हैं, जो पहले किसी भी फ्रेंचाइजी में नहीं किया गया था. कुछ वक्त पहले ही फिल्म में अक्षय कुमार की एंट्री कंफर्म हुई थी. अब पता चला है कि इस फिल्म में अजय देवगन के साथ किसी हीरोइन की जोड़ी नहीं बनेगी. यानी अजय का कैरेक्टर इस बार रोमांस से दूर रहने वाला है. इससे पहले बनी 'गोलमाल' के सभी चारों पार्ट में अजय देवगन के साथ किसी न किसी हीरोइन को कास्ट जरूर किया गया था.
हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स ने 'गोलमाल' फ्रेंचाइजी का हीरोइन वाला ट्रेडिशन तोड़ दिया है. हालांकि, फिल्म में प्रियामणि जरूर नजर आएंगी, लेकिन उनकी अजय या किसी और एक्टर के साथ कोई प्रेम कहानी नहीं दिखाई जाएगी. यह पहली बार होगा जब अजय के अपोजिट कोई हीरोइन फिल्म में नहीं होगी. साल 2006 में आई 'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' में अजय के साथ रिमी सेन की जोड़ी नजर आई थी. 'गोलमाल रिटर्न्स' और 'गोलमाल 3' में अजय के साथ करीना कपूर नजर आई थीं. वहीं पिछली फिल्म यानी 2017 में रिलीज हुई 'गोलमाल अगेन' में परिणीति चोपड़ा ने फीमेल लीड किरदार निभाया था.
वहीं 'गोलमाल 5' में रोहित शेट्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. फिल्म में अजय देवगन के अलावा अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू और श्रेयस तलपड़े जैसे सितारे नजर आने वाले हैं. खास बात यह है कि इस बार फ्रेंचाइजी में शरमन जोशी की वापसी हो रही है. फिल्म में अक्षय कुमार भी नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे, यानी वह कॉमिक विलेन वाला रोल निभाएंगे.
'गोलमाल' सीरीज की पहली फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी. उसके बाद से करीब 21 साल में अब तक इस सीरीज की चार फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और चारों ही पार्ट को फैंस ने काफी पसंद किया है. इस फ्रेंचाइजी की फिल्मों ने मिलकर दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. इस वक्त 'गोलमाल 5' की शूटिंग चल रही है और यह अगले साल यानी 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
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