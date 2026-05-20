Advertisement
trendingNow13223312
Hindi Newsबॉलीवुडजूनियर एनटीआर के बर्थडे पर बड़ा धमाका, ड्रैगन का टीजर रिलीज, फर्स्ट लुक देख फैंस एक्साइटेड; क्या 2027 की बनेगी सबसे बड़ी हिट?

जूनियर एनटीआर के बर्थडे पर बड़ा धमाका, 'ड्रैगन' का टीजर रिलीज, फर्स्ट लुक देख फैंस एक्साइटेड; क्या 2027 की बनेगी सबसे बड़ी हिट?

Jr. NTR Birthday Special: जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर फैंस को खास तोहफा मिला है. उन्होंने अपने फैंस को अपनी अपकमिंग फिल्म के टीजर का तोहफा दिया है, जिसे वह डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ बना रहे हैं. टीजर ने आते ही धमाल मचा दिया है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 20, 2026, 08:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जूनियर एनटीआर के बर्थडे पर बड़ा धमाका, 'ड्रैगन' का टीजर रिलीज, फर्स्ट लुक देख फैंस एक्साइटेड; क्या 2027 की बनेगी सबसे बड़ी हिट?

Jr. NTR Upcoming Movie: केजीएफ और सालार जैसी बड़ी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर प्रशांत नील पैन इंडिया स्टार जूनियर एनटीआर के साथ एक फिल्म लेकर आने वाले हैं. जब से दोनों ने कोलैबोरेट किया है, तब से लगातार फिल्म की चर्चा हो रही है. फिल्म की रिलीज डेट पहले से ही अनाउंस की गई है. वहीं अब मेकर्स ने फिल्म की पहली झलक फैंस को दिखा दी है. प्रशांत नील और एनटीआर की इस अपकमिंग फिल्म का टीजर वीडियो जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही फिल्म के टाइटल का भी खुलासा कर दिया है. टीजर से पता चलता है कि इस फिल्म का नाम 'ड्रैगन' होगा. इस फिल्म का हिस्सा अनिल कपूर भी हैं. टीजर में उनकी झलक देखने को मिल रही है.

जूनियर एनटीआर का दिख रहा दमदार लुक

इस टीजर वीडियो में जूनियर एनटीआर का लुक काफी दमदार नजर आ रहा है. ऐसा मालूम हो रहा है कि यह फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है और इसके जरिए जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की तैयारी बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने की है. दरअसल, कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि जूनियर एनटीआर के बर्थडे के मौके पर मेकर्स फिल्म की पहली झलक दिखाएंगे. मेकर्स लगातार सोशल मीडिया के जरिए इसका प्रमोशन कर रहे थे. अब टीजर हर किसी के सामने है. नीचे देखें टीजर का वीडियो-

Add Zee News as a Preferred Source

जन्मदिन पर मेकर्स ने रिलीज किया टीजर

आज 20 मई को जूनियर एनटीआर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. वह 43 साल के हो चुके हैं. जन्मदिन से कुछ मिनट पहले ही इस फिल्म की टीजर वीडियो जारी की गई है. 19 मई की रात मेकर्स ने टीजर रिलीज किया, जो आते ही सोशल मीडिया पर छा गया. अब फैंस टीजर देखने के बाद इस फिल्म के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं.

कब रिलीज होगी जूनियर एनटीआर की फिल्म?

सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की इस फिल्म की रिलीज डेट पहले से ही अनाउंस है. फिल्म सिनेमाघरों में 11 जून 2027 को दस्तक देगी. यानी अभी फिल्म रिलीज होने में एक साल से भी ज्यादा का समय है और मेकर्स ने अभी से फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया है. मेकर्स ने अभी से फिल्म को लेकर फैंस के बीच माहौल बनाने का काम शुरू कर दिया है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Jr NTRPrashanth NeelDragon Film

Trending news

चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना पति के साथ बड़ी क्रूरता... HC का फैसला
High court
चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना पति के साथ बड़ी क्रूरता... HC का फैसला
मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? गर्मी पर आ गई चेतावनी
Monsoon 2026
मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? गर्मी पर आ गई चेतावनी
दिल्ली की सत्ता से BJP को बाहर कर देंगे... हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर
CM Mamata Banerjee
दिल्ली की सत्ता से BJP को बाहर कर देंगे... हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
Jammu Kashmir
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
West Bengal
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
जब सिलीगुड़ी पहुंचेगी बुलेट ट्रेन, चिकन नेक की ओर आंख उठाकर न देखेगा बांग्लादेश-चीन
Bullet train
जब सिलीगुड़ी पहुंचेगी बुलेट ट्रेन, चिकन नेक की ओर आंख उठाकर न देखेगा बांग्लादेश-चीन
कोलकाता से हटेगी 'आधे धड़' वाली मूर्ति, इस खास स्टैच्यू पर क्यों चलने जा रहा बुलडोजर
kolkata
कोलकाता से हटेगी 'आधे धड़' वाली मूर्ति, इस खास स्टैच्यू पर क्यों चलने जा रहा बुलडोजर
'58 करोड़ जनधन खाते क्या उद्योगपतियों के लिए हैं?'...कांग्रेस पर बरसीं वित्तमंत्री
Nirmala Sitharaman
'58 करोड़ जनधन खाते क्या उद्योगपतियों के लिए हैं?'...कांग्रेस पर बरसीं वित्तमंत्री
ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन! 17 ठिकानों को लेकर 'बुलडोजर अल्टीमेटम'
Abhishek Banarjee
ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन! 17 ठिकानों को लेकर 'बुलडोजर अल्टीमेटम'
बंगाल: OBC आरक्षण पर BJP ने कर दिया खेल, TMC का फैसला पलटा; 2010 वाला फार्मूला लागू
West Bengal
बंगाल: OBC आरक्षण पर BJP ने कर दिया खेल, TMC का फैसला पलटा; 2010 वाला फार्मूला लागू