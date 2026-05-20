जूनियर एनटीआर के बर्थडे पर बड़ा धमाका, 'ड्रैगन' का टीजर रिलीज, फर्स्ट लुक देख फैंस एक्साइटेड; क्या 2027 की बनेगी सबसे बड़ी हिट?

Jr. NTR Upcoming Movie: केजीएफ और सालार जैसी बड़ी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर प्रशांत नील पैन इंडिया स्टार जूनियर एनटीआर के साथ एक फिल्म लेकर आने वाले हैं. जब से दोनों ने कोलैबोरेट किया है, तब से लगातार फिल्म की चर्चा हो रही है. फिल्म की रिलीज डेट पहले से ही अनाउंस की गई है. वहीं अब मेकर्स ने फिल्म की पहली झलक फैंस को दिखा दी है. प्रशांत नील और एनटीआर की इस अपकमिंग फिल्म का टीजर वीडियो जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही फिल्म के टाइटल का भी खुलासा कर दिया है. टीजर से पता चलता है कि इस फिल्म का नाम 'ड्रैगन' होगा. इस फिल्म का हिस्सा अनिल कपूर भी हैं. टीजर में उनकी झलक देखने को मिल रही है.

जूनियर एनटीआर का दिख रहा दमदार लुक

इस टीजर वीडियो में जूनियर एनटीआर का लुक काफी दमदार नजर आ रहा है. ऐसा मालूम हो रहा है कि यह फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है और इसके जरिए जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की तैयारी बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने की है. दरअसल, कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि जूनियर एनटीआर के बर्थडे के मौके पर मेकर्स फिल्म की पहली झलक दिखाएंगे. मेकर्स लगातार सोशल मीडिया के जरिए इसका प्रमोशन कर रहे थे. अब टीजर हर किसी के सामने है. नीचे देखें टीजर का वीडियो-

Add Zee News as a Preferred Source

जन्मदिन पर मेकर्स ने रिलीज किया टीजर

आज 20 मई को जूनियर एनटीआर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. वह 43 साल के हो चुके हैं. जन्मदिन से कुछ मिनट पहले ही इस फिल्म की टीजर वीडियो जारी की गई है. 19 मई की रात मेकर्स ने टीजर रिलीज किया, जो आते ही सोशल मीडिया पर छा गया. अब फैंस टीजर देखने के बाद इस फिल्म के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं.

कब रिलीज होगी जूनियर एनटीआर की फिल्म?

सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की इस फिल्म की रिलीज डेट पहले से ही अनाउंस है. फिल्म सिनेमाघरों में 11 जून 2027 को दस्तक देगी. यानी अभी फिल्म रिलीज होने में एक साल से भी ज्यादा का समय है और मेकर्स ने अभी से फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया है. मेकर्स ने अभी से फिल्म को लेकर फैंस के बीच माहौल बनाने का काम शुरू कर दिया है.