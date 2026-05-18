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Hindi Newsबॉलीवुडरिलीज से पहले ही ब्लॉकबस्टर बनी ‘दृश्यम 3’, केरल में प्री-सेल्स में रचा इतिहास; एडवांस बुकिंग में टूटेगा ‘L2: Empuraan’ का रिकॉर्ड!

रिलीज से पहले ही ब्लॉकबस्टर बनी ‘दृश्यम 3’, केरल में प्री-सेल्स में रचा इतिहास; एडवांस बुकिंग में टूटेगा ‘L2: Empuraan’ का रिकॉर्ड!

Mohanlal Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म को रिलीज होने में अभी 4 दिन बाकी हैं और इसने एडवांस बुकिंग में धमाल मचा दिया है. 'दृश्यम 3' ने प्री-टिकट सेल्स में ही करोड़ों का कलेक्शन कर डाला है और केरल के इतिहास में प्री-सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 'दृश्यम 3' दुनियाभर में अब तक करोड़ों का कलेक्शन कर चुकी है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 18, 2026, 07:26 AM IST
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रिलीज से पहले ही ब्लॉकबस्टर बनी ‘दृश्यम 3’, केरल में प्री-सेल्स में रचा इतिहास; एडवांस बुकिंग में टूटेगा ‘L2: Empuraan’ का रिकॉर्ड!

Mohanlal Drishyam 3 Advance Booking: मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की मोस्ट अवेटेड पॉपुलर फ्रेंचाइजी फिल्म 'दृश्यम 3' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. क्राइम थ्रिलर 'दृश्यम 3' को रिलीज होने में अभी 4 दिन बाकी हैं और इसे लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. जीतू जोसेफ के निर्देशन में बनी फिल्म 'दृश्यम 3' में मोहनलाल एक बार फिर जॉर्ज कुट्टी के किरदार में वापसी कर रहे हैं और शायद यह उनकी आखिरी वापसी हो. यह फिल्म 21 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. हालांकि, पहले यह फिल्म अप्रैल की शुरुआत में बड़े पर्दे पर आने वाली थी, लेकिन विवाद की वजह से इसकी रिलीज में देरी हुई. इस फ्रेंचाइजी के आखिरी हिस्से के लिए एडवांस बुकिंग रिलीज से काफी पहले ही शुरू हो गई थी और विदेशों में इसकी प्री-सेल्स के आंकड़े पहले से ही बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच चुके हैं. फिल्म केरल में एडवांस बुकिंग के मामले में सबसे आगे है, जिसके बाद तेलुगू भाषी राज्यों और कर्नाटक का नंबर आता है.

फिल्म रिलीज में अभी 4 दिन बाकी

'दृश्यम 3' की रिलीज में अभी भी 4 दिन बाकी हैं, फिर भी ज्यादा से ज्यादा शोज के लिए एडवांस बुकिंग खुल रही है और हर घंटे फैंस टिकट बुक कर रहे हैं. ऐसे में उम्मीद है कि पहले दिन की कमाई मोलिवुड के इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो सकती है. 'दृश्यम 3' पहले ही मोहनलाल की ऐसी फिल्म बन गई है, जिसने अपनी एडवांस बुकिंग से 10 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विदेशों में भी धमाल

वहीं, इस लिस्ट में दूसरी फिल्म साल 2018 में आई ओडियन, साल 2021 में आई मरक्कर, साल 2025 में आई L2: एम्पूरान और साल 2026 में आई पैट्रियट शामिल हैं. 'दृश्यम 3' ने रिलीज के पहले दिन के लिए दुनियाभर में एडवांस बुकिंग में अब तक 14 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया है. वहीं, घरेलू बॉक्स ऑफिस पर केरल प्री-सेल्स में सबसे आगे है, जहां 4.50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हुई है. इसमें फैन शोज भी शामिल हैं. विदेशों में GCC एडवांस बुकिंग में सबसे आगे है, जहां फिल्म ने $430K+ यानी 4.12 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

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जल्द टूटेगा इन फिल्मों का रिकॉर्ड!

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों आंकड़ों को मिलाकर, मोहनलाल की ममूटी के साथ आई हालिया फिल्म पैट्रियट ने दुनियाभर में एडवांस बुकिंग से जबरदस्त ₹21.25 करोड़ की कमाई की है. उम्मीद है कि 'दृश्यम 3' जल्द ही इस फिल्म को पीछे छोड़ देगी. L2: एम्पूरान किसी भी मोलिवुड फिल्म की प्री-सेल्स चार्ट में सबसे आगे है. इसने भारत में ₹18.15 करोड़ और विदेशों में लगभग ₹34.15 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिससे ओपनिंग वीकेंड का कुल आंकड़ा ₹52.3 करोड़ से ज्यादा हो गया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मोहनलाल के जन्मदिन पर होगी रिलीज

'दृश्यम 3' की जबरदस्त एडवांस बुकिंग परफॉर्मेंस 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी को दर्शाती है, जो भारतीय सिनेमा की सबसे मशहूर थ्रिलर फिल्मों में से एक बनी हुई है. 'दृश्यम 3' का पहला शो सुबह 8 बजे शुरू होगा. दिलचस्प बात यह है कि ये रिलीज मोहनलाल के 66वें जन्मदिन के मौके पर हो रही है, जिससे मलयालम सुपरस्टार के फैंस के लिए यह बेहद खास मौका बन गया है. फिल्म को सेंसर बोर्ड ने U/A 13+ सर्टिफिकेशन दिया है और फिल्म का रनटाइम 156 मिनट है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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