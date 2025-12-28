Advertisement
trendingNow13056411
Hindi Newsबॉलीवुड100 करोड़ फीस लेने वाले सलमान ने महज 1 रुपए में की मूवी, जब पूरी इंडस्ट्री ने किया किनारा, तब ‘भाई जान’ बने सहारा

100 करोड़ फीस लेने वाले सलमान ने महज 1 रुपए में की मूवी, जब पूरी इंडस्ट्री ने किया किनारा, तब ‘भाई जान’ बने सहारा

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने हाल ही में अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है, जो की बड़ी धूम-धाम से मनाया गया था. वहीं सलमान इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे कलाकार हैं जो सबसे ज्यादा फीस लेते हैं. वो हर फिल्म के लिए लगभग 100 करोड़ से ज्यादा चार्ज करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2000 के दशक में बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में से एक बनने के बाद भी, उन्होंने इस एक फिल्म को मात्र 1 रुपए में साइन किया था. आइए जानते हैं उस फिल्म के बारे में

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 28, 2025, 03:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

100 करोड़ फीस लेने वाले सलमान ने महज 1 रुपए में की मूवी, जब पूरी इंडस्ट्री ने किया किनारा, तब ‘भाई जान’ बने सहारा

साल 2024 में प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह की फिल्म ‘फिर मिलेंगे’ रिलीज हुई थी, जिसमें आभिषेक बच्चन और शिल्पा शेट्टी नजर आए थे. वहीं इस फिल्म सलमान खान ने भी एक अहम किरदार निभाया था. मगर क्या आप जानते हैं कि सलमान ने इस फिल्म में अपने किरदार के लिए सिर्फ 1 रुपया चार्ज किया था. इस फिल्म की कहानी एक बहुत ही अहम विषय के इर्द-गिर्द घूमती थी, जो HIV/AIDS पॉजिटिव है. एक ऐसा रोल जिसमें कोई हीरो वाला आर्क नहीं था, किसी भी प्रकार का कमर्शियल फायदा नहीं था और जिसका क्लाइमेक्स बहुत ही सैड था. सलमान ने रोहित का किरदार निभाया, जो HIV के साथ जी रहा एक आदमी था, जिसकी आखिर में फिल्म में मौत हो जाती है.

 

मात्र 1 रुपए में साइन की थी फिल्म
फिल्म ‘फिर मिलेंगे’ के डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान कहा, ‘सलमान खान ने मेरी एक फिल्म के लिए 1 रुपया चार्ज किया था और फिल्म के क्लाइमेक्स में वह सच में मर गए थे. एड्स के टॉपिक पर पूरे हिंदुस्तान की आबादी के लिए, खासकर युवाओं के लिए जागरूकता पैदा करना.मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि सिनेमा समाज का आईना है और साथ ही भारत और हर भारतीय की धड़कन है. उस समय और आज भी बॉलीवुड का सबसे बड़ा यूथ आइकन सलमान खान ही हैं.’

Add Zee News as a Preferred Source

सिर्फ सलमान खान ने फिल्म के लिए कहा हां
फिल्म निर्माता ने आगे कहा,’लेकिन सोचिए कि सलमान खान को एड्स पर बेस्ड फिल्म करने के लिए मनाना, जब वह भारत के रैंबो, टर्मिनेटर और सुपरमैन हैं. लीड एक्टर को एचआईवी हो जाता है और फिर वह क्लाइमेक्स में मर जाता है, यही कहानी थी. पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने मना कर दिया और तभी मैंने सलमान खान को फोन किया. सलमान क्लाइमेक्स में एचआईवी के कारण मर जाते हैं. जाहिर है, उनके फैंस खुश नहीं थे, लेकिन मैसेज पूरे देश तक पहुंच गया. इतनी इंटेंस फिल्म होने के बावजूद, ‘फिर मिलेंगे’ न सिर्फ सिनेमाघरों में रिलीज हुई, बल्कि सैटेलाइट, टेलीविजन, केबल, हर जगह दर्शकों तक पहुंची.’

फिल्म बॉक्स ऑफिस
सलमान खान, आभिषेक बच्चन और शिल्पा शेट्टी की फिल्म ‘फिर मिलेंगे’ बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमर्शियली फ्लॉप रही थी. फिल्म ने 5.50 करोड़ के बजट मात्र 5.43 करोड़ कमाए, लेकिन फिल्म ने दर्शकों पर एक गहरा असर डाला था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanShilpa ShettyAbhishek Bachchanfilm phir milenge

Trending news

'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
west bengal news in hindi
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
congress
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
digvijay singh
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
Shashi Tharoor
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
man ki baat 2025
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
Bangladesh news
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
digvijaya singh
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार