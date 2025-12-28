100 करोड़ फीस लेने वाले सलमान ने महज 1 रुपए में की मूवी, जब पूरी इंडस्ट्री ने किया किनारा, तब ‘भाई जान’ बने सहारा

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने हाल ही में अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है, जो की बड़ी धूम-धाम से मनाया गया था. वहीं सलमान इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे कलाकार हैं जो सबसे ज्यादा फीस लेते हैं. वो हर फिल्म के लिए लगभग 100 करोड़ से ज्यादा चार्ज करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2000 के दशक में बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में से एक बनने के बाद भी, उन्होंने इस एक फिल्म को मात्र 1 रुपए में साइन किया था. आइए जानते हैं उस फिल्म के बारे में
साल 2024 में प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह की फिल्म ‘फिर मिलेंगे’ रिलीज हुई थी, जिसमें आभिषेक बच्चन और शिल्पा शेट्टी नजर आए थे. वहीं इस फिल्म सलमान खान ने भी एक अहम किरदार निभाया था. मगर क्या आप जानते हैं कि सलमान ने इस फिल्म में अपने किरदार के लिए सिर्फ 1 रुपया चार्ज किया था. इस फिल्म की कहानी एक बहुत ही अहम विषय के इर्द-गिर्द घूमती थी, जो HIV/AIDS पॉजिटिव है. एक ऐसा रोल जिसमें कोई हीरो वाला आर्क नहीं था, किसी भी प्रकार का कमर्शियल फायदा नहीं था और जिसका क्लाइमेक्स बहुत ही सैड था. सलमान ने रोहित का किरदार निभाया, जो HIV के साथ जी रहा एक आदमी था, जिसकी आखिर में फिल्म में मौत हो जाती है.
मात्र 1 रुपए में साइन की थी फिल्म
फिल्म ‘फिर मिलेंगे’ के डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान कहा, ‘सलमान खान ने मेरी एक फिल्म के लिए 1 रुपया चार्ज किया था और फिल्म के क्लाइमेक्स में वह सच में मर गए थे. एड्स के टॉपिक पर पूरे हिंदुस्तान की आबादी के लिए, खासकर युवाओं के लिए जागरूकता पैदा करना.मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि सिनेमा समाज का आईना है और साथ ही भारत और हर भारतीय की धड़कन है. उस समय और आज भी बॉलीवुड का सबसे बड़ा यूथ आइकन सलमान खान ही हैं.’
सिर्फ सलमान खान ने फिल्म के लिए कहा हां
फिल्म निर्माता ने आगे कहा,’लेकिन सोचिए कि सलमान खान को एड्स पर बेस्ड फिल्म करने के लिए मनाना, जब वह भारत के रैंबो, टर्मिनेटर और सुपरमैन हैं. लीड एक्टर को एचआईवी हो जाता है और फिर वह क्लाइमेक्स में मर जाता है, यही कहानी थी. पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने मना कर दिया और तभी मैंने सलमान खान को फोन किया. सलमान क्लाइमेक्स में एचआईवी के कारण मर जाते हैं. जाहिर है, उनके फैंस खुश नहीं थे, लेकिन मैसेज पूरे देश तक पहुंच गया. इतनी इंटेंस फिल्म होने के बावजूद, ‘फिर मिलेंगे’ न सिर्फ सिनेमाघरों में रिलीज हुई, बल्कि सैटेलाइट, टेलीविजन, केबल, हर जगह दर्शकों तक पहुंची.’
फिल्म बॉक्स ऑफिस
सलमान खान, आभिषेक बच्चन और शिल्पा शेट्टी की फिल्म ‘फिर मिलेंगे’ बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमर्शियली फ्लॉप रही थी. फिल्म ने 5.50 करोड़ के बजट मात्र 5.43 करोड़ कमाए, लेकिन फिल्म ने दर्शकों पर एक गहरा असर डाला था.
