21वें बर्थडे पर राशा थडानी का खास अंदाज, पैपराजी संग किया सेलिब्रेट, वीडियो वायरल

Rasha Thadani Birthday Celebration: बॉलीवुड एक्ट्रेस राशा थडानी ने अपना 21वां जन्मदिन बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. उन्होंने पैपराजी संग छोटा-सा सेलिब्रेशन किया, जिसके वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.
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Rasha Thadani Birthday Celebration: बॉलीवुड एक्ट्रेस राशा थडानी ने 16 मार्च को अपना 21वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. खास बात यह रही कि इस मौके पर एक्ट्रेस ने पैपराजी के साथ छोटा-सा सेलिब्रेशन किया, जिसके वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. बर्थडे सेलिब्रेशन की शाम राशा अपनी मां रवीना टंडन के साथ नजर आईं.
इस दौरान रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ब्लैक कलर के आउटफिट में बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस नजर आई थीं. उनके लुक ने हर किसी का ध्यान खींच लिया था. वहीं उनकी मां और एक्ट्रेस रवीना टंडन महरून कलर की ड्रेस पहने नजर आईं और खूबसूरती से आग लगा दी. मां-बेटी की जोड़ी ने हर किसी का ध्यान खींच लिया.
वहीं सोशल मीडिया पर राशा थडानी के बर्थडे सेलिब्रेशन के कुछ वीडियोज तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें राशा सबसे पहले केक काटकर अपनी मां रवीना को खिलाती हैं और फिर वहां मौजूद पैपराजी को भी प्यार से केक ऑफर करती हैं. हसीना के इस अंदाज को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं.
बता दें कि एक्ट्रेस रवीना टंडन ने अपनी बेटी राशा थडानी को सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के लिए एक इमोशनल नोट शेयर किया. उन्होंने कुछ खास तस्वीरें शेयर करते कीं, जिनमें परिवार के साथ बिताए यादगार पल और बचपन की यादें शामिल थीं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा 'मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें 21वें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ लिख सकती हूं, लेकिन वह सब मैं तुम्हे सामने ही कहूंगी.'
वहीं राशा थडानी के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस अपकमिंग फिल्म 'लाइक लाइका' में नजर आ सकती हैं. इस फिल्म में उनके अपोजिट एक्टर अभय वर्मा नजर आ सकते हैं. हसीना ने साल 2025 में अभिषेक कपूर की एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'आजाद' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
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