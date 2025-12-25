21 साल बाद फिर स्क्रीन पर लगेगी आग! जब अक्षय-रवीना करेंगे कमबैक, 2026 की इस फिल्म में साथ आएंगे नजर, फैंस को बेसब्री से इंतजार

खिलाड़ी कुमार और रवीना टंडन ने ‘टिप टिप बरसा पानी’ गाने में अपनी जबरदस्त केमिस्ट्री से स्क्रीन पर आग लगा दी थी. इस गाने के बाद से इंडस्ट्री के सभी फिल्ममेकर्स में दोनों को कास्ट करने की होड़ लग गई थी. वहीं इस कपल की सिजलिंग केमिस्ट्री फैंस को भी काफी इंप्रेस्वि लगी थी. लेकिन साल 1994 में फिल्म ‘मोहरा’ के बाद इस जोड़ी को एक साथ साल 2004 में फिल्म पुलिस फोर्स में देखा गया था.

इस फिल्म में आएंगे नजर अक्की और रवीना

लेकिन अब 21 साल बाद अक्षय कुमार और रवीना टंडन फिर से बड़े पर्दे पर एक साथ धमाका करने आ रहे हैं. दरअसल कोरियोग्राफर और फिल्म प्रोड्यूसर अहमद खान की फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ में ये जोड़ी नजर आने वाली है. हालाकिं इस फिल्म में कई स्टार और भी हैं, जिसमें संजय दत्त, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, मानुषी छिल्लर, तुषार कपूर और जॉनी लिवर जैसे बड़े कलाकारों का नाम शामिल है.

21 साल बाद फिर साथ दिखेंगे अक्की-रवीना

अहमद खान की ये फिल्म ‘वेलकम’ का तीसरा भाग है, जो कि साल 2026 के शुरुआती माह मार्च-अप्रैल में सिनेमाघरों में देखने को मिल सकती है. इस फिल्म में आपको भरपूर ड्रामा के साथ एक्शन सीन भी देखने को मिलेंगे. वहीं बात करें अक्षय कुमार और रवीना टंडन की तो 90 के दशक में इस जोड़ी का हर कोई दीवाना था और उनका गाना ‘टिप टिप बरसा पानी’ आज भी हर प्ले लिस्ट का हिस्सा है. ये कपल पर्दे के साथ-साथ रियल लाइफ में भी एक दूसरे के साथ अपनी केमिस्ट्री बना चुका था. लेकिन फिर किसी वजह से दोनों ने एक दसरे से दूरियां बना लीं और अलग-अलग पार्टनर के साथ लाइफ में आगे बढ़ गए. मगर साल 2004 में फिल्म ‘पुलिस फोर्स’ ,से दोनों ने पर्दे पर वापसी की थी, जिसके बाद अब 21 साल बाद इस जोड़ी को फिर से कैमरा पर देखने के लिए फैंस के बीच एक्साइटमेंट साफ-साफ देखी जा सकती है.