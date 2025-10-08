अमिताभ बच्चन संग 'झुंड' में काम कर चुके एक्टर बाबू रवि सिंह छेत्री की बेरहमी से हत्या, दोस्त ने तार से बांधकर उतारा मौत के घाट

Jhund Actor Babu Ravi Singh Chhetri Murder: दीवाली से पहले बॉलीवुड से शॉकिंग खबर है.अमिताभ बच्चन की फिल्म 'झुंड' में नजर आने वाले सितारे बाबू रवी सिंह छेत्री का मर्डर हो गया है. पीटीआई के मुताबिक बाबी रवि को उनके दोस्त के बीच शराब के नशे में हुए झगड़े के बाद दोस्त की हत्या कर दी. हत्या करने वाले दोस्त का की पहचान हो गई है. 20 साल के इस आरोपी का नाम ध्रुव लाल बहादुर साहू है.

देर रात सुनसान जगह पर की हत्या

रवि को लोग प्रियांशू नाम से भी जानते हैं. 21 साल के एक्टर की मौत की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है. पुलिस के मुताबिक प्रियांशू और ध्रुव दोनो दोस्त थे और एक साथ शराब पी रहे थे. मंगलवार की देर रात ये दोनों दोस्त ध्रुव की बाइक पर बैठकर एक सुनसान इलाके जरीपटका गए और वहां पर शराब पी. लेकिन, कुछ देर बाद यानी की देर रात करीबन 3 बजे प्रियांशू घायल अवस्था में स्थानीय लोगों को मिला. इसके बाद पुलिस को तुरंत इसकी जानकारी दी.

पुरानी रंजिश की वजह से ली जान

सूचना मिलते ही जरीपटका पुलिस मौके पर पहुंचीं और घायल एक्टर को पास के मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां पर जांच के बाद एक्टर को मृत घोषित कर दिया.पुलिस को छानबीन में पता चला कि प्रियांशू हादसे वाले दिन अपने दोस्त के घर गया हुआ था. दोनों ने खूब शराब पी. दोनों के बीच किसी पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा शुरू हुआ. बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुस्से में आकर प्रियांशू यानी कि रवि के दोस्त ने उसे तार से बांध दिया. लोहे की छड़, लाठी और धारधार हथियारों से उस पर हमला किया.