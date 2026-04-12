4 मिनट 31 सेकंड का वो सुपरहिट गाना... जिसे 20 मिनट में दोबारा करना पड़ा था रिकॉर्ड, आज बन चुका है हर किसी का फेवरेट

Kunal Ganjawala Superhit Song: ‘भीगे होंठ तेरे’, ‘तुमसे प्यार हो गया’ और ‘दिल ना दिया’ जैसे गानों से अपनी दमदार पहचान बनाने वाले फेमस सिंगर कुणाल गांजावाला ने हाल ही में सलमान खान और करीना कपूर की फिल्म ‘क्योंकि’ के सबसे फेमस रोमांटिक गाने ‘दिल कह रहा है’ से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. उन्होंने बताया कि ये गाना बहुत जल्दी रिकॉर्ड हो गया था. आमतौर पर गानों को रिकॉर्ड करने में काफी समय लगता है, लेकिन इस गाने के साथ ऐसा नहीं हुआ.

कुणाल ने बताया कि उस दिन स्टूडियो में सब कुछ बहुत जल्दी-जल्दी हुआ और माहौल भी थोड़ा मजेदार था. यही वजह है कि इस गाने के पीछे की कहानी आज भी लोगों को चौंका देती है. कुणाल ने बताया कि जब उन्हें ये गाना गाने के लिए कहा गया, तब उन्हें इसके बोल SMS के जरिए मिले थे. उस समय वो स्टूडियो में ही मौजूद थे. तभी उन्हें सिंगर-कंपोजर हिमेश रेशमिया का फोन आया. उस वक्त हिमेश किसी और काम में बिजी थे, इसलिए उनके पिता ही स्टूडियो में सब कुछ संभाल रहे थे.

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पहली बार में पसंद नहीं आया था गाना

कुणाल ने बताया कि उस समय हालात थोड़े अलग थे, लेकिन काम रुकने वाला नहीं था. सब लोग अपने-अपने तरीके से गाने को पूरा करने में लगे हुए थे. कुणाल ने आगे बताया कि हिमेश ने फोन पर उन्हें साफ कहा था कि इस गाने में वही फील चाहिए, जो ‘हम दम सुनियो रे’ में थी. उन्होंने कहा था, ‘ये गाना सलमान भाई के लिए है, इसमें वही रोमांटिक और यंग वाइब आनी चाहिए’. इस बात को ध्यान में रखते हुए कुणाल ने अपनी आवाज में उसी तरह का इमोशन डालने की कोशिश की.

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20 मिनट में दोबारा करना पड़ा था रिकॉर्ड

उन्होंने कहा कि उस समय ज्यादा सोचने का मौका नहीं था, बस फील के साथ गाना था और वही उन्होंने किया. जब गाना पहली बार रिकॉर्ड हो गया, तो बाद में हिमेश खुद स्टूडियो पहुंचे. उन्होंने गाना सुना और अपने पिता से कहा, ‘डैड, ये वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता था. शायद आप मेरी बात समझ नहीं पाए’. इसके बाद फिर से गाने पर काम शुरू हुआ. हालांकि, इस बार ज्यादा समय नहीं लगा. पूरी टीम ने मिलकर बहुत जल्दी गाने को दोबारा रिकॉर्ड किया और करीब 15-20 मिनट में ही फाइनल वर्जन तैयार हो गया.

टीम अच्छी हो तो आसान हो जाता है हर काम

कुणाल ने कहा कि हिमेश को हमेशा से पता होता है कि उन्हें अपने गाने में क्या चाहिए. उनके दिमाग में पहले से एक साफ तस्वीर होती है. यही वजह है कि वो गानों को लेकर बहुत क्लियर रहते हैं. कुणाल ने इस पूरे एक्सपीरियंस को मजेदार और यादगार बताया. उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी में गाना बनाना आसान नहीं होता, लेकिन जब टीम अच्छी हो तो काम आसान लगने लगता है. इस गाने के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. फिल्म ‘क्योंकि’ की बात करें तो इसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था.

आज बन चुका है हर किसी का फेवरेट

फिल्म में सलमान खान और करीना कपूर लीड रोल में नजर आए थे. इसके अलावा जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, रिमी सेन और ओम पुरी जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में थे. फिल्म की कहानी एक मानसिक अस्पताल के मरीज आनंद और डॉक्टर तन्वी के रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है. ये फिल्म इमोशनल थी और दर्शकों को एक अलग तरह की कहानी देखने को मिली थी, जो आज भी लोगों को याद है. इस फिल्म के सभी गानों को खूब पसंद किया गाय था और आज भी वे लाखों लोगों के फेवरेट हैं.