Advertisement
trendingNow13221793
Hindi Newsबॉलीवुड1 एक्शन सीन के लिए फूंका 21000 हजार लीटर पेट्रोल, संजय दत्त-सलमान खान ने तोड़ा ‘जेम्स बॉन्ड’ का रिकॉर्ड

1 एक्शन सीन के लिए फूंका 21000 हजार लीटर पेट्रोल, संजय दत्त-सलमान खान ने तोड़ा ‘जेम्स बॉन्ड’ का रिकॉर्ड

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और संजय दत्त एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार हैं. इस बार दोनों किसी बॉलीवुड फिल्म में नहीं, बल्कि इंटरनेशनल अरब एक्शन फिल्म ‘7 Dogs’ में नजर आने वाले हैं.  इस हाई बजट और खतरनाक एक्शन सीन्स से भरी ये फिल्म रिलीज से पहले ही दुनियाभर में खबरों में छाई हुई है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 18, 2026, 09:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 एक्शन सीन के लिए फूंका 21000 हजार लीटर पेट्रोल, संजय दत्त-सलमान खान ने तोड़ा ‘जेम्स बॉन्ड’ का रिकॉर्ड

सलमान खान और संजय दत्त की ये अरब फिल्म करीब 40 मिलियन डॉलर यानी लगभग 340 करोड़ रुपये के बजट में बनाई जा रही है, जो अरब सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है. इस फिल्म को सऊदी अरब के सपोर्ट से बनाया गया है और इसे बड़े लेवल पर इंटरनेशनल स्टेज पर रिलीज करने की तैयारी है. '7 डॉग्स’ फिल्म का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर जोड़ी आदिल एल अरबी और बिलाल फल्ला ने किया है. यही जोड़ी हॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर सीरीज ‘Bad Boys’ की फिल्में भी बना चुकी है. ऐसे में उम्मीद है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन और बड़े विजुअल्स देखने को मिलेंगे. 

क्या है फिल्म की कहानी?
‘7 डॉग्स’ की कहानी मिडिल ईस्ट में सेट की गई है. फिल्म में मिस्र के सुपरस्टार अहमद एज इंटरपोल अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि करीम अब्देल अजीज एक खतरनाक क्राइम बॉस बने हैं. दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, लेकिन एक बेहद खतरनाक डॉग्स और बड़े हथियार नेटवर्क को रोकने के लिए उन्हें साथ आना पड़ता है. फिल्म में जासूसी, अपराध, पीछा, धमाके और बड़े लेवल के एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे. खास बात ये है कि मेकर्स ने फिल्म को ज्यादा रियल दिखाने के लिए CGI यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स का कम इस्तेमाल किया है.

असली धमाकों से शूट हुए सीन
इन दिनों ज्यादातर फिल्मों में VFX और CGI का इस्तेमाल होता है, लेकिन ‘7 डॉग्स’ के मेकर्स ने असली सेट्स, लाइव स्टंट और रियल एक्सप्लोजन का सहारा लिया है. फिल्म की शूटिंग रियाद के Al-Hosn Big Time Studios में की गई, जहां बड़े-बड़े एक्शन सेट तैयार किए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

तोड़ा ‘जेम्स बॉन्ड’ का रिकॉर्ड
फिल्म का सबसे मोस्ट पॉपुलर हिस्सा उसका विस्फोट वाला सीन है, जिसने जेम्स बॉन्ड की ‘स्पेक्टर’ और ‘नो वन टू डाई’ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. खबरों के मुताबिक, इस एक्शन सीन में 170 टन TNT के बराबर धमाका किया गया. इसके लिए 405 किलो से ज्यादा विस्फोटक चीजों, 21,000 लीटर पेट्रोल और हजारों मीटर डेटोनेशन कॉर्ड का इस्तेमाल हुआ. इतना ही नहीं, सीन को और खतरनाक और असली दिखाने के लिए लगभग 20 टन मिट्टी उड़ाई गई और कई ट्रक और गाड़ी पूरी तरह तबाह कर दिए गए. 

सलमान-संजय दत्त की झलक से फैंस एक्साइटेड
फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का स्पेशल अपीयरेंस है, लेकिन प्रमोशनल वीडियो में उनकी झलक ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट काफी बढ़ा दी है. दोनों स्टार्स को काफी लंबे समय बाद एक साथ देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं इस फिल्म में हॉलीवुड स्टार मोनिका बेलुची भी नजर आएंगी. 

fallback

कब रिलीज होगी फिल्म?
‘7 डॉग्स’ 27 मई को सऊदी अरब, मिस्र और मिडिल ईस्ट के देशों में रिलीज होगी. इंडिया में फिल्म 28 मई को सिनेमाघरों में आएगी, जबकि तुर्की में इसे 25 जून को रिलीज किया जाएगा. इसके अलावा, 19 और 20 मई को IMAX प्रीव्यू शो भी होस्ट किए जाएंगे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanSanjay Dutt

Trending news

दिन में लू के थपेड़े, 45 डिग्री वाला टॉर्चर? रात में भी न मिलेगा चैन, IMD ने चेताया
weather update
दिन में लू के थपेड़े, 45 डिग्री वाला टॉर्चर? रात में भी न मिलेगा चैन, IMD ने चेताया
दंगाई ये समझ लें, बंगाल में एक्शन हुआ तो छोडे़ंगे नहीं, हिंसा पर सख्त हुए CM सुवेंदु
West Bengal
दंगाई ये समझ लें, बंगाल में एक्शन हुआ तो छोडे़ंगे नहीं, हिंसा पर सख्त हुए CM सुवेंदु
'इंस्टाग्राम से बच्चों को भरमाकर बन गए CM...', थलापति विजय पर DMK चीफ स्टालिन का तंज
Tamil Nadu politics
'इंस्टाग्राम से बच्चों को भरमाकर बन गए CM...', थलापति विजय पर DMK चीफ स्टालिन का तंज
क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी
mastani
क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी
अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं, रूसी तेल खरीद पर भारत का क्लियर मैसेज
crude oil
अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं, रूसी तेल खरीद पर भारत का क्लियर मैसेज
भारत का ये शहर है तरबूज कैपिटल, देशभर को यहीं से मिलता है मीठा-रसीला Watermelon
India popular dish
भारत का ये शहर है तरबूज कैपिटल, देशभर को यहीं से मिलता है मीठा-रसीला Watermelon
शांत दिखने वाले हाथियों का ऐसा रौद्र रूप! गुस्से का शिकार बनी महिला पर्यटक
elephant fight
शांत दिखने वाले हाथियों का ऐसा रौद्र रूप! गुस्से का शिकार बनी महिला पर्यटक
कश्मीर में घुसपैठ का अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट्स पर नजर; आंतकियों पर काल बनकर टूटी सेना
Jammu Kashmir
कश्मीर में घुसपैठ का अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट्स पर नजर; आंतकियों पर काल बनकर टूटी सेना
खुद को बताता था पीएम का करीबी और ठग लिए करोड़ों, 3 साल बाद SC ने दी जमानत; लेकिन...
Supreme Court News
खुद को बताता था पीएम का करीबी और ठग लिए करोड़ों, 3 साल बाद SC ने दी जमानत; लेकिन...
जमीन बनी भट्टी, हवा भी दहक रही... 45 डिग्री के टॉर्चर में शरीर क्या-क्या झेल रहा?
weather update
जमीन बनी भट्टी, हवा भी दहक रही... 45 डिग्री के टॉर्चर में शरीर क्या-क्या झेल रहा?