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Hindi NewsबॉलीवुडMet Gala 2026: 15000 बबल वाली ड्रेस का सीक्रेट आउट... कैसे चलते-चलते निकल रहे थे बुलबुले? 22 साल की मॉडल ने खोला राज

Met Gala 2026: 15000 बबल वाली ड्रेस का सीक्रेट आउट... कैसे चलते-चलते निकल रहे थे बुलबुले? 22 साल की मॉडल ने खोला राज

Met Gala 2026: मेट गाला 2026 में एलीन गु का यूनिक ‘बबल ड्रेस’ लुक सोशल मीडिया पर छा गया. इस ड्रेस से चलते समय असली बुलबुले निकलते दिखाई दिए, जिसने सभी को हैरान कर दिया. फैशन और टेक्नोलॉजी के इस जबरदस्त मेल को लोग इवेंट का सबसे क्रिएटिव लुक बता रहे हैं. आखिर इस ड्रेस में ऐसा क्या खास था और कैसे अपने आप बबल निकल रहे थे, चलिए बताते हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 07, 2026, 06:27 AM IST
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Met Gala 2026 Eileen Gu Bubble Look
Met Gala 2026 Eileen Gu Bubble Look

Met Gala 2026 Eileen Gu Bubble Look: मेट गाला 2026 इस बार सिर्फ फैशन नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का भी सबसे बड़ा मंच बन गया. दुनियाभर के बड़े सितारों ने अपने अलग-अलग अंदाज से लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 22 साल की एलीन गु के लुक की हुई. जैसे ही उन्होंने रेड कार्पेट पर एंट्री की, हर किसी की नजर उनकी ड्रेस पर टिक गई. उनकी ड्रेस किसी साइंस फिक्शन फिल्म के कॉस्ट्यूम जैसी लग रही थी. कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थीं और सोशल मीडिया पर उनके वीडियो कुछ ही मिनटों में वायरल होने लगे.

इस साल मेट गाला की थीम इंसानी शरीर की अंदरूनी बनावट और उसके अंदर मौजूद खाली जगहों से इंस्पायर थी. डिजाइनर्स ने साइंस और फैशन को मिलाकर बेहद अलग अंदाज में आउटफिट तैयार किए. कई सितारों के लुक में फ्यूचर और बॉडी स्ट्रक्चर की झलक देखने को मिली, लेकिन एलीन गु ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. उनका आउटफिट सिर्फ स्टाइलिश नहीं था, बल्कि उसमें खास टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया था. यही वजह रही कि सोशल मीडिया पर पूरी रात एलीन गु का नाम ट्रेंड करता रहा और उनके यूनिक लुक ने जमकर चर्चा बटोरी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कैसी थी एलीन गु की बबल ड्रेस? 

मेट गाला के रेड कार्पेट पर एलीन गु ने अपनी यूनिक ‘बबल ड्रेस’ से हर किसी का ध्यान खींच लिया. उनकी ड्रेस पर छोटे और बड़े ट्रांसपेरेंट बुलबुले लगे हुए थे, जिनमें शाइनी और रेनबो जैसा इफेक्ट नजर आ रहा था. उनका लुक किसी फैंटेसी दुनिया जैसा दिखाई दे रहा था. सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को तब हुई, जब उनके आउटफिट से असली बुलबुले भी निकलते दिखे. जैसे-जैसे एलीन आगे बढ़ रही थीं, वैसे-वैसे हवा में छोटे बुलबुले तैरने लगते थे. वहां मौजूद लोग लगातार वीडियो बनाते नजर आए. फैशन एक्सपर्ट्स ने भी इसे मेट गाला के सबसे यूनिक और फ्यूचरिस्टिक लुक्स में शामिल बताया.

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ड्रेस में छिपी थी खास टेक्नोलॉजी

इस ड्रेस की चर्चा सिर्फ इसके खूबसूरत डिजाइन की वजह से नहीं हुई, बल्कि इसकी अंदर लगी खास तकनीक ने भी लोगों को हैरान कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आउटफिट में करीब 15 हजार हाथ से तैयार किए गए कांच के बुलबुले लगाए गए थे. इन्हें एक खास तरीके से कपड़े पर फिट किया गया, ताकि लाइट पड़ते ही अलग तरह की चमक दिखाई दे. ड्रेस के अंदर माइक्रो प्रोसेसर और छोटा लिक्विड सिस्टम भी लगाया गया था, जो कंट्रोल तरीके से बुलबुले बाहर निकालता था. यही वजह है कि चलते समय ये ड्रेस लोगों को किसी मैजिकल इफेक्ट जैसी नजर आ रही थी. 

2550 घंटों में तैयार हुई ड्रेस

जब एलीन गु से इस आउटफिट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि इसे तैयार करने में करीब 2550 घंटे लगे. डिजाइनर्स की टीम ने लंबे समय तक इस कॉन्सेप्ट पर काम किया, ताकि फैशन और टेक्नोलॉजी को एक साथ दिखाया जा सके. ड्रेस को बहुत लाइटवेट और कम्फर्टेबल बनाने के लिए एडवांस फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया. एलीन ने इसे बेहद कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया और पूरे इवेंट में वह काफी सहज नजर आईं. सोशल मीडिया पर लोग ये देखकर भी हैरान थे कि इतनी इंट्रीके ड्रेस पहनने के बावजूद वे आसानी से चल पा रही थीं और उन्होंने पोज भी दिए.

सोशल मीडिया पर छाया बबल लुक

एलीन गु का ये लुक इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया. कुछ लोगों ने इसे ‘फैशन ऑफ फ्यूचर’ तक का नाम दे दिया, तो कई यूजर्स ने मजेदार मीम्स भी बनाए. कई लोगों को ये ड्रेस साबुन के बुलबुलों जैसी लगी, जबकि कुछ ने इसका कंपेरिजन हॉलीवुड फिल्मों के कॉस्ट्यूम से की. हालांकि, ज्यादातर लोगों को ये एक्सपेरिमेंट काफी पसंद आया. फैशन पेजों और डिस्कवर प्लेटफॉर्म पर एलीन गु की तस्वीरें लगातार शेयर की जा रही हैं. लोगों का कहना है कि मेट गाला जैसे इवेंट में अलग दिखना आसान नहीं होता, लेकिन एलीन ने ये काम शानदार तरीके से किया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कौन हैं एलीन गु? 

22 साल की एलीन गु सिर्फ फैशन की दुनिया का बड़ा नाम नहीं हैं, बल्कि वे एक मशहूर फ्रीस्टाइल स्कीयर और ओलंपिक खिलाड़ी भी हैं. कम उम्र में ही उन्होंने खेल और ग्लैमर दोनों जगह अपनी खास पहचान बना ली थी. बड़े-बड़े फैशन ब्रांड्स के साथ उनका नाम जुड़ चुका है और उनका स्टाइल हमेशा लोगों का ध्यान खींचता है. मेट गाला में भी हर साल उनका अलग और यूनिक लुक देखने को मिलता है. हालांकि, इस बार पहनी गई उनकी बबल ड्रेस सबसे ज्यादा चर्चा में रही. यही वजह है कि उनका ये यूनिक स्टाइल लोगों को लंबे समय तक याद रहने वाला है.

फैशन और टेक्नोलॉजी का नया ट्रेंड

‘मेट गाला 2026’ ने ये दिखा दिया कि आने वाले समय में फैशन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रहने वाला. अब डिजाइनर्स अपने आउटफिट्स में टेक्नोलॉजी, साइंस और डिजिटल इफेक्ट्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं. एलीन गु की वायरल बबल ड्रेस इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बनी. इस खास ड्रेस में चलते समय छोटे-छोटे बबल निकलते दिखाई दिए, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया. लोगों को ये लुक काफी अलग और फ्यूचर जैसा महसूस हुआ. यही वजह है कि ये आउटफिट सिर्फ एक ड्रेस नहीं बल्कि एक यूनिक एक्सपीरियंस बन गया. सोशल मीडिया पर अब भी लोग उनके इस यूनिक लुक की जमकर चर्चा कर रहे हैं.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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