22 साल पुराना वो टीवी शो, जिसके लिए एक्ट्रेस को छुपानी पड़ी अपनी असल पहचान, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी में पड़ा था रहना
Advertisement
trendingNow12904755
Hindi Newsबॉलीवुड

22 साल पुराना वो टीवी शो, जिसके लिए एक्ट्रेस को छुपानी पड़ी अपनी असल पहचान, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी में पड़ा था रहना

साल 2003 में टीवी सीरियल ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ खूब पॉपुलर हुआ, इसमें मोना सिंह ने लीड रोल निभाया था. यह सीरियल भी कोलंबियन सीरियल ‘यो सोय बेट्टी, ला फी’ की थीम पर बना था, बस इसे भारतीय दर्शकों के हिसाब से तैयार किया गया था.  

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 02:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

22 साल पुराना वो टीवी शो, जिसके लिए एक्ट्रेस को छुपानी पड़ी अपनी असल पहचान, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी में पड़ा था रहना

22 साल पहले टेलीविजन ने न केवल एक शो के साथ, बल्कि एक ऐसी प्रतिभा के आगमन के साथ क्रांति देखी, जिसने भारत में मनोरंजन जगत का ताना-बाना बदल दिया. हम बात कर रहे हैं मोना सिंह की, जिन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत प्रतिष्ठित शो जस्सी जैसी कोई नहीं से की थी. यह शो अपने आप में अभूतपूर्व था, लेकिन जिस चीज ने इसे अविस्मरणीय बनाया, वह थीं मोना सिंह. जसमीत वालिया के रूप में, उनके प्रामाणिक चित्रण ने न केवल जस्सी को एक घरेलू नाम बना दिया, बल्कि उस समय प्राइम-टाइम टेलीविजन पर राज करने वाले हर स्टीरियोटाइप को भी तोड़ दिया. इस शो ने एक असाधारण करियर की शुरुआत भी की. मोना ने टेलीविजन, फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सहजता से बदलाव किया है, बार-बार साबित किया है कि बहुमुखी प्रतिभा और पदार्थ हमेशा समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं. जैसा कि हम इंडस्ट्री में मोना सिंह के 22 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, आइए एक नज़र डालते हैं कि कैसे अभिनेत्री ने अपनी अलग पसंद से जादू पैदा किया और भविष्य में उनके लिए क्या है.

जस्सी: वह लड़की जिसने सांचे को तोड़ा

ग्लैमरस और दोहराव वाले धारावाहिकों के बीच, मोना सिंह की जस्सी का किरदार ताज़गी से भरपूर था. अपने अजीबोगरीब आकर्षण और शांत शक्ति के साथ, वह एक ऐसी अप्रत्याशित नायिका बन गईं, जिसने रूढ़िवादिता को तोड़ा, देश भर के दर्शकों से गहराई से जुड़ी और साथ ही, टीआरपी चार्ट में भी शीर्ष पर रहीं. मोना की प्रतिभा ने न सिर्फ़ दर्शकों को प्रभावित किया, बल्कि शाहरुख़ खान और अमिताभ बच्चन जैसे उद्योग जगत के दिग्गजों से भी प्रशंसा हासिल की, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से उनके अभिनय की प्रशंसा की. अब वह सिर्फ़ एक टीवी स्टार नहीं रहीं; वह एक ऐसी कलाकार थीं जिनका बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकार सम्मान करते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

मोना की प्रतिभा ने न सिर्फ़ दर्शकों को प्रभावित किया, बल्कि शाहरुख़ खान और अमिताभ बच्चन जैसे उद्योग जगत के दिग्गजों से भी प्रशंसा हासिल की, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से उनके अभिनय की प्रशंसा की. अब वह सिर्फ़ एक टीवी स्टार नहीं रहीं; वह एक ऐसी कलाकार थीं जिनका बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकार सम्मान करते थे.

टीवी की चहेती से फिल्म स्टार तक

टेलीविज़न पर छा जाने के बाद, मोना ने भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक, 3 इडियट्स से बॉलीवुड में कदम रखा. उनकी साधारण लेकिन प्रभावशाली भूमिका ने साबित कर दिया कि वह आमिर खान, करीना कपूर और आर. माधवन के साथ अपनी जगह बना सकती हैं.

मोना ने "कहने को हमसफ़र हैं" "मेड इन हेवन" और "काला पानी" जैसे शोज़ में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अभिनय के साथ डिजिटल दुनिया को अपनाया. चाहे एक आधुनिक, स्वतंत्र महिला की भूमिका निभाना हो या एक बहुस्तरीय, जटिल किरदार, उन्होंने हमेशा अपने स्तर को ऊँचा उठाया. 22 साल बाद भी, मोना सिंह की रफ़्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है. पान पर्दा ज़र्दा, कोहराम 2, बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड और बॉर्डर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ, वह एक बार फिर दर्शकों को हैरान और प्रेरित करने के लिए तैयार हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Mona Singh

Trending news

'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
India America news
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
2025 sco summit in china
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
Piyush Goyal visit Lalbaugcha Raja
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
Hongqi l5
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
earthquake
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
Maharashtra
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
;