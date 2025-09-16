500 करोड़ी हिट देने के बाद 'सैयारा' एक्ट्रेस अनीत पड्डा के हाथ लगी बड़ी फिल्म, साथ में होंगी फातिमा सना शेख
500 करोड़ी हिट देने के बाद 'सैयारा' एक्ट्रेस अनीत पड्डा के हाथ लगी बड़ी फिल्म, साथ में होंगी फातिमा सना शेख

'सैयारा' से रातोंरात नेशनल क्रश बन गईं एक्ट्रेस अनीत पड्डा के हाथ बड़ी फिल्म लग गई है. कहा जा रहा है कि इस कोर्टरूम ड्रामा फिल्म में अनीत मेन रोल प्ले कर सकती हैं.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 16, 2025, 08:24 PM IST
फातिमा सना और अनीत पड्डा
Aneet Joins Fatima Sana Films: 'सैयारा' फिल्म से रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अहान पांडे और अनीत पड्डा की किस्मत खुल गई है. 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी इस फिल्म के बाद खबरों की मानें तो अनीत के हाथ एक और बड़ी मूवी लग गई है. कहा जा रहा है कि ये एक कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें अनीत फातिमा सना शेख के साथ नजर आएंगी.

ये है फिल्म का नाम

रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म का नाम 'न्याय' है. जिसमें फातिमा सना शेख, अर्जुन माथुर के अलावा अनीत हैं. कहा जा रहा है कि मूवी में अनीत एक युवा पीड़िता का रोल निभाएंगी जो न्याय के लिए लड़ रही है. बॉलीवुड बबल की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में अनीत एक पावरफुल स्पिरिचुअल लीडर जो उनके साथ मिसबिहेव करता है. उसके खिलाफ आवाज उठाएंगी. ये फिल्म एक कोर्ट रूम ड्रामा होगी जहां पर एक महिला अपने ऊपर हुए अपराध का इंसाफ कोर्ट से मांगेगी. पोर्टल के मुताबिक इस मूवी में अनीत मुख्य किरदार में होगी, फिल्म की पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द होगी. 

A post shared by Aneet Padda (@aneetpadda_)

 

40 साल पुराना वो गाना, जिसे सवा रुपये देकर किया गया था बुक, आते ही मचा दी थी तबाही, रातोंरात हीरोइन बन गई थीं सेंसेशन

कोर्टरूम ड्रामा है मूवी

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को 'बार बार देखो' और 'मेड इन हेवन' की डायरेक्टर नित्या मेहरा डायरेक्ट करेंगी. अनीत की बात करें तो ये अमृतसर की रहने वाली हैं. इन्होंने साल 2002 में 'सलाम वेंकी' फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी. जिसे रेवती ने डायरेक्ट किया था. इसमें काजोल भी थीं. इस फिल्म में अनीत का रोल काफी छोटा था लेकिन उनकी क्रिटिकली काफी तारीफ हुई थी. इसके बाद 'बिग गर्ल्ल डोन्ट क्राय' में रूही आहूजा का रोल निभाया था जो कि साल 2024 में आई थी. लेकिन इन्हें पहचान मोहित सूरी की 'सैयारा' मूवी से मिली.इस फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसी तबाही मचाई की फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले. यहां तक कि एक्ट्रेस को 'नेशनल क्रश' तक लोग कहने लगे.

 

 

 

 

 

;