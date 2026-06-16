Sanchita Suicide: टीवी अभिनेत्री संचिता उगले की आत्महत्या की खबर ने इंडस्ट्री और दर्शकों को झकझोर कर दिया. एक्ट्रेस के करीबी और पूरी टीवी इंडस्ट्री काफी सदमे में है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. इसी बीच एक्ट्रेस के सुसाइड के बाद उनकी को-स्टार उज्जवल के साथ लिंकअप की खबरें सामने आई थी. अब संचिता की दोस्त इंद्राक्षी कांजीलाल ने को-स्टार उज्जवल को लेकर हैरान कर देने वाले दावे कर दिए हैं. उनका कहना है कि शो ‘साजन घर’ के को-स्टार ने एक्ट्रेस को बहुत परेशान किया था.
दरअसल शो ‘साजन घर’ में उज्जवल ने ही संचिता उगले के ऑन स्क्रीन पार्टनर का किरदार निभाया था. पर एक्ट्रेस की दोस्त इंद्राक्षी ने बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि- शो में साथ काम करने के दौरान संचिता को मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था. इस दौरान उज्जवल के उन स्टेटमेंट को भी खारिज किया है, जिसमें कहा गया था कि एक्ट्रेस एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से काफी परेशान थीं और इसे लेकर मदद भी ले रही थीं. इस दौरान कई बड़े आरोप भी को-स्टार पर लगाए गए हैं.
टेलीचक्कर से बात करते हुए इंद्राक्षी ने उज्जवल को लेकर बड़े-बड़े खुलासे किए हैं. एक्ट्रेस की दोस्त ने बताया कि, “उज्ज्वल ने संचिता से पैसे उधार लिए थे, लेकिन बाद में उसके साथ बदतमीजी से बात करने लगा. यहां तक कि जब एक्ट्रेस ने अपने पैसे लौटाने के लिए कहा, तो उज्जवल भड़क गया था. साथ ही उसने संचिता को बेइज्जत भी किया था. वहीं, उसे पीटने की धमकी भी दी थी. एक्ट्रेस ने कहा कि, मेरे पास उनकी बातचीत के स्क्रीनशॉट हैं, जिनमें उसने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, साथ ही उसका अपमान कर रहा था.”
संचिता की दोस्त इंद्राक्षी ने उज्जवल पर और भी आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि- शो ‘साजन घर’ में साथ काम करने के दौरान एक्ट्रेस को मानसिक तौर पर परेशान किया गया था. यहां तक कि संचिता ने इसे लेकर अधिकारियों से शिकायत की थी, जिनसे वो गुजर रही थीं. हालांकि, बाद में लगा कि हालात बदलने वाले नहीं हैं, इसलिए उन्होंने शो छोड़ने का फैसला किया था. इस दौरान उज्ज्वल के दावे को खारिज किया है. साथ ही इंद्राक्षी ने कहा कि, संचिता की निजी जिंदगी के बारे में उनकी बातों से बहुत हैरानी और दुख हुआ. उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है.
वहीं, उनके भाई आकाश सतीश उगले ने अपनी बहन की मौत को सीधे तौर पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की 2020 में हुई मौत से जोड़ा और इंडस्ट्री के दबाव पर सवाल उठाए. आकाश उगले ने दावा किया कि इंडस्ट्री में दबाव के कारण उनकी बहन और सुशांत सिंह राजपूत दोनों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया. आकाश उगले ने कहा, "मेरी बहन संचिता उगले ने कल (14 जून 2026) आत्महत्या कर ली है. मौत से पहले उनका एक इंस्टाग्राम अकाउंट था, जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं. उस अकाउंट की प्रोफाइल तस्वीर में मेरी बहन की फोटो लगी हुई है और बायो में 'श्री कृष्णा लवर' लिखा हुआ है."
वहीं पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, संचिता उगले की मौत नालासोपारा के आचोले गांव के घर में रविवार शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच हुई थी. शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.