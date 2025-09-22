22 साल बाद 'कोई मिल गया' एक्टर रजत बेदी का खुलासा, बोले- प्रमोशन से किया गया साइडलाइन
Advertisement
trendingNow12932872
Hindi Newsबॉलीवुड

22 साल बाद 'कोई मिल गया' एक्टर रजत बेदी का खुलासा, बोले- प्रमोशन से किया गया साइडलाइन

'कोई मिल गया' फिल्म में ऋतिक रोशन को परेशान करने वाला राज याद है. कई साल बाद राज ने फिल्म को लेकर बड़ा खुलासा किया है.एक्टर ने कहा कि मुझे फिल्म के प्रमोशन से साइडलाइड किया गया.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 22, 2025, 09:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रजत बेदी
रजत बेदी

Koi Mil Gaya Rajat Bedi: 22 साल पहले आई 'कोई मिल गया' फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की थी. इस स्काई फाई एक्शन फिल्म में ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा और जादू के अलावा एक विलेन भी था. जिसका नाम इस मूवी में राज सक्सेना था. राज का रोल मूवी में रजत बेदी ने प्ले किया था. कई साल बाद रजत ने फिल्म को लेकर चुप्पी तोड़ी और कहा कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्हें साइड लाइन किया गया. मुझे इस्तेमाल किया गया.

खामियाजा भुगतना पड़ा

खुजराहो फिल्म फेस्टिवल के दौरान रजत बेदी ने खुलकर बात की. एक्टर ने कहा- 'मुझे यूज किया गया और अब्यूज भी किया गया. मुझे लोगों पर भरोसा करने का खामियाजा भुगतना पड़ा. ये कनाडा में हुआ. मैं एक रियल स्टेट डेवलपर और एक्टर हूं. मेरे साथ कुछ पार्टनर्स थे जिन्होंन मेरे साथ धोखाधड़ी की. जिसकी वजह से कई बुरे नतीजे भुगतने पड़े. लेकिन एक तरह से ये मेरे लिए अच्छा ही रहा क्योंकि इसी वजह से मैं वापस भारत आ गया.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajat Bedi (@rajatbedi24)

मुझे साइड लाइन किया गया

एक्टर ने कहा कि 'कोई मिल गया' के प्रमोशन के दौरान मुझे साइड लाइन किया गया. ये एक सुपरहिट फिल्म थी. मुझे पब्लिकली लेफ्ट आउट किया गया. लेकिन, आज भी लोग मुझे याद उस किरदार की वजह से याद रखे हुए हैं. यही मेरे लिए उनका प्यार है. मैं उसे अपने आप से दूर नहीं करना चाहता. राकेश जी के साथ काम करके काफी अच्छा लगा. मैंने जिसने डायरेक्टर्स के साथ काम किया है वो सबसे बेस्ट रहे.

 विक्रांत मैसी की जगह ये सितारा बन सकता है 'डॉन 3' का विलेन, रणवीर सिंह को देगा कड़ी टक्कर

16 साल बाद वापसी

रजत बेटी आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आए. इस बारे में बात करते हुए एक्टर ने कहा- ये मेरे लिए ग्रेट ब्लेसिंग है. ओटीटी पर बहुत काम है. आपने मुझे बॉलीवुड में करीबन 16 साल बाद देखा है. मैं अपने आपको भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने जो भी पहले अच्छा काम किया उसी वजह से मुझे अब इस प्रोजेक्ट में बुलाया गया. मैं तीसरी जनरेशन का हूं परिवार में और अच्छी बात ये है कि चौथी जनरेशन यानी कि मेरा बेटा भी एक्टर बनने के लिए तैयार है. जब एक्टर से बेटे के डेब्यू को लेकर पूछा गया तो रजत ने कहा कि वो जल्दी ही आएगा. अभी वो 22 साल का है. वो मुझसे कही ज्यादा देखने में अच्छा लगता है.'

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Koi Mil Gaya FilmRajat Bedi

Trending news

हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
Fatah-1 Missile
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
Karnataka News
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
Vikramaditya Singh
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
;