22 साल बाद 'कोई मिल गया' एक्टर रजत बेदी का खुलासा, बोले- प्रमोशन से किया गया साइडलाइन

Koi Mil Gaya Rajat Bedi: 22 साल पहले आई 'कोई मिल गया' फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की थी. इस स्काई फाई एक्शन फिल्म में ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा और जादू के अलावा एक विलेन भी था. जिसका नाम इस मूवी में राज सक्सेना था. राज का रोल मूवी में रजत बेदी ने प्ले किया था. कई साल बाद रजत ने फिल्म को लेकर चुप्पी तोड़ी और कहा कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्हें साइड लाइन किया गया. मुझे इस्तेमाल किया गया.
खामियाजा भुगतना पड़ा
खुजराहो फिल्म फेस्टिवल के दौरान रजत बेदी ने खुलकर बात की. एक्टर ने कहा- 'मुझे यूज किया गया और अब्यूज भी किया गया. मुझे लोगों पर भरोसा करने का खामियाजा भुगतना पड़ा. ये कनाडा में हुआ. मैं एक रियल स्टेट डेवलपर और एक्टर हूं. मेरे साथ कुछ पार्टनर्स थे जिन्होंन मेरे साथ धोखाधड़ी की. जिसकी वजह से कई बुरे नतीजे भुगतने पड़े. लेकिन एक तरह से ये मेरे लिए अच्छा ही रहा क्योंकि इसी वजह से मैं वापस भारत आ गया.'
मुझे साइड लाइन किया गया
एक्टर ने कहा कि 'कोई मिल गया' के प्रमोशन के दौरान मुझे साइड लाइन किया गया. ये एक सुपरहिट फिल्म थी. मुझे पब्लिकली लेफ्ट आउट किया गया. लेकिन, आज भी लोग मुझे याद उस किरदार की वजह से याद रखे हुए हैं. यही मेरे लिए उनका प्यार है. मैं उसे अपने आप से दूर नहीं करना चाहता. राकेश जी के साथ काम करके काफी अच्छा लगा. मैंने जिसने डायरेक्टर्स के साथ काम किया है वो सबसे बेस्ट रहे.
16 साल बाद वापसी
रजत बेटी आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आए. इस बारे में बात करते हुए एक्टर ने कहा- ये मेरे लिए ग्रेट ब्लेसिंग है. ओटीटी पर बहुत काम है. आपने मुझे बॉलीवुड में करीबन 16 साल बाद देखा है. मैं अपने आपको भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने जो भी पहले अच्छा काम किया उसी वजह से मुझे अब इस प्रोजेक्ट में बुलाया गया. मैं तीसरी जनरेशन का हूं परिवार में और अच्छी बात ये है कि चौथी जनरेशन यानी कि मेरा बेटा भी एक्टर बनने के लिए तैयार है. जब एक्टर से बेटे के डेब्यू को लेकर पूछा गया तो रजत ने कहा कि वो जल्दी ही आएगा. अभी वो 22 साल का है. वो मुझसे कही ज्यादा देखने में अच्छा लगता है.'
