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220 करोड़ की फिल्म में अक्षय कुमार ने लगाई थी 'नकली मूंछ', 4 साल बाद मांगी माफी, बोले- 'अगर पसंद नहीं आई तो...'

Akshay Kumar News: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी हालिया रिलीज हुई फिल्म 'भूत बंगला' की सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच एक्टर अपनी साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं, जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 22, 2026, 07:29 PM IST
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220 करोड़ की फिल्म में अक्षय कुमार ने लगाई थी 'नकली मूंछ', 4 साल बाद मांगी माफी, बोले- 'अगर पसंद नहीं आई तो...'

Akshay Kumar News: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' की रिलीज के 4 साल बाद इस फिल्म में इस्तेमाल की गई अपनी नकली मूंछ पर आलोचकों को जवाब दिया है. 'सम्राट पृथ्वीराज' में अक्षय कुमार ने असली मूंछ बढ़ाने की जगह नकली मूंछ का इस्तेमाल किया था. मगर दर्शकों को उनकी नकली मूंछों वाला लुक पसंद नहीं आया, जिसके कारण वे काफी ट्रोल हो गए थे. फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी. अब अक्षय कुमार ने नकली मूंछ का इस्तेमाल करने पर माफी मांगते हुए अपना पक्ष रखा है.

'फिल्म के लिए थी खास मूंछ की जरूरत'

अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं और फिल्म को लेकर लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं. इसी बीच एक इंटरव्यू में उनसे 'सम्राट पृथ्वीराज' के मूंछ वाले विवाद पर सवाल किया गया. उन्होंने बताया कि किरदार के लिए एक खास तरह की मूंछ की जरूरत थी और वे वैसी मूंछ उगा नहीं सकते थे. एक्टर ने कहा, 'उस कहानी के हिसाब से एक खास तरह की मूंछ की जरूरत थी. अब मैं तो वैसी मूंछें उगा नहीं सकता था.'

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'नकली मूंछ विवाद' पर एक्टर ने मांगी माफी

इस दौरान अक्षय कुमार ने उन लोगों से माफी भी मांगी, जिन्हें उनका लुक बिल्कुल पसंद नहीं आया था. उन्होंने कहा, 'अगर किसी को वह पसंद नहीं आया तो मैं माफी मांगता हूं.' हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि फिल्म मेकिंग के दौरान कुछ फैसलों को टालना मुश्किल हो जाता है. कई लोगों ने अक्षय की मूंछ को आर्टिफिशियल बताया था. अक्षय उन सितारों में से हैं, जो एक साथ 2-3 फिल्में भी करते हैं. उन्होंने बताया कि उनका शेड्यूल ऐसा रहता है कि उन्हें एक साथ कई फिल्में करनी पड़ती हैं. इस वजह से हर किरदार के लिए बड़ा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत मुश्किल होता है. इसी कारण वे आमतौर पर मेकअप, प्रोस्थेटिक्स और विजुअल इफेक्ट्स के जरिए ही अलग-अलग लुक हासिल करते हैं.

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म रही बड़ी फ्लॉप

अक्षय कुमार की 'सम्राट पृथ्वीराज' एक बड़े बजट की फिल्म थी. इसे बनाने पर मेकर्स ने करीब 220 करोड़ रुपये खर्च किए थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह 90 करोड़ रुपये भी नहीं कमा पाई थी. फिल्म में अक्षय के लुक के अलावा उनके परफॉर्मेंस को भी दर्शकों ने खास पसंद नहीं किया था. इसमें मानुषी छिल्लर, सोनू सूद और साक्षी तंवर जैसे सितारे भी नजर आए थे. फिल्म का निर्देशन चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने किया था. 

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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