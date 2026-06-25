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अलका याग्निक को व्हीलचेयर पर देख टूटा फैंस का दिल, वायरल VIDEO ने आंखों में ला दिए आंसू; हर कोई मांग रहा सलामती की दुआ

Alka Yagnik Wheelchair Viedo: 22 हजार गानों को अपनी आवाज से सजाने वाली मशहूर सिंगर अलका याग्निक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने फैंस को काफी इमोशनल कर दिया. हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित हुईं अलका इस वीडियो में व्हीलचेयर पर बैठी नजर आ रही हैं. फैंस उनकी हेल्थ को लेकर काफी चिंता में हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 25, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:58 AM IST
अलका याग्निक को व्हीलचेयर पर देख टूटा फैंस का दिल, वायरल VIDEO ने आंखों में ला दिए आंसू; हर कोई मांग रहा सलामती की दुआ
Image Credit: Alka Yagnik Wheelchair ViedoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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