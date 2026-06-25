Alka Yagnik Wheelchair Viedo: सोशल मीडिया पर 22 हजार गानों को अपनी आवाज से सजाने वाली मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसने उनके चाहने वालों को बेहद चिंता में डाल दिया है. दिल्ली में हुए पद्म पुरस्कार समारोह का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अलका याग्निक, जिन्हें हाल ही में देश के प्रतिष्ठित सम्मान ‘पद्म भूषण’ से नवाजा गया है, एक व्हीलचेयर पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं. वे काफी कमजोर लग रही हैं और एक शख्स उन्हें सहारा देकर ले जाता हुआ नजर आ रहा है.
अलका याग्निक के इस नए वीडियो ने उनके चाहने वाले काफी इमोशनल कर दिया. फैंस सिंगर की हेल्थ को लेकर लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं और उनके जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं. एक्स (ट्विटर) पर एक यूजर ने लिखा, ‘मैं अलका याग्निक जी की अच्छी हेल्थ की कामना करता हूं. भगवान करे वे जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाएं और पहले की तरह चलने-फिरने लगें’. वहीं, एक और फैन ने लिखा, ‘ईश्वर अलका मैम को जल्दी पहले जैसा कर दें, ताकि हम उन्हें फिर से किसी म्यूजिक शो में देख सकें’. फैंस का ये प्यार लगातार देखने को मिल रहा है.
Wishing Alka Yagnik strength, comfort, and a smooth recovery. May she regain her health soon and return to full mobility and good health. pic.twitter.com/22jkpDZtOP
— Sapna Madan (@sapnamadan) June 24, 2026
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2024 में अलका याग्निक ने खुद अपनी एक बेहद रेयर बीमारी के बारे में खुलासा कर फैंस को चौंका दिया था. उन्होंने बताया था कि वे ‘सेंसरिन्यूरल हियरिंग लॉस’ (SNHL) नाम की एक बेहद रेयर बीमारी से जूझ रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें सुनने में परेशानी हो रही है. सिंगर ने बताया था कि एक वायरल अटैक के बाद अचानक उनकी सुनने की क्षमता पर इसका बुरा असर पड़ा. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट लिखकर उस डरावने पल को याद किया था जब उन्हें पहली बार इस बात का अहसास हुआ था.
अलका याग्निक ने अपनी पोस्ट में लिखा था, ‘कुछ हफ्ते पहले जब मैं फ्लाइट से नीचे उतरी, तो मुझे अचानक लगा कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है’. इसके बाद जब उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, तो पता चला कि वे एक रेयर नसों की बीमारी (Rare Neuro Disease) का शिकार हो चुकी हैं. इस बीमारी का असर उनके काम और सिंगिंग करियर पर भी बहुत ज्यादा पड़ा है. हालांकि, म्यूजिक डायरेक्टर्स आज भी उन्हें गानों के लिए अप्रोच करते हैं, लेकिन अपनी तबीयत की वजह से वे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पूरी तरह वापसी नहीं कर पाई हैं, जिसका उनको भी बेहद दुख है.
गानों की बात करें, तो अलका याग्निक का आखिरी गाना इम्तियाज अली की फिल्म ‘अमर सिंह चमकीला’ (2024) का ‘नरम कालजा’ था, जिसका म्यूजिक एआर रहमान ने कंपोज किया था. इस गाने के बाद से उन्होंने किसी नए प्रोजेक्ट के लिए रिकॉर्डिंग नहीं की है. अलका ने हाल ही में पद्म भूषण सम्मान मिलने पर सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक बेहद इमोशनल नोट लिखकर बताया कि वे पिछले दो साल से हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी जंग लड़ रही हैं. ऐसे मुश्किल वक्त में देश का ये प्रतिष्ठित सम्मान पाकर उनका दिल आभार से भर गया.
अलका याग्निक ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, ‘ये सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ा है. भले ही इस पर मेरा नाम लिखा है, लेकिन ये मेरे उन सभी सुनने वालों का है जिन्होंने मेरी आवाज को प्यार दिया. आप सभी फैंस ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी मेरे गानों को जिंदा रखा और मेरी जिंदगी के अच्छे-बुरे हर वक्त में मेरे साथ खड़े रहे’. उनकी इस इस पोस्ट और उनके ताजा वीडियो को देखकर देश-विदेश में मौजूद उनके करोड़ों फैंस लगातार भगवान से उनकी बेहतर हेल्थ और पुरानी जिंदगी में लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं. बता दें, अलका याग्निक ने अपने करियर में 22 हजार गानों की अपनी आवाज दी.