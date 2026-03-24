सोमवार को भी ‘धुरंधर 2’ का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बरकरार, महज 5 दिनों में करोड़ों का आंकड़ा पार, रच दिया नया इतिहास

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ ने साल 2025 में कई नए रिकॉर्ड बनाए और पुराने आंकड़ों को पार किया. इस फिल्म को दुनियाभर के लोगों में देखा और पसंद किया गया. लेकिन पहले भाग के सफल होते ही फैंस के मन में दूसरे पार्ट के लिए एक्साइटमेंट बढ़ गई, जिसका असर ‘धुरंधर द रिवेंज’ की कमाई पर साफ-साफ दिख रहा है. ये फिल्म 19 मार्च, गुरुवार के दिन रिलीज हुई थी, जिसके बाद 5वें दिन यानी सोमवार को भी इस फिल्म टिकटें धड़ल्ले से बेची गईं और सिनेमाघरों में वीक डे पर भी भारी भीड़ रही. खबर अभी अपडेट हो रही है...

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