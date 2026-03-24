सोमवार को भी ‘धुरंधर 2’ का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बरकरार, महज 5 दिनों में करोड़ों का आंकड़ा पार, रच दिया नया इतिहास

Dhurandhar 2 box office collection: इस साल भी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की धुरंधर द रिवेंज का दबदबा बना हुआ है, जो सोमवार को भी देखने को मिला. ‘धुरंधर 2’ को रिलीज हुए महज 5 दिन हुए हैं, लेकिन करोड़ों का आंकड़ा पार करते हुए फिल्म ने कई नए रिकॉर्ड बना लिए हैं.
Trending Photos
रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ ने साल 2025 में कई नए रिकॉर्ड बनाए और पुराने आंकड़ों को पार किया. इस फिल्म को दुनियाभर के लोगों में देखा और पसंद किया गया. लेकिन पहले भाग के सफल होते ही फैंस के मन में दूसरे पार्ट के लिए एक्साइटमेंट बढ़ गई, जिसका असर ‘धुरंधर द रिवेंज’ की कमाई पर साफ-साफ दिख रहा है. ये फिल्म 19 मार्च, गुरुवार के दिन रिलीज हुई थी, जिसके बाद 5वें दिन यानी सोमवार को भी इस फिल्म टिकटें धड़ल्ले से बेची गईं और सिनेमाघरों में वीक डे पर भी भारी भीड़ रही. खबर अभी अपडेट हो रही है...
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.